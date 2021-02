¿Colegios públicos de Bogotá vuelven o no a clases este lunes?

Bogotá se prepara para el regreso a clases de los estudiantes de colegios públicos. Este lunes 15 de febrero es la fecha prevista para que los padres, que así lo decidan de manera voluntaria, envíen a sus hijos a jornadas presenciales de clases.



Los preparativos se dan en el marco de una resistencia de la ADE y Fecode, sindicatos de maestros, al retorno. “No regresamos a clase hasta que existan las condiciones de seguridad y salubridad. Exigimos todas las condiciones, no solo gel o alcohol”, dijo este jueves William Agudelo, presidente de la ADE.

Sin embargo, todo apunta a que el Distrito se mantiene en firme con la idea de reactivar los colegios que hayan acordado el regreso y que ya hayan presentado y visto aprobados sus protocolos.



"El derecho a la educación es constitucional y de obligatorio cumplimiento. Nadie puede negarles a los niños ese derecho”, dijo este jueves la alcaldesa Claudia López quien, este viernes, insistió en que era necesario: "Las cifras de desempleo de las mujeres no van a bajar si los niños no pueden retornar al colegio y el Sistema Distrital de Cuidado no puede ayudarlas en el cuidado que ellas tienen que hacer gratis, y sacrificando sus posibilidades".



Ahora, este viernes, la Secretaria de Educación Edna Bonilla se pronunciará sobre el regreso y responderá las dudas.

Minuto a minuto de la transmisión de la Secretaría de Educación

9:47 a.m.: ¿Y la salud mental de los menores?



La Secretaría de Educación habilitará unidades de apoyo emocional para atender a los menores. Además, también habrá una estrategia de 'pedagogía para el encuentro'.



9:38 a.m.: ¿Cuántos maestros pueden regresar?



Cifras de la Secretaría de Educación indican que 22.920 maestros están habilitados para regresar a clases presenciales. Pero, 10.021, por condiciones de riesgo, deben seguir trabajando de manera remota.



9:34 a.m.: ¿Puede haber contagios?



"Sí (...) Cuando se presenten, tenemos el protocolo de qué hacer", aseguró Bonilla. Agregó que se ha insistido al Gobierno Nacional para que los maestros tengan prioridad en la vacunación.



9:27 a.m.: ¿Cuántos colegios ya tienen el aval para la apertura?



La Secretaría explicó que, a la fecha, hay 1.063 instituciones educativas avaladas para abrir porque sus protocolos se ajustan a lo pedido por las autoridades. De estos, 138 son colegios públicos: Bogotá tiene, en total, 400 colegios públicos.



La entidad confirmó que se invertirán 20 mil millones de pesos en intervenciones en 182 sedes para hacer posible el regreso.



9:22 a.m.: ¿De cuánto será el distanciamiento?



La Secretaria confirmó que el distanciamiento social en los colegios será de dos metros. Esto definirá la demarcación y el número de estudiantes que pueden estar de manera presencial en el salón de clases.



Es decir, no hay un aforo único, sino que este dependerá de las normas de distanciamiento y de las circunstancias particulares de cada colegio.

9:15 a.m.: ¿Cómo se preparó el regreso?



"Hemos tenido muchos diálogos y muchas visitas a colegios. Estos niños nos han dicho 'queremos regresar al colegio'", indicó Bonilla y agregó, "esto parte de escucharnos como comunidad educativa. No estamos tomando decisiones a la carrera".



Bonilla explicó que para gestar el modelo de retorno gradual, progresivo y seguro se tomaron referentes internacionales. "Concluimos que la reapertura debe ser gradual y por niveles. No pretendemos que en un día tengamos (de regreso) a nustros 400 colegios y a nuestros 800.000 estudiantes", indicó la Secretaria.



Agregó que este regreso es diseñó basado en los pilotos hechos en 2020.

