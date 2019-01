Empezó censo a bicitaxistas en Bogotá 

En la localidad de Suba empezó el censo para saber cuántos bicitaxis, propietarios y conductores hay en la ciudad. Según la Secretaría de Movilidad este es el primer paso para la regulación de este tipo de transporte.

"Esto tiene varias etapas, inicialmente es fundamental saber y dimensionar el tamaño de la problemática. La última información confiable y que tenemos sobre bicitaxis es un estudio que se hizo en la Universidad Nacional en el año 2013 en ese momento se identificaron cerca de 3.500 bicitaxis. En este momento no hay certeza del universo de vehículos que hay, por eso es fundamental hacer un censo", aseguró Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad.

Hay que tener en cuenta que esta reglamentación esta basada en la la Resolución 3526 del 3 de agosto de 2018, del Ministerio de Transporte en la que regula este tipo de transporte.

"La normativa nacional prohíbe el servicio de transporte público de pasajeros en tricimóviles (bicitaxis con motor) o tricimotos. La reglamentación que está en periodo de transición en Bogotá, de acuerdo con la normativa nacional, cobija a los bicitaxis no motorizados o a aquellos que usan motor auxiliar eléctrico para pedaleo asistido con potencia no mayor a 500W, cuya velocidad no supere los 25 kilómetros por hora​", aseguró la Secretaría de Movilidad