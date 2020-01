Estas serán las reglas para pagar por exención en pico y placa

Tengo un vehículo blindado y no sé si lo cobija el pico y placa. Mi carro es de blindaje tres o superior, ¿cuándo puedo renovar el permiso para estar exento de la restricción? Si cuento con protección de la UNP, ¿puedo salir sin que me saquen un parte? Estoy interesado en la exención de la medida, ¿cuándo empezar el trámite para pagar?



Estas son algunas de las preguntas que varios lectores que tienen vehículos blindados o quieren beneficiarse de la posibilidad de transitar sin horarios de restricción le hicieron llegar EL TIEMPO. Muchos están a la espera de mayor información o desconocen en qué van las más recientes modificaciones del pico y placa en la ciudad.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, si bien es cierto que la restricción se aplica desde el primero de enero de cada año, también lo es que en diciembre se levanta la medida entre el día hábil siguiente a la Navidad y el viernes hábil anterior al puente de Reyes.

Es decir, la restricción se vuelve a aplicar a partir del lunes siguiente –este año fue desde el 7 de enero–, y, léase bien, solo los vehículos que hoy están exentos o tienen permiso vigente pueden transitar sin ningún inconveniente.



Entre los vehículos eximidos se encuentran los que conforman la caravana presidencial y los asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En este último caso se estima que son 1.733 en el país.



En cuanto a los vehículos blindados (hay 20.317 de todos los niveles de blindaje) es preciso señalar que solo están exentos aquellos que pertenecen a la UNP o se encuentren autorizados en la base de datos de exceptuados de la Secretaría.



Según un estudio de la entidad distrital, del total de vehículos blindados, 18.196 son de los niveles tres o superior, una cifra aproximadamente diez veces mayor que el número de automotores con medidas de protección de la Unidad de Protección en todo el país. Este incremento, según los análisis realizados por el Distrito, se registró en los últimos dos años, con lo cual se cree que intentaban evadir la restricción.

Durante el primer mes de aplicación de la nueva medida los comparendos serán pedagógicos.

Ya no expiden permisos

Hasta antes del 30 de diciembre pasado, se exigía tramitar el permiso anual ante la Secretaría de Movilidad. Pero ahora la entidad ya no está expidiendo dichas exenciones.



En otras palabras, desde el primero de enero, esos vehículos pueden ser sujetos de comparendos si violan el pico y placa, lo que implica una multa de 438.900 pesos, más la inmovilización del vehículo y patios.



No obstante, durante el primer mes de aplicación de la nueva medida los comparendos serán pedagógicos.



Cabe aclarar que a los que no se les ha vencido el permiso pueden disfrutar de circular libremente por la ciudad hasta cuando se cumpla dicho plazo.



Según la Secretaría, con corte a octubre de 2019, para unos 10.000 automotores blindados la exención había perdido vigencia por falta de renovación de la solicitud, con lo cual se les aplica la restricción de circulación vehicular de servicio particular.



El pico y placa en Bogotá para este tipo de carros es de acuerdo con el último dígito de la placa y si el día es par o impar. Por ejemplo, en los días pares deben cumplir la medida las placas terminadas en número par. Lo mismo para los impares. En estos casos, la restricción es entre 6 y 8:30 a. m. y de 3 a 7:30 p. m.



Si no es un vehículo asignado por la UNP a ciudadanos que tengan medidas de protección, se podrá solicitar el permiso especial de acceso a área de restricción vehicular, siempre y cuando se cumpla con las condiciones que determine el Distrito.



Hay que recordar que la Secretaría de Movilidad tiene hasta el 31 de enero próximo para establecer dichas condiciones, así como la fecha a partir de la cual se podrá iniciar este trámite. En su momento, la entidad informará a los bogotanos sobre el inicio del permiso especial.



Básicamente, los requisitos exigidos son: contar con el Soat y la revisión técnico-mecánica vigente al día de la solicitud, además de llenar el formulario con las condiciones acordadas entre la Secretaría y el solicitante.



Los interesados en este tipo de permiso deberán pagar 4 millones de pesos por un año o 2’066.000 pesos por seis meses.



