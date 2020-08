Reapertura de colegios en Bogotá sería en octubre

Los colegios en Bogotá seguirán en clases virtuales durante septiembre. Esta fue la última decisión de las autoridades sobre un posible piloto de presencialidad en estas instituciones educativas, la razón es que la ciudad todavía no tiene los índices de covid-19 suficientemente bajos.



"En el mes de septiembre solo podrá haber pilotos de reinicio gradual presencial en colegios en municipios que o no tengan covid o tengan una muy baja afectación de covid, Bogotá no está en esa categoría, tenemos covid y aunque tenemos una afectación menor todavía no es suficientemente baja", afirmó la alcaldesa Claudia López.

(Además: Todo lo que tiene que saber sobre la nueva normalidad en Bogotá).

La decisión quedó contemplada en el decreto que pone en firme la nueva normalidad, expedido por la Alcaldía Mayor. En este documento en el artículo 2 apartado F, están las actividades educativas en la ciudad.



La primera decisión es que los pilotos para volver a la presencialidad podrían darse a partir del próximo 12 de octubre y operarían los días lunes, martes, viernes y sábados.



En todo caso el regreso a clases debe darse en común acuerdo con los padres de familia o los acudientes de los estudiantes y estará bajo la vigilancia del Ministerio de Educación, entidad encargada de revisar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los planteles.



Hay que decir que el regreso a clases se hará de forma gradual, segura y progresiva, esto significa que en principio operará de forma semipresencial. Además el Distrito evalúa implementar alternativas de movilidad escolar como 'Al colegio en bici' para facilitar el retorno y disminuir el riesgo de contagio.



Se espera que en las próximas semanas la secretaría de Educación presente el plan para la reactivación de clases presenciales en octubre.

Agradezco a comerciantes de sectores populares, iglesias, gremios y ciudadanos que nos hicieron llegar más de 700 propuestas de ajustes a las normas de nueva normalidad.



Los escuchamos y decidimos hacer varios ajustes. Conozcan la versión final aquí: https://t.co/3QolZ6UXm3 pic.twitter.com/d6UuHzSfjQ — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 26, 2020

Para seguir leyendo:

- ¡Ojo! Hubo cambios en la reactivación económica de Bogotá.



- Bogotá evalúa hacer 'auto-culto' y 'Misa Asómate a la Ventana'.



- Cómo reactivar su negocio en Bogotá con la 'nueva realidad'.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET