La Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca radicaron ante el Ministerio de Transporte la estructuración de lo que será el Regiotram del Norte, el tren eléctrico que conectará la capital del país con los municipios de Zipaquirá, Chía y Cajicá. En el documento se reitera que no es viable con la carga. Se espera que el proyecto quede contratado este año.



El Capex del tren de cercanías es de 9 billones de pesos, y el Opex, de 3,6 billones de pesos constantes de diciembre de 2022.



La solicitud se hizo con el radicado n.º 2-2023-21242 en la mañana del jueves 10 de agosto y con ella anexaron 18 documentos, algunos de ellos fueron: definición del esquema operacional y financiero, modelo de transporte y operacional, validación de tecnologías y tipologías vehiculares, estudio ambiental, justificación de la priorización del proyecto, evaluación social y económica y el análisis de viabilidad fiscal, entre otros.



Fueron la Unión Temporal Egis-Deloitte-Durán & Osorio, en calidad de consultor; el Consorcio Arco Bogotá Zipa, en calidad de interventor, y la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter) los que certificaron que los estudios técnicos, ambientales, financieros y legales del proyecto se encuentran a nivel de factibilidad, están completos y cumplen con lo establecido en el contrato para la estructuración y con los requisitos legales de la Nación.



Radicado ante el Ministerio de Transporte. Foto: Archivo particular

Según el documento, el Distrito, la Gobernación y sus consultores analizaron en detalle y en profundidad la posibilidad de compartir el corredor férreo del norte exclusivamente para pasajeros, para carga y diversas posibilidades de uso mixto compartido; sin embargo, se planteó que no es viable para carga.



Las cinco alternativas analizadas en 2021 para ver si era viable compartir el corredor con transporte de carga fueron: tren de pasajeros usando trocha angosta; trocha dual con tres o cuatro rieles si el tren se diseña para trocha estándar; tres vías, dos de ancho para pasajeros y una angosta para carga.



El gerente general de la Empresa Férrea Regional (EFR), Andrés Díaz, explicó que no es posible construir tres vías férreas independientes debido a que no hay suficiente espacio y tocaría invadir carriles de la NQS y reconstruir la mayoría de las estructuras existentes, como puentes vehiculares, peatonales y estaciones de TransMilenio.



Las otras dos alternativas evaluadas fueron un corredor exclusivo para pasajeros y el desarrollo de una infraestructura logística especializada y que el tren de carga cambie de trocha angosta a estándar en La Caro.



“El tren de carga solo podría entrar de noche máximo de tres a cinco horas al día, limitando su capacidad de crecimiento. La carga que llega actualmente en tren a Bogotá igualmente se desconsolida y se monta en camión por la ciudad”, indicó Díaz.



Y agregó que las intersecciones a desnivel –viaductos y deprimidos– que necesita el Regiotram del Norte para no afectar el tráfico de Bogotá no son compatibles con el tren de carga.



Se determinó también que es inviable la operación conjunta del corredor para carga y pasajeros por obstáculos concurrentes de espacio, necesidad de demolición de puentes vehiculares y otras estructuras, diferencias técnicas de gálibos y pendientes, dificultades en la distribución de responsabilidades y riesgos entre operadores y diferencias de adquisición de diferente material rodante.



“Además de los obstáculos técnicos en el tipo, uso y condiciones requeridas en el corredor para operar pasajeros y sus diferenciales para operar carga, también se identificó que el Plan de ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá no permite la actual ubicación del km 5 del corredor férreo del norte”, se lee en el documento.



Y explican que no es apto porque en esa zona no se permite la llegada, circulación, cargue y descargue de vehículos de carga pesada ni de plataformas logísticas de alto impacto.



Sin embargo, la Alcaldía, la Gobernación y los consultores propusieron que dentro de los estudios que adelantará el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura para potenciar la red férrea nacional se incluya un análisis de demanda que permita determinar el origen y destino de la carga de Cundinamarca y Boyacá.



Y plantearon una propuesta de trazado y ubicación preliminar de una nueva red férrea de carga ubicadas en inmediaciones del sector de La Caro, el aeropuerto El Dorado y del Muña que puedan dar solución a la necesidad logística de la región.



“Bogotá y Cundinamarca tienen la plata que les corresponde como entidad territorial. Hoy el balón queda en manos del Ministerio de Transporte”, aseguró Nicolás García, gobernador de Cundinamarca.

Detalles de la obra

Como ya lo había revelado EL TIEMPO en noviembre de 2022, el tren de cercanías del Norte será a nivel (39,62 km), elevado (7,96 km) y subterráneo (1,32 km), o sea, 48,9 km. Tendrá 17 estaciones, 11 en Bogotá y seis en los municipios, y reducirá en un 60 por ciento los tiempos de desplazamiento.



Según indicó la Empresa Férrea Regional (ERF), el trazado férreo en la ciudad será así: elevado en 6,2 km, a nivel en 17,12 km y subterráneo en 1,32 km. Y en los tres municipios del departamento, 22,5 km a nivel y 1,76 km elevado.



Se tendrán que construir 15 puentes peatonales, cinco puentes vehiculares (calle 134, calle 153, calle 170, calle 183), cuatro estaciones elevadas (calle 26, calle 161, calle 200, estación Variante). El deprimido se hará a la altura de la calle 100 con 15, y los viaductos en la Sabana serán en la Variante de Cajicá, Puente UMNG y Refisal.



La frase de preconstrucción sería de 24 meses, y la de construcción, de 59.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

