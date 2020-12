Los que le dicen sí al regreso al colegio de forma presencial

El regreso presencial de los estudiantes de colegios públicos a través de un modelo de alternancia que cumplirá con todos los protocolos de bioseguridad para mitigar la amenaza del covid-19 será una realidad para el año 2021.

(Le puede interesar: Esta es la convocatoria para financiar estudios de pregrado en Bogotá)

Bogotá ha venido avanzando satisfactoriamente, conforme a su propio cronograma y calendario, en el Plan de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (GPS). Desde el pasado siete de septiembre se habilitó esta estrategia de forma voluntaria para los jardines infantiles, colegios privados, instituciones de educación superior e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.



Para los colegios oficiales se estructuró un plan piloto a ejecutarse durante octubre y noviembre de 2020, y para el otro año se espera que la asistencia en los planteles sea total. Estos son los rostros de quienes están convencidos de que volver es seguro y necesario.

(Para seguir leyendo: La rebelión de los pupitres / Voy y Vuelvo)

‘Todos mis hijos perdieron el año, no había cómo estudiar’

“Soy Sandra Viviana Torres y tengo 37 años. Cuando empezó el covid-19 me quedé sin trabajo. Solo hasta hace cuatro días conseguí uno en servicios generales. Tengo cuatro hijos y soy madre soltera. Antes vivíamos en el barrio María Paz y mi hijos estudiaban en un colegio de esa zona, pero se puso muy peligrosa y me tocó trastearme a Ciudad Bolívar. Tenía que turnarlos y que se fueran solos y en bus a estudiar porque no tenía dinero para transportes. Luego cuando comenzó lo virtual, todo empeoró. Ellos perdieron el año, la única que tiene celular soy yo y pues era lo único que tenía para conseguir trabajo. Yo traté de explicarles a los profesores, pero ellos me decían que cómo otros niños sí podían y yo no. Eso me hacía sentir miserable. Se me acumularon las deudas, los 400.000 del arriendo de la pieza y los servicios. Me da miedo que mis hijos, sin nada que hacer, terminen siguiendo los pasos de otros jóvenes, donde vivimos está cada vez más peligroso. Quisiera tener tiempo y dinero para hacer las vueltas y meter a mis hijos a un colegio de la zona; pero si pierdo este trabajo, todo se acaba. Esta Navidad va a ser triste. A veces solo tenemos para tomar agua de panela. En el colegio comían y no estaban encerrados”.

Sandra Torres es una madre cabeza de familia y empleada doméstica. Foto: Archivo particular

‘Quiero salir a recreo y jugar con mis amigos’

“Mi nombre es Daniel Leonardo Serrato González. Tengo ocho años, mi colegio se llama Orlando Higuita Rojas y queda en Bosa. Ya pasé a cuarto. Me fue bien en las clases virtuales, pero era difícil porque en mi casa hay muchos niños y solo teníamos un celular para estudiar y se bloqueaba. Luego tuvimos un computador viejito, pero tampoco alcanzaba para todos mis hermanos. Mi mamá salía a la calle y traía muchas guías para llenar, eran largas y a veces no entendía, pero mis hermanos mayores me ayudaban. Me gusta estar con mi familia, pero me aburre estar encerrado, no poder salir a jugar con mis amigos a escondidas y a congelarnos. También extraño a mi profesor favorito, Henry. Él me enseña matemáticas, inglés y ciencias sociales. Él nos dejaba salir al descanso cuando nos portábamos bien y hacíamos la tarea. Decía: ‘Listo, acaben las actividades y salen a jugar’. Eso era ser feliz. A veces también nos decía: ‘Dejen ahí y cuando lleguen terminan’, eso era más chévere. Yo prometo que en mi casa ya me enseñaron a usar tapabocas, gel antibacterial y alcohol”.

Daniel Leonardo Serrato González es un niño de ocho años del Colegio Orlando Higuita Rojas Foto: Andrea Moreno / EL TIEMPO

(Además: Salud mental en los colegios públicos, un ‘virus’ que inquieta)

‘Tres de mis 24 alumnos no regresaron a clases’

“Soy Patricia Chavarría, profesora de preescolar de la Institución Educativa Distrital Heladia Mejía. Durante estos meses fue muy difícil la conectividad. De 24 niños que tenía, apenas nueve de ellos lograban asistir virtualmente desde los datos de los celulares de sus padres. Por eso teníamos clases tres días en la semana entre una y dos horas, para que la inversión no fuera tan alta. Con quienes no podían estar en las clases virtuales usamos la metodología basada en proyectos, pero ellos no tenían acceso a las asesorías respectivas, por lo que les enviamos videos explicativos por medio de WhatsApp. Lamentablemente, tres alumnos de los 24 no regresaron a las clases porque sus acudientes expresaron que preferían que repitieran el año antes de seguir con esa dinámica. Los vínculos sociales no se pueden sustituir por la virtualidad, por eso le pedimos al Distrito que ajuste las condiciones de bioseguridad porque todos queremos regresar a la presencialidad”.

Patricia Chavarría, profesora de la IED Heladia, en Barrios Unidos. Foto: Archivo particular

‘El regreso al salón es indispensable’

“La institución escolar es el único espacio que permite la interacción social para una formación integral de los estudiantes. Esto es maravilloso si va acompañado de una institución con un equipo de docentes y directivos que tengan una intencionalidad educativa clara: ayudar a formar buenos seres humanos.



El regreso a las aulas escolares es indispensable, especialmente para los niños más pobres, ellos son los que tienen menos soporte y apoyo de los padres de familia, además tienen menos acceso a las redes y a los computadores o tabletas.



Los jóvenes más pobres no tienen escritorios ni sitios donde estudiar en sus casas, allí no hay un ambiente adecuado para el aprendizaje. El problema no es solo de computadores o de virtualidad, cerca de 900.000 estudiantes tienen extraedad y también serán candidatos a desertar. Algunos ya sufren maltrato, el 47 % de los padres aún utilizan la correa para corregir a sus hijos. Tenemos que regresar con gradualidad y cuidado, pero es urgente hacerlo".

Ángel Pérez, profesor de Universidad Tecnológica de Bolívar, Facultad de Educación, y consultor en temas educativos. Foto: Archivo particular

CAROL MALAVER

carmal@eltiempo.com

Encuentre también en Bogotá:

-‘Adentro’: un vistazo a los diversos hogares bogotanos



-‘Los asesinos de mi mamá merecen una sanción ejemplar’



-Protestas y acuerdos por el bicicarril de la calle 13 en Bogotá