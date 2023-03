El estadio El Campín cumplirá 85 años de existencia en agosto próximo y, aunque en 2011, para recibir el Mundial juvenil, tuvo una remodelación de gradas, interiores y gramilla, hoy parece haberse quedado pequeño para las exigencias que requiere la ciudad en términos de entretenimiento.



Por ese motivo se espera que, una vez se firme un convenio con un originador a través de una alianza público-privada, el próximo año arranquen las obras de renovación de la estructura, las cuales, como lo adelantó la directora del IDRD, Blanca Inés Duran, en entrevista con EL TIEMPO, no implicarán el cierre el escenario.

Blanca Inés Durán, directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Foto: Cortesía IDRD

¿Cómo avanza la remodelación del estadio El Campín?



La obra de El Campín consiste básicamente en una alianza público-privada que presentó un originador (Complejo Cultural y Deportivo Estadio El Campín S. A. S.), que es un consorcio conformado por una empresa española, una chilena y una colombiana. Este consorcio viene trabajando esta APP desde hace más de cuatro años. La ley establece cinco etapas para las alianzas público-privadas. Una de prefactibilidad, que la superó en el 2019, una de factibilidad, que la logramos aprobar en el 2021, y en este momento se encuentra en la etapa de validación, que la hace un consultor externo que ganó una licitación y está haciendo la evaluación de todo el proyecto. Una vez superadas esas tres etapas, viene una evaluación de las secretarías de Hacienda, de Planeación y la aprobación por el Comité de Alianzas Público-Privadas de la Alcaldía Mayor.



¿Qué incluye el proyecto además del estadio?



Vamos a hacer toda una renovación de la parte urbana alrededor del estadio (denominada Sencia). Es toda una renovación urbanística que va a permitir que este barrio se renueve, que tenga más vitalidad. Vamos a tener además la sede de la Filarmónica, una zona comercial, una zona de comidas y una zona administrativa donde vamos a tener oficinas con la Filarmónica y otras entidades del Distrito, entre otros espacios.



¿Cuánto costará?



Está alrededor de 2,8 billones de pesos. Es un gran reto, no solo para Bogotá y para los originadores, sino para todo el país, porque es la primera APP de estas dimensiones en el país.



El área será intervenida para que toda la población flotante de la zona tenga más opciones. Foto: Cortesía CDEC

¿Qué experiencia tiene esta empresa?



El consorcio está conformado por tres empresas. Una de las empresas es la que construye el estadio en Barcelona. Otra de las empresas es experta en logística, y la otra, en temas de boletería. Eso permite que cubran todos los escenarios en los cuales esta APP tiene que trabajar.



¿Cuánta capacidad tendrá el estadio?



La idea es que sea un estadio de 50.000 (hoy tiene capacidad para 39.000) personas con palcos renovados. Va a tener toda una sección de tribunas nuevas completamente apropiadas para las exigencias de la Fifa, para que Bogotá de verdad pueda competir en distintas competencias internacionales, tal como estamos ahora compitiendo en la Copa Libertadores Femenina. La idea es que podamos competir para otro tipo de eventos internacionales, tales como los que desarrolla la FIFA en Latinoamérica.



¿También se va a renovar la gramilla?



Dentro de ese contrato se incluyó la renovación completa de la grama, y, aunque en este momento se encuentra en perfectas condiciones, la idea es que tenga un sistema de drenaje todavía más poderoso que le permita adaptarse a condiciones meteorológicas como las que tuvimos el año pasado, que realmente nos tomaron un poco por sorpresa y que hicieron que la grama sufriera bastante durante el segundo semestre del año pasado.



¿Y el fútbol parará?



Hicimos una negociación con los orientadores y es que no se detuviera el fútbol en ningún momento. Por eso el sistema de construcción es tan novedoso, porque lo que se va a hacer es ir tumbando tribuna por tribuna. Cuando terminen una tribuna, continúan la obra en la siguiente. Es decir, lo único que estaría cerrado sería la tribuna que está en obra, y el resto del estadio sigue funcionando.



El estadio contará con más seguridad para los espectadores de los partidos. Foto: Cortesía CDEC

¿Y los conciertos?



En ese caso dependerá de la capacidad de los conciertos y de la capacidad que tenga su momento el estadio porque la tribuna que se retira, dependiendo de dónde quede ubicada, afecta la capacidad.



¿El convenio se firma por cuánto tiempo y cómo se va a retribuir a la ciudad?



Esto es un contrato en el cual la retribución a la ciudad es un porcentaje sobre las ganancias que tiene el privado en todas las actividades económicas que realice en el área de la obra. Es decir, no solamente es por la retribución económica del estadio, sino la retribución económica de las áreas recreativas, del auditorio y de las áreas gastronómicas. Los tiempos van alrededor de entre los 20 y los 22 años.

¿De qué depende que se firme ese convenio?



Depende del cumplimiento de las etapas que les comentaba anteriormente, y ya estamos en una tercera etapa, que es la validación. Esta etapa termina en el mes de mayo, y a partir de ahí vienen las aprobaciones de Hacienda, Planeación y Alcaldía. Esperamos que antes de finalizar este año dejemos terminada y firmada esta APP para que empiecen obras el año entrante.



En ese caso, ¿cuándo estaría listo el estadio?



Las obras se demoran alrededor de cinco años. Las obras del estadio, un año y medio. Como les decía, este es un sistema constructivo que va a permitir ir cambiando tribuna por tribuna. Es decir que más o menos un año y medio después de que se inicien las obras, tendríamos un estadio renovado.

¿Para la estructuración del proyecto se habló con los clubes?



Hemos hecho reuniones generales en las que hemos comentado cómo sería el funcionamiento del estadio, pero sin poderles mostrar el detalle, puesto que todos los estudios y análisis que se hacen los paga el privado y no se pueden mostrar públicamente hasta la firma de la alianza.



La Personería publicó un informe en el que alerta por la cobertura de los pararrayos. ¿Qué se ha hecho en este tema?



No existe ningún pararrayos que permita cubrir la totalidad del escenario. La totalidad de las tribunas están protegidas con las cuatro puntas que tenemos de pararrayos, más un ciclo de puntas que tenemos en la tribuna occidental. Lo que no está cubierto es la cancha. En el momento en que haya una tormenta eléctrica, lo que ha dicho el Idiger es que no se puede desarrollar un partido, puesto que la única forma de tener protección sería tener un pararrayos en la mitad de la cancha.



¿Este problema se resuelve con la remodelación?



No existe un pararrayos que pueda cubrir todo el escenario. Por eso, en los escenarios abiertos lo que se pide es que no se hagan eventos mientras haya tormenta eléctrica.

No solo sería renovado el estadio El Campín sino todo el espacio público en los alrededores. Foto: Cortesía CDEC

¿Cómo va la instalación de la biometría?



De acuerdo con el decreto establecido por el Distrito, es exigencia para los equipos de fútbol hacer control biométrico de ingreso. ¿Qué falta para avanzar? Que los equipos hagan la inscripción de los miembros de sus barras a una base de datos que permita contrastar la asistencia al estadio. Este es el paso pendiente por parte de Millonarios y Santa Fe, pero ya hay un control biométrico que permite saber e identificar rostros de las personas que acceden.



Se están haciendo acuerdos con la Registraduría para poder tener acceso a información de esa entidad. En ese sentido es un poco más difícil tener acceso a la información de, por ejemplo, la Policía o de antecedentes penales, pero la idea es que podamos avanzar hacia allá y que al momento de que se haga la identificación biométrica se pueda conocer inmediatamente los antecedentes de la persona que ingresa.



¿Hay planes para también intervenir Techo?



Techo necesita una ampliación de las tribunas porque en este momento solamente tiene capacidad para 7.500 personas. Inicialmente se había presentado una propuesta de alianza público-privada con el parque Mundo Aventura para ampliar la capacidad, pero desafortunadamente se retiró durante el periodo de pandemia porque ya no tenía capacidad económica. Entonces sí estamos dependiendo de que haya otra oferta donde podamos tener recursos privados que nos ayuden a apalancar ese proceso. Estamos haciendo una inversión en el estadio Olaya Herrera para que cumpla con las exigencias de la Dimayor y así poder tener partidos de la B y de la Liga Femenina.



Sobre el tema conciertos, ¿este año cuántos conciertos habrá y con qué frecuencia?



La idea de la Administración es apoyar a la industria de eventos y conciertos puesto que fue una de las más golpeadas durante la pandemia. Por esta razón se amplió el número de eventos que se han realizado tanto en El Campín como en otros escenarios de la ciudad. En el caso del Campín, lo que hemos hecho es reforzar las pólizas de estabilidad y de protección tanto de la grama como de la silletería del estadio, de manera que cuando se realice un evento de cualquier tipo tengamos la posibilidad de recuperar rápidamente la grama. Lo que hicimos fue ampliar las fechas o los espacios con los cuales se pueden prestar el estadio, haciendo que tengamos mucho más tiempo de recuperación de la grama para todos los eventos deportivos.



CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

