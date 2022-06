Un duro pronunciamiento hizo este viernes la alcaldesa Claudia López frente al operador del relleno sanitario Doña Juana durante una audiencia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



La mandataria señaló al operador del relleno de estar mintiendo y tratando de inducir a un error a la magistrada Nelly Villamizar, y los señaló de estar incumpliendo “sistemáticamente” con el tratamiento de los lixiviados, que consideró la principal afectación al río Tunjuelo y al río Bogotá.



"Ustedes no tienen ninguna autoridad ni moral, ni jurídica, ni técnica para venir a hablar del adecuado manejo de residuos sólidos ni de tecnologías", afirmó la mandataria de Bogotá.



La firma CRG, que opera el relleno desde 2011, busca a través de un incidente de desacato la suspensión del artículo del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que establece que la ciudad debe tener otras alternativas de disposición de los residuos sólidos diferentes al enterramiento, que es lo que se ha hecho en el relleno.



(Distrito abrirá licitación para crear planta que genere energía con basuras)



En el POT se establece que en el predio Doña Juana funcionará un parque tecnológico, con diferentes alternativas tecnológicas de disposición de basuras. De hecho, cabe recordar que hace unas semanas la UAESP presentó la opción de termovalorización, que busca generar energía eléctrica con los residuos sólidos.



"El principal impacto ambiental que trae el relleno Doña Juana al río Bogotá es la afectación que se hace por vertimientos de lixiviados al río Tunjuelo, que terminan, desafortunadamente, en el río Bogotá. Esa afectación ambiental es responsabilidad del operador, que no mencionó por un minuto lo que tenía que hablar y es que el impacto del relleno, de esa operación que ha hecho sobre el relleno Doña Juana, ha sido el sistemático tratamiento de lixiviados que terminan en el río Tunjuelo y terminan afectando el río Bogotá”, afirmó López.



(Relleno Doña Juana: víctimas de derrumbe podrán reclamar indemnización)



La mandataria también los señaló de ser los responsables del incremento de más del 500 por ciento de la tarifa que pagan los bogotanos entre 2011 y 2022, porque "sistemáticamente se han negado, han incumplido la construcción de una plata de tratamiento de lixiviados. Razón por la cual, los parámetros de cumplimiento de ese tratamiento nunca han sido superiores al 58 por ciento. Hoy tenemos un 42 por ciento de incumplimiento”.



López aseguró que los bogotanos han pagado, vía tarifa, 160.600 millones de pesos durante el tiempo que ha estado el operador CGR, que no ha cumplido aún con la construcción de la planta de tratamiento., como lo ordenó la misma magistrada Villamizar en una sentencia. "Eso sí no lo mencionó, de eso se el olvidó hablar a los señores de CGR en esta audiencia".



La mandataria también señaló que el operador tiene un conflicto de interés al intentar hablar de una tecnología, como la termovalorización, y aseguró que lo hacen cuando no han sabido operar la (tecnología) propia.



Redacción Bogotá