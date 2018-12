‘Reinicio de obras en la 7.ª no va a afectar la temporada navideña’

Para no afectar a los comerciantes en la temporada decembrina por el reinicio de los trabajos de la peatonalización de la carrera 7.ª, la Administración Distrital anunció que la obra arranca el primero de enero durante las 24 horas del día. Entre tanto van a quitar las polisombras, a levantar el viejo campamento que se volvió un baño público, a hacer adecuaciones y a retirar los obstáculos que impidan el acceso fácil a los establecimientos, al igual que se va a incrementar la presencia de policía y la recuperación del espacio público.

Vecinos del lugar cuentan que funcionarios del Distrito les informaron que el 10 de diciembre empieza la limpieza y organización, la cual consiste en retirar por ejemplo los contenedores y demás elementos que están entre las calles 21 y 22, despejar los ingresos entre la 22 y la 23, así como retirar materiales entre la 19 y la avenida Jiménez con el fin de tener por ahora un lugar más amigable.



Como se recordará, la obra de peatonalización quedó prácticamente congelada desde mediados de este año, cuando se detectaron problemas en la ejecución. Desde ese momento comenzó una cascada de problemas que también afectaron a los trabajadores, a quienes les quedaron debiendo el pago.



Ahora, con la cesión, la peatonalización pasa a manos del consorcio Santa Catalina luego del fracaso de Peatones Go, firma que se declaró con problemas financieros para continuar y a la que se le desembolsaron 11.000 millones de pesos de los 41.000 millones presupuestados. Hoy, según la información oficial, la ejecución es del 37 por ciento, dijo el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).



Tal y como lo han denunciado a este diario varios líderes, comerciantes y residentes de la zona, el abandono de la obra los ha impactado de forma negativa.



De ahí que la directora del IDU, Yaneth Mantilla, haya ofrecido disculpas y lamentado la parálisis de la obra durante este tiempo. Aunque anunció esperar que la obra sea entregada en el segundo semestre de 2019, dijo que por ahora lo que van a hacer son trabajos de mitigación para ayudar a los comerciantes en esta temporada navideña.



“Los comerciantes esperamos que en diciembre haya una intervención integral con iluminación, seguridad, policía, aseo, manejo de habitante de calle, y que nos den esas garantías para poder resarcir un año y medio de la ejecución más los meses de parada. Es clave la intervención integral para evitar que el problema se desborde, sobre todo en las noche y los domingos”, afirmó Orlando Hernández, edil y líder de la zona.



El primer reto que se deberá superar en esta nueva etapa está por el lado de los comerciantes de cara a la llegada de fin de año. Cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) señalan que las ventas se desplomaron durante este tiempo en un 34 por ciento, y los establecimientos más afectados han sido los restaurantes, almacenes de vestuario, textiles o confecciones y accesorios, de acuerdo con un sondeo realizado por esa organización gremial.



Los días más críticos para los comerciantes formales son los viernes, sábados, y el más dramático es el domingo por la proliferación de vendedores ambulantes que se apoderan de los andenes y los tramos de la ciclorruta sin dejar paso libre a los transeúntes, lo que ha convertido este trayecto de la ciclovía dominical en un verdadero calvario para la ciudad.



Según la última Encuesta de Percepción Ciudadana realizada por el programa Bogotá Cómo Vamos (BCV), en el centro de la ciudad, el 60 por ciento de los ciudadanos consultados se sienten inseguros; el 13 por ciento, seguros y el 27 por ciento, ni seguros ni inseguros. Este es otro de los desafíos pese a que en esa zona, el 61 por ciento dijo que no había sido víctima de ningún delito.



La peatonalización de la 7.ª tiene una extensión de 1,4 Kilómetros y comprende los tramos entre la Jiménez y calle 26 y entre la plaza de Bolívar y la Casa de Nariño.



A partir de enero se va a trabajar sin descanso para tratar de recuperar el mayor tiempo posible con el fin de poder entregar la obra antes que termine esta administración. También les informaron que el equipo social se va a mantener, pues conoce las dinámicas del sector, según el video informativo de la reunión del IDU con líderes de la zona.



Se estima que en el centro de la ciudad circulan no menos de un millón y medio de personas al día y hay poco más de 125.000 residentes. Los interesados en participar y hacer seguimiento a los trabajos pueden contactar el punto de información en la carrera 7.ª n.º 22-31, local 227.



REDACCIÓN BOGOTÁ