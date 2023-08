Luego de conocerse que el Consejo de Estado aceptó la solicitud de nulidad del laudo arbitral sobre el mal manejo del relleno sanitario Doña Juana por parte de CGR y suspendió sus efectos, el operador se pronunció y dijo que en el momento no hay una decisión de fondo.



Según el operador CGR, el Consejo de Estado no ha fallado el recurso de anulación presentado por la Uaesp. "No ha proferido ninguna decisión de fondo. Esa alta Corte

simplemente admitió, es decir, va a dar trámite a los recursos de anulación

interpuestos por ambas partes, no solo de una como lo pretende hacer ver el Distrito", se lee en el comunicado que compartieron.



CGR dice que el efecto de la suspensión del laudo se encuentra establecido en la ley y aplica no solo para las pretensiones de la Uaesp, sino también para lo concerniente

al plazo del contrato de concesión 344 de 2010.



Además, en el documento el operador acusa a la Alcaldía de "politizar una decisión de carácter judicial".



"CGR rechaza las intromisiones y los señalamientos contra la justicia y reitera su respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y continuará prestando ininterrumpidamente los servicios de disposición final y tratamiento de

lixiviados como lo ha hecho desde diciembre de 2010, cumpliéndole siempre a

los bogotanos2, indicó el operador.



Cabe mencionar que tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López celebró y a través de su cuenta de Twitter dijo: El @consejodeestado aceptó la solicitud de nulidad del laudo arbitral sobre el mal manejo del Relleno de Doña Juana por parte de CGR y suspendió sus efectos. Agradecemos su oportuna intervención y la valoración de nuestra defensa de los bogotanos.



Y agregó que "la privatización de la justicia ha sido un absoluto desastre para el

Interés público y la ciudadanía. Roscas sin vigilancia y llenas de conflictos de interés (para decir lo menos) para favorecer grotescamente negociantes, desconocen la cosa juzgada, hacen fallos sastre a la medida de intereses particulares y contrarios a la Ley".

REDACCIÓN BOGOTÁ