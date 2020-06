Amenazan de muerte a gerente y médicos del Hospital de Silvania 

La gerente del Hospital de Silvania, Adriana Carmona, renunció esta semana a su cargo después de ser víctima de amenazas de muerte.



"He recibido la noticia de que los médicos del hospital han presentado la intención de un renuncia masiva de los doctores por amenazas en redes sociales y por teléfono (...) En los últimos 12 días también yo he recibido amenazas contra mi vida y la integridad de mi familia", manifestó Carmona a través de un video publicado este martes por Blu Radio, y agregó "es preocupante que la comunidad maneje ciertos inconvenientes que se hayan podido presentar".

La Alcaldía del municipio confirmó que Carmona y personal del hospital Ismael Silva fueron objeto de amenazas. Carmona ya cuenta con medidas de protección y, este martes, se adelanta un consejo de seguridad en el municipio para actuar en protección de los médicos y los empleados del hospital.

"Esta no es la manera de resolver esto. Estamos pasando por una temporada de crisis de salud y no es el momento en que nos vayamos a quedar sin médicos solo porque unas pocas personas, por el motivo que sea, quieran atentar contra nosotros", lamentó la gerente.



Por su parte, el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, rechazó los hechos y ordenó investigaciones. "No permitiremos que se amenace o se atente contra el personal de la salud. Hablé con la doctora Adriana Carmona, quien ha sido víctima de amenazas en el municipio de Silvania. El Coronel Castro ya está allá y esperamos tener resultados de estas amenazas que no toleraremos", afirmó García.



En conversación con EL TIEMPO, el Gobernador aseguró que las primeras hipótesis de las causas de las amenazas apuntan "a personas inconformes al tratamiento médico que se dio a dos personas que fallecieron".



Carmona es médica cirujana y lleva 25 años al servicio de la salud de los colombianos.



En su reemplazo, se designó al doctor Rodrigo Kure, Magister en administración de salud de la Universidad El Bosque y profesional en medicina de la Universidad de Antioquia.



BOGOTÁ