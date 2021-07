Todavía hay miedo de los padres por casos de covid-19

En varios colegios oficiales de la ciudad se han presentado algunas quejas de padres de familia que han tenido que enviar de nuevo a las instituciones a sus hijos, y que tienen dudas sobre las condiciones de bioseguridad que hay en estos lugares.

Una de esas instituciones es el Benjamín Herrera, en la localidad de Puente Aranda, en donde algunos acudientes se mostraron angustiados. “Podemos evidenciar que es una imposición, que no hay protocolos de bioseguridad como lo anuncian. Aquí no se han medido todavía las distancias para el aforo de los estudiantes, no se han manejado protocolos de bioseguridad, no se está mirando la caracterización de los docentes al retorno del colegio, no se ha mirado a los estudiantes, quiénes van a regresar y en qué condiciones”, expresó Gustavo Adolfo Maz, integrante de la mesa distrital de padres.

Sin embargo, al verificar los protocolos se pudo evidenciar que, para el caso del Benjamín Herrera, al ingreso se cumple con los protocolos sanitarios. Había termómetro, gel antibacterial y lavamanos, y se respeta el distanciamiento.



No obstante, según un profesor de este colegio, las condiciones aún no están dadas. “Los vigilantes y las señoras de servicios generales no están vacunados, no hay conectividad real en colegios para atender a los chicos que no vienen y se presiona a los padres; que si no vienen, pierden el cupo. Exponen a los estudiantes que vienen al colegio y a los profesores, nos ponen como carne de cañón”, reclamó el docente Miguel Plaza. Con todo esto, algunos padres de familia tienen lista una carta para enviarle a la Secretaría de Educación (SED); en ella pedirán garantías para el retorno bioseguro de los estudiantes a los colegios oficiales de la ciudad.

Medidas de bioseguridad

Según la secretaria de Educación, Edna Cristina Bonilla Sebá, en Bogotá siempre se asumió que el cierre sería temporal; por ello, a la par de ‘Aprende en casa’, comenzó la sensibilización para la reapertura. “Ganamos tiempo y confianza. Hay varias claves que nos permiten hoy garantizar un regreso seguro”.



Explicó que hay acompañamiento permanente en la definición e implementación de los protocolos de bioseguridad, ejercicios preparatorios, la entrega de más de 2 millones de elementos de bioseguridad, demarcación de espacios, más de 379 intervenciones de infraestructuras para garantizar el lavado de manos, la ventilación y el distanciamiento, la promoción del autocuidado y el cuidado solidario, además del diálogo permanente con las comunidades.

Afirmó que nadie puede asegurar que no habrá contagios. “Si se presentan casos, están definidos los protocolos para actuar segura y oportunamente. Nos hemos preparado y contamos con herramientas de apoyo para que docentes, familias y estudiantes vuelvan con garantías de bienestar y cuidado de la vida”.

¿Qué dice la SED?

Según la Secretaría de Educación (SED), muchos padres tomaron la decisión de que sus hijos regresen de manera presencial, pues consideran que la escuela es un lugar protector. Para otros, por temor al contagio, aún no es el momento de regresar. “Nuestro reto es continuar el diálogo para fortalecer la confianza y permitir así que puedan retornar muy pronto a sus actividades escolares”, dijo la secretaria Edna Cristina Bonilla Sebá.



REDACCIÓN BOGOTÁ