Aún no hay certeza sobre cuándo abrirán los colegios en Bogotá

En medio del paquete de nuevas medidas que tomará esta semana la alcaldía de Bogotá para enfrentar la pandemia del covid-19, se está contemplando un piloto de apertura de colegios. Según la alcaldesa Claudia López, serían clases semipresenciales.

Sin embargo, la Secretaría de Educación de Bogotá aseguró que aún no hay una fecha fija y para abrir los colegios se tendrán en cuenta tres criterios: que “la curva epidémica baje, que los casos positivos disminuyan y que haya control en las UPZ donde se vayan a abrir colegios”.



Ante el anuncio de la alcaldesa, los sindicatos de profesores anunciaron que se van a paro. “Por el no retorno a clases presenciales, mientras esté amenazada la salud y la vida de la comunidad educativa por la pandemia. Paro nacional virtual de 48 horas del magisterio, 12 y 13 de agosto de 2020”, anunció este lunes en la tarde Fecode en su cuenta de Twitter.



"Vamos a tratar de hacer un piloto a finales de septiembre. No todos irían, unos pocos niños y unos pocos maestros, que no tengan riesgos de comorbilidades", le dijo la mandataria este lunes al Canal Caracol.

Como lo publicó en la mañana EL TIEMPO y eltiempo.com, la Administración Distrital viene analizando varias alternativas de reapertura de sectores, entre ellos estarían los colegios públicos y las universidades. Estas medidas se aplicarían hasta diciembre.



La posible apertura se analiza en medio del debate por cuenta de quienes piden el regreso a las aulas de clase y quienes consideran que aún no están dadas las condiciones de salubridad, entre los cuales están padres de familia y profesores.



"No todos los niños pueden ir todos los días al colegio, y ciertamente no será ahorita, eso será para finales de septiembre, cuando ya hayamos pasado esta etapa de contagio, hayamos acordado con los padres, obviamente esto será voluntario", le aseguró la mandataria a Caracol.

Durante el mes de agosto seguimos en una situación delicada pasando el primer pico de la pandemia.



López explicó que el "padre que considere que no debe mandar a su niño, está perfecto, pero quienes estamos pensando, estamos pensando sobre todo en los niños que no tienen conexión a internet y no tienen computador".

Otro inconveniente que enfrenta la iniciativa es que el 12 por ciento de la planta de docentes del Distrito son mayores de 60 años, precisamente la población que puede tener comorbilidades y más riesgo de fallecer por el covid-19.



Este viernes finaliza el plan de aislamiento estricto por localidades, que comenzó el 13 de julio y al cual han sido vinculadas 16 zonas de la ciudad.



Las últimas localidades en cuarentena estricta son Engativá, Suba y Barrios Unidos, con cerca de 2,5 millones de habitantes.



Los otros dos grupos fueron: Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal, Los Mártires, Santa Fe y Chapinero, y Kennedy, Bosa, Fontibón, Puente Aranda y Antonio Nariño.

