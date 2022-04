Usualmente, los beneficios de la renovación de la flota de buses de TransMilenio (TM) son traducidos por las autoridades en términos de mejoras en la calidad del aire en Bogotá, pero poco se habla del significativo cambio que esto supuso para los pasajeros.



(Le puede interesar: Operación retorno: todo lo que debe saber sobre el regreso a Bogotá)

Un estudio recientemente publicado en la revista académica Environmental Science & Technology, una de las más prestigiosas del mundo, le puso la lupa a las exposiciones de contaminantes (black carbon, PM 2.5 y partículas ultrafinas) que podían estar inhalando los usuarios del sistema dentro de buses y estaciones de TM en tres periodos clave: antes, durante y después de los procesos de cambio de los viejos buses por los nuevos.



Es importante recordar que en 2019 comenzó la renovación de la flota de las fases I y II de TransMilenio; es decir, a partir de ese año comenzaron a desvincularse 1.152 buses para reemplazarlos por vehículos de tecnologías Euro V diésel (con filtro) y Euro VI (de gas). De acuerdo con el ‘Informe de gestión 2020-2021’ de TransMilenio, la renovación de esas dos fases se logró completar en septiembre de 2020.



Precisamente, entre 2015 y 2020, un equipo de investigadores estuvo haciendo mediciones de exposición de contaminantes en buses, estaciones y alrededores al sistema para entender el impacto de los distintos tipos de tecnologías. Concretamente, se hicieron cuatro mediciones en cuatro años distintos: 2015, 2017, 2019 y 2020. Los años 2015 y 2017 se tomaron como mediciones de base para ‘tomar la fotografía’ de un sistema con tecnologías altamente contaminantes; y luego, en 2019 y 2020, se hicieron nuevas mediciones para hacer seguimientos a los efectos de la renovación de flota.



“Las mediciones se hacen con unos equipos personales y portátiles que van tomando muestras de aire aquí, a la altura de donde uno respira”, explica Ricardo Morales, uno de los autores del estudio Toward Cleaner Transport Alternatives: Reduction in Exposure to Air Pollutants in a Mass Public Transport, y señala a la altura de la parte baja del rostro.

(Para seguir leyendo: ¿Qué tanto mejora la calidad del aire con los buses eléctricos?)

“Lo que hicimos fue hacer viajes, simular lo que hace un usuario: caminar a la estación, esperar el bus, abordar, bajarse, salir de la estación y caminar cerca del sistema”, añade Morales, investigador de la Universidad de los Andes y una de las personas que más han estudiado en Bogotá los temas relacionados con emisiones, calidad del aire y renovación de flotas.



Los equipos fueron midiendo cada 10 segundos y todo quedó registrado, las cifras, las estaciones y los buses muestreados y en qué momento y dónde ocurrieron hechos clave en el viaje (abordajes, salidas, esperas). Los datos de 2015 y 2017 se tomaron para otro estudio que se publicó hace un par de años. Pero el proceso se repitió en 2019 y 2020 y se pudo hacer la comparación.



“En 2015, nunca imaginamos que pudiéramos hacer el seguimiento a través de los años, pero fue chévere tener datos históricos para cuantificar y mostrar cómo cambia un entorno al introducir una nueva tecnología”.



Los resultados son más que evidentes. Por ejemplo, la exposición a black carbon dentro de los buses, si se comparan los datos de 2015 con los de 2020, bajó un 80 por ciento y la de PM 2.5, un 77 por ciento (ver gráfico).

¿Qué diferencia había entre un año y otro? Las tecnologías de los buses: En 2015, 56,2 por ciento de la flota de TransMilenio eran buses Euro II y Euro III, y no había un solo bus de gas o Euro V con filtro. En 2020, la proporción cambió: solo 3,9 por ciento de la flota era Euro II y Euro III, un 33,4 por ciento era de gas y un 31,5 por ciento era Euro V con filtro.



En un análisis publicado en La Silla Vacía, Darío Hidalgo, experto en movilidad y en sistemas BRT como TransMilenio, se refirió de esta manera a los hallazgos del estudio: “Para ponerlo en términos coloquiales: nos estábamos envenenando y el cambio de flota nos dio un gran respiro”.



Morales, quien participó también en las primeras mediciones y análisis, apuntó: “En esos datos de 2015-2017 nos daba una cosa así: durante un viaje de dos horas en el sistema, una persona recibía más del doble (de exposición) de lo que recibiría en 24 horas en toda la ciudad, de acuerdo con los lineamiento de la Organización Mundial de la Salud. Y, además, la gente tenía que seguir respirando el aire contaminado de la ciudad una vez se bajaba. Esos números que están registrados en 2015 y 2017 eran una locura, estaban fuera de toda norma”.



Sobra decir que la exposición a estos contaminantes por fuera de los límites establecidos supone un factor de riesgo para la salud.

​

Morales, a su vez, resalta que el black carbon fue uno de los indicadores clave para comprender el panorama pues, dice, es el trazador perfecto de la combustión del diésel y da los resultados más fieles sin que sean tan alterados por la contaminación del exterior (la de los carros, las motos, los vehículos de carga, las industrias, etc.). Por eso, hablar de un 80 por ciento de reducción de exposición entre un escenario y otro es tan importante.

(Además: Pavimentar vías sería clave para mejorar la calidad del aire de Bogotá)

“Ahora, mirando hacia el futuro, es difícil que baje más. Algo que vimos en el estudio es que el microambiente del bus era totalmente diferente de lo que ocurría en el exterior, pero ahora, cuanto más limpio esté adentro, ya no es seis o siete veces más alto de lo que había en el exterior, sino que ya más se va pareciendo. Si bien hay una mejoría grande, ese es el límite”, anota Morales, y agrega que otro hallazgo del estudio es que el número de las partículas ultrafinas sigue siendo alto: “Los valores que vemos siguen siendo bastante más altos de lo que se ve en otros países del mundo. Sí hay algo que pasó ahí, que hace que el indicador no esté mejorando”.



Una hipótesis que explicaría esto serían las emisiones provenientes de otras fuentes: carros, motos, carga, otros vehículos de transporte público, industrias, entre otros.

Otra observación que hace Morales es que, si bien tecnologías como el Euro V con filtro y el Euro VI de gas logran reducir la exposición a contaminantes y mejorar la calidad del aire, no entran en la fórmula de la lucha contra el cambio climático. “Ambos son combustibles fósiles. Para el tema de cambio climático habría sido mejor irse por eléctrico... lo que pasa es que ahí ya hay temas económicos que lo hacen más complicado”.



En todo caso, la ventaja de la movilidad eléctrica en Colombia es que los vehículos y buses eléctricos se energizan con una fuente e infraestructura de bajas emisiones. Como le han explicado expertos a este diario en el pasado, en promedio el 70 por ciento de la energía se genera con fuentes renovables y la matriz de generación de energía en Colombia es una de las menos contaminantes del mundo. Por supuesto, queda el deber de seguir explorando y utilizando más y mejores fuentes renovables.

(Le recomendamos: Carros eléctricos, un alivio ambiental; pero no el plan A en movilidad)

Seguir bajando

Básicamente, las proyecciones del estudio apuntan a dos frentes de trabajo para seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y cuidando el medioambiente en la ciudad: escoger tecnologías aún más limpias e intervenir no solo TransMilenio y el SITP, sino más fuentes de emisión.



“Para que el potencial (de los buses eléctricos) se materialice ya no es solo cambiar la flota del sistema, sino que toca empezar a descontaminar ese entorno cercano a las vías, y eso implica tener estándares de emisión más estrictos para motos, carros, transporte público: es tarea de todos bajar las concentraciones en todo Bogotá”, asegura Morales, quien demuestra esta observación con datos de mediciones hechas a bordo de un articulado eléctrico que rodó en un plan piloto en Bogotá. Aunque el bus era cero emisiones, la exposición a contaminantes no era muy distinta porque aún influía el entorno exterior.

Para que el potencial (de los buses eléctricos) se materialice ya no es solo cambiar la flota del sistema, sino que toca empezar a descontaminar ese entorno cercano a las vías FACEBOOK

TWITTER

No obstante, aunque la tecnología eléctrica es y será clave para el transporte público en la capital, Morales destaca que ya fue significativo la renovación lograda entre 2019 y 2020.



“Por ejemplo, si hubiéramos comprado apenas 100 buses eléctricos, el impacto (de mejora de exposición) no habría sido tanto, porque igual tendría la cantidad de buses (Euro II y III) contaminantes”, argumenta el investigado. Eso sí, espera que haya efectos interesantes cuando en el componente zonal entren todos los 1.485 buses eléctricos adquiridos en las últimas licitaciones: en este momento, ya hay 1.061 rodando. Pero, advierte Morales, las mediciones y contextos de los buses zonales son muy distintos a los de los troncales; esto, por supuesto, ya lo están monitoreando él y otros investigadores.



La ventaja, ahora, es que las condiciones están dadas para que, al menos desde la flota de TransMilenio y el SITP, los estándares sean aún más altos. Gracias al acuerdo 127 de 2021, aprobado por el Concejo de Bogotá, se exige que, a partir de 2022, el plan A en las licitaciones de adquisición y renovación de flota sea la tecnología eléctrica. Solo si se declara desierta la licitación, se podría adquirir tecnologías que no sean inferiores a las que hay hoy.

(No deje de leer: Cámaras de velocidad: ‘Se trata de salvar vidas, no de hacer dinero’)

¿Cómo vamos hoy?

El componente troncal de TransMilenio, es decir, buses articulados, biarticulados y duales, cuenta con una flota de 2.364 unidades. De estos, 109 son Euro II; 41, Euro III; 71, Euro IV; 471, Euro V; 700, Euro V diésel con filtro; 742, Euro VI de gas, y 230, híbridos.

Reemplazar esos 150 buses Euro II y Euro III es una de las tareas urgentes del sistema. Concejales como Matín Rivera y Susana Muhamad han señalado que ya existe oferta suficiente a nivel internacional para que las próximas licitaciones –que serían las de las troncales 68 y Cali– logren darle flotas troncales eléctricas a la ciudad.



Por otra parte, según el más reciente informe de rendición de cuentas de TransMilenio, se revela que se está avanzando en la planeación de un piloto de un bus de hidrógeno, aunque no se precisa si es un bus zonal o troncal.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes

Más noticias de Bogotá

- Los grafitis que revelan la violencia y los deseos de paz del barrio Egipto

- 'Bogotá bendita': alto funcionario de la ONU se despide de la ciudad

- ¿Por qué colapsó la vía entre Bogotá y Girardot?