¿Cómo son los protocolos de bioseguridad para el regreso a clases?

Este lunes la Secretaría de Educación de Bogotá dio nuevos detalles de cómo será la eventual reactivación de colegios (públicos y privados) y de instituciones de educación superior en la capital. El plan fue llamado GPS: por ser esta una reapertura 'gradual, progresiva y segura'



Uno de los requisitos para ello es que deben cumplir los protocolos de bioseguridad.



Los jardines infantiles y colegios privados deben registrar sus protocolos en la página de la Secretaría de Educación del Distrito SED (Jardines privados con código SIRSS serán remitidos a la página de la Secretaría de Integración Social). Los protocolos del colegio o jardín privado serán revisados por la Secretaría Distrital de Salud y esta emitirá un concepto sobre la viabilidad de la reapertura.



Asimismo, las Instituciones de Educación Superior y las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano IETDH deben registrar sus protocolos en la página de la Secretaría de Educación del Distrito SED. Tras ello, la Secretaría Distrital de Salud hará una revisión de los protocolos y hará una posterior comunicación a la institución que está habilitada para iniciar la reapertura.



La secretaría de Educación, además, aseguró que hará un esquema aleatorio de control y seguimiento por parte de las entidades competentes para verificar el cumplimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad en estas instituciones.



Recomendaciones:

La Secretaría Distrital de Salud dio unas recomendaciones a la comunidad educativa, entre las que se encuentran:



• Garantizar la adecuada verificación de factores de riesgo de la comunidad educativa (incluye estudiantes, profesores y administrativos y servicios) favoreciendo el trabajo en casa, en caso de presentar antecedentes médicos de riesgo para covid-19.



• El cumplimiento de los protocolos de bioseguridad previamente establecidos en cada institución educativa deberán estar acompañados con el adecuado reporte y seguimiento a lo establecido en la estrategia PRASS, específicamente, se hace referencia a garantizar el aislamiento del estudiante, docente o administrativo que presente o tenga algún familiar con síntomas de covid-19 con o sin prueba.



• En caso de presentarse dos o más casos de covid-19 en la institución, deberá hacerse la debida notificación a la entidad territorial dado que se configurará como un brote y se realizará seguimiento por parte de la autoridad en salud.



• La comunidad educativa deberá conocer la situación epidemiológica del territorio donde se encuentra la institución educativa, dado que, en el seguimiento y monitoreo realizado al comportamiento de la epidemia pueden existir sectores que deban disminuir su transmisión y esto implica cese de actividades.



• Fortalecer canales de comunicación estudiantes-docentes-padres de familia así como consolidar estrategias de información, educación y comunicación con la comunidad educativa.



• Los protocolos de bioseguridad y los reportes de estudiantes y/o trabajadores sintomáticos deberá hacerse en enlace montado en la página de la Secretaría de Educación con enlace entregado por la Secretaría Distrital de Salud.



• Estudiantes convivientes con personas con factores de riesgo (adulto mayor, comorbilidades, etc.) se les recomienda evitar presencialidad.

Lineamientos para hacer los protocolos de bioseguridad

El Ministerio de Educación y de Salud emitieron lo lineamientos para la prestación del servicio de educación. El conjunto de actividades que se desarrolle durante la jornada escolar debe llevarse a cabo atendiendo a las medidas de protección y cuidado que incluyen:



a. Asistencia al servicio educativo siempre y cuando no se presente ningún síntoma de enfermedad.



b. Uso de tapabocas que cubra nariz y boca para su uso correcto.



c. Los tapabocas pueden ser fabricados por las familias y/o cuidadores según las

recomendaciones dadas en la guia del Ministerio de de Salud y Protección Social.



d. Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada

3 horas preferiblemente bajo supervisión de un adulto. (antes y después de

consumir alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, antes de ingresar al clase

después de los recesos).



e. Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado si hay contacto con alguna

superficie diferente a la de su mobiliario personal o hubo desplazamiento a otra

aula.



f. Abstenerse de compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de sí

mismo y del otro.



g. Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.



h. Mantener distancia de 1 a 2 metros entre las personas en la interacción con ellas.

Es indispensable que en cada espacio o área de la institución educativa se garantice

este distanciamiento físico. De acuerdo a esta consideración definir el número de

personas por espacio.



i. Durante el consumo de alimentos:



− Realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón

− Retirar el tapabocas desde las cintas o las gomas; guardar mascarilla convencional desechable o de tela en bolsa de papel o bolsa sellada sin arrugarse, mientras se consume el alimento.

− Los tapabocas convencionales o de tela deben cambiarse si se humedecen o si

están visiblemente sucios, su uso máximo es de 1 día. El tapabocas de tela al

retirarse en casa debe lavarse inmediatamente con agua y con jabón.



j. Después de comer:

− Colocarse de nuevo el tapabocas manipulando únicamente las tiras o elásticos

del mismo

− Realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón.



k. Evitar llevar objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, entre otros.



l. No se recomienda el uso de guantes, excepto para quienes realizan labores de

limpieza y desinfección.



m. Suprimir la realización de reuniones colectivas presenciales con las familias y

cuidadores y llevarlas a cabo de manera remota o individual.



n. Mantener un lavado de manos rutinario, especialmente luego de entrar en

contacto con superficies u objetos, es esencial para prevenir el contagio, así como

informar y orientar sobre el buen uso de los implementos de protección y su

adecuada disposición de los residuos en las cestas de basura.

