El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), o renta básica, es un auxilio económico destinado a las familias pobres y vulnerables de Bogotá, auspiciado por la Secretaría Distrital de Hacienda de la ciudad y el Gobierno distrital.



(Además: El metro quedará a mitad de camino al final del gobierno de Claudia López)



Este subsidio, al igual que el Ingreso Solidario entregado por el Gobierno nacional, tuvo origen en la necesidad de amortiguar el fuerte golpe de la pandemia del coronavirus a los bolsillos de los ciudadanos.



(Le sugerimos: Un árbol cayó encima de una familia en Suba)

De acuerdo con la Alcaldía, durante enero de 2022, la Administración Distrital hizo el primer giro de IMG por 65.179 millones de pesos, a través de los operadores Davivienda y Bancolombia. Con estos recursos, se atendieron 757.698 hogares.



“Para este primer desembolso, los beneficiarios de Movii recibieron la transferencia monetaria a través de giros directos por Efecty o mediante los operadores Daviplata, Nequi y Bancolombia a la Mano”, aseguró el secretario distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.



(Puede ser de su interés: Los nuevos plazos para pagar los impuestos de predial y vehículos en Bogotá)



Tenga presente que aún no hay información sobre el pago de febrero, por lo que no hay claridad si la consignación se hará mensual este año.



Sin embargo, para consultar si usted es beneficiario o si ya recibió el pago debe ingresar a la página web https://rentabasicabogota.gov.co. Allí encontrará un formulario en el que debe introducir su primer nombre, primer apellido, número de documento y la fecha de expedición del mismo.



Automáticamente el sistema le confirmará si es beneficiado o no. Recuerde que solo pueden acceder a este auxilio los hogares clasificados en los grupos A, B o C5 del Sisbén IV.



(Para seguir leyendo: ‘No podemos tolerar ni un solo caso más de abuso’)



Los giros se han realizado a través de Davivienda, Bancolombia y Movii. Por ende, el retiro del ingreso puede hacerse a través de los cajeros de las entidades bancarias mencionadas anteriormente. Si a usted todavía no se le ha notificado sobre su pago y es beneficiario, puede consultar el estado del giro llamando a la línea de gratuita 018000945555.