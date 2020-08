Juez ordena a concejal revelar cómo obtuvo audios de reunión en Uaesp

El Juzgado 19 civil municipal de Bogotá conminó al concejal Yefer Vega para que en sus cuentas de Facebook y Twitter "aclare la forma en la que obtuvo los audios publicados el 29 de julio" pasado.

Así, este juzgado resolvió una tutela que el abogado Juan Carlos Jiménez Triana, representante de la Uaesp, interpuso contra el cabildante de la ciudad para proteger sus derechos a la intimidad y buen nombre.



Vega divulgó en sus redes sociales los audios de una reunión de entre funcionarios de la entidad distrital, uno de ellos era Jiménez, con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). Estos audios fueron motivo de un nuevo rifirrafe entre CGR, el operador del relleno sanitario Doña Juana, y la Uaesp.



El concejal puede apelar la decisión, sin embargo, por tratarse de una acción de tutela, primero debe darle cumplimiento en los términos establecidos por el juez. Al cierre, se desconocía algún pronunciamiento de Vega.



Yefer Vega, concejal de Bogotá por el Partido Cambio Radical. Foto: Archivo particular

Según la tutela, conocida por eltiempo.com, el concejal manifestó que el audio le llegó "de forma anónima" y que del mismo corrió traslado a organismos de control para que se realicen las respectivas investigaciones.



También señaló -se lee en la tutela- que no le consta que la reunión se hubiera llevado a cabo el 10 de julio ni que se hubiera realizado para establecer las condiciones y detalles técnicos para contratar los servicios de la SIC para actuar como perito en un trámite arbitral.



​En la grabación -que se conoció dos días antes de una audiencia contra el operador por presuntos incumplimientos en el contrato, y que a última hora fue aplazada. La nueva fecha aún no se conoce.



El audio de 9 minutos fue acompañado de fotos, nombres y cargos de los funcionarios que intervinieron en la reunión con la SIC, y en la cual un funcionario de la Uaesp planteó que hay una alta posibilidad de liquidar el contrato de operación del relleno. Para ese momento, eso ya lo había manifestado la entidad en un comunicado.



“Lo más seguro, casi el 90 por ciento de las posibilidades para arriba, es que ellos no continúen con la operación del relleno”, se escucha que dijo Quintana. Agregó: “así que nosotros entraremos en un plan de contingencia”, y señaló que ese tema “ya está en el plan de desarrollo distrital aprobado por el Concejo”.



Tanto la SIC como la Uaesp le dijeron en su momento a esta diario que la reunión fue normal y no hubo nada irregular.



En un comunicado expedido varias horas después de conocida la grabación, la Uaesp explicó que "se trataron temas relacionados a unos procesos sobre la operación del relleno Doña Juana" y se declaró sorprendida por la grabación ilegal y dijo que jurídicamente dicha reunión tiene "un carácter reservado", debido a que en ellas se abordan procesos de gran interés para la ciudad.



"La grabación además de ser violatoria de los derechos de los funcionarios y de la entidad, fue manipulada, editada y sacada del contexto de lo que fue el desarrollo mismo de la reunión, desinformando a medios de comunicación y opinión pública", indicó la entidad distrital.



La SCI reconoció que fue invitada a la reunión para que conozca la situación y para que pueda presentar un concepto técnico a la Uaesp. La Sociedad consideró que este tipo de reuniones son normales y buscan ayudar al gremio de la ingeniería y a las entidades territoriales, en este caso al Distrito, a través de la Uaesp, a llegar la mejor solución posible.



Sobre la grabación, el representante legal de Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), Mauricio Bernal, le dijo a este diario que estaba “sorprendido” y calificó de “gravísimo” lo que se plantea en la misma, en cuanto a la alta probabilidad de que se caduque el contrato.



“La única forma que nos puedan declarar la caducidad es si el relleno está paralizado o si hay un grave riesgo de que se paralice”, dijo en su momento Bernal, quien además reiteró que le parece “simpático” que se esté planteando la liquidación y piensen que el Uaesp pueda continuar con la licencia ambiental para operar el relleno.



Redacción Bogotá

@BogotaET​