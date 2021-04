Reglas claras para los aliados del desarrollo | Opinión

Construir y desarrollar una ciudad equitativa y sostenible es un trabajo en el que participamos todos. No es un asunto exclusivo del sector público ni de un grupo de ciudadanos, es deber y compromiso de todos que logremos generar el bienestar y las condiciones para desarrollarnos integralmente como personas, como familias y como sociedad.



Este diálogo entre actores debe estar enmarcado en unas condiciones de juego mínimas que nos permitan a todos sentir tranquilidad a la hora de proponer una visión, ejercer un derecho o desarrollar empresa (independientemente del carácter de su iniciativa). Todos los ciudadanos deberíamos sentir que el estado de derecho está presente, imparcial y determinado a hacer que ciudadanos y autoridades estamos bajo el imperio de la Ley.

No obstante, miles de leyes y normas que se expiden a diario, además de los excesivos trámites, hacen que la maraña del mundo jurídico sea incomprensible, y es a partir de esta ventana que el poder de los miles de funcionarios puede sucumbir ante la tentación y traspasar sus límites amparados en ocasiones en intereses buenos (según ellos) y a partir de interpretaciones desmedidas abrogarse poderes que no tienen.



Las entidades o funcionarios no se dan su competencia, no se transa por encima de la ley, no se interpreta por fuera de ella, no se emiten normas sin cumplir los requisitos. Estos son principios básicos de nuestra democracia que hoy se rompen todos los días y tienen al país y a la región en la situación en la que estamos.



Ya se empiezan a escuchar voces importantes en la ciudad que dicen que sus actuaciones nunca están sustentadas en intereses particulares y no se sabe basados en qué interpretan el sentir colectivo, y a partir de allí intimidan funcionarios, analizan e interpretan normas como magistrados de última instancia.



Los intereses privados y particulares que en el marco de la Ley se promueven de frente a la ciudadanía son el motor de la sociedad, son la fuente de empleo, de impuestos, de viviendas, colegios, parques y hospitales, en resumen, de los bienes que necesitamos para vivir. Valdría la pena preguntarles a los miles de empresarios, de trabajadores, de clientes qué piensan sobre una u otra decisión para a partir de allí definir el interés colectivo.

La seguridad jurídica no es un valor que representa a los empresarios, ni a los constructores o a los comerciantes. La seguridad jurídica es un pilar fundamental de la sociedad, nos protege a todos, nos da tranquilidad como ciudadanos y define el marco de acción de los gobernantes. Por fin el norte de la ciudad tuvo una luz con Lagos de Torca, una gran pieza de ciudad en donde se prioriza el espacio público de calidad, la armonía con la estructura ecológica principal y la movilidad sostenible, además de una variada oferta de vivienda que supera las 125 mil unidades, más de 20 mil de ellas de interés prioritario.



Para hacerlo realidad, el sector privado empezó por hacer aportes billonarios y asumió el desarrollo del urbanismo de esta gran zona, aliviando así las arcas públicas.



Desarrollar Lagos de Torca implica, además, construir las vías que aportarán de manera importante a la movilidad, como la prolongación de la Avenida Boyacá. Esto está hoy en la mira de nuevos intereses políticos que usan el nombre del ambientalismo para presionar y cambiar las reglas del juego y así detener su desarrollo; pero más grave aún, privando a la ciudad de soluciones a problemas tan serios como la movilidad, el verdadero cuidado ambiental y la generación de vivienda.



Otro ejemplo del que ya hemos hablado es el que la anterior secretaria de Planeación provocó con la expedición de la Resolución 1641 de 2020, desconociendo los avances en materia de manejo del riesgo por inundación en el borde del río Bogotá que legalmente habían quedado plasmados en normas del año 2018. Esta resolución devuelve este manejo a las condiciones normativas de 2004, dejando en el limbo jurídico proyectos de infraestructura urbana, vivienda y equipamientos como el metro de Bogotá. Ahora bien, en esta oportunidad no solo se afectó al sector empresarial, sino que miles de familias que llevan años habitando las zonas que hoy se marcan como en riesgo de inundación tienen ahora incertidumbre sobre su patrimonio.



Son muchos los ejemplos y las historias como las anteriores que muestran las barreras que encuentra la inversión privada al intentar hacer su tarea de aportar al desarrollo; sin embargo, ratificamos el compromiso de seguir en la lucha de desarrollar empresa, proyectos, empleos, impuestos y ciudad, lo único que se pide son condiciones estables para poderlo hacer.

ALEJANDRO CALLEJAS

GERENTE CAMACOL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA