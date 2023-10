Con la respuesta del Ministerio de Transporte a la solicitud de aval técnico para el Regiotram del Norte, que hicieron la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, quedó tambaleando este importante proyecto de movilidad que busca conectar a la capital del país con Chía, Cajicá y Zipaquirá.



El pasado 10 de agosto, el Distrito y el departamento radicaron la estructuración ante la entidad para recibir el aval técnico. En los estudios y documentos anexados no incluyeron que el tren fuera para carga y pasajeros, y explicaron las razones por la que no es viable esa opción.

No obstante, EL TIEMPO conoció que el 26 de julio de 2023 – antes de la radicación –, el Ministerio de Transporte emitió una carta en la que reitera que si el tren no es para carga y pasajeros no será cofinanciado por la Nación.

William Camargo, ministro de Transporte Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“Para el Ministerio de Transporte es fundamental que el proyecto Regiotram del Norte contenga una solución integral frente a la coordinación y complementariedad entre los sistemas de transporte férreo, de carga y de pasajeros, por lo cual les solicitamos que, en caso de estar interesados en la cofinanciación de la Nación a dicho proyecto, se incluya como parte integral la documentación que permita verificar el cumplimiento de dicho propósito”, se lee en el documento.

De igual manera, la entidad pidió que realizaran estudios que permitan revisar, analizar y definir la solución integral que busque la óptima conexión de Bogotá-Región con la red férrea central y nacional, de acuerdo con el Plan Maestro Ferroviario del gobierno Petro, sus líneas de acción y revisar la ubicación para las estaciones de transferencia intermodal.



Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca, y Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Foto: Tomada del Twitter de @nicolasgarciab

A pesar de esta solicitud hecha por el Gobierno Nacional, en el documento de la solicitud se explican las cinco alternativas analizadas en 2021 para ver si era viable compartir el corredor con transporte de carga, ellas fueron: tren de pasajeros usando trocha angosta; trocha dual con tres o cuatro rieles si el tren se diseña para trocha estándar; tres vías, dos de ancho para pasajeros y una angosta para carga. Las que incluían carga fueron calificadas inviables.

El gerente general de la Empresa Férrea Regional (EFR), Andrés Díaz, para ese entonces le explicó a EL TIEMPO que no es posible construir tres vías férreas independientes debido a que no hay suficiente espacio y tocaría invadir carriles de la NQS y reconstruir la mayoría de las estructuras existentes, como puentes vehiculares, peatonales y estaciones de TransMilenio.



Para construir tres vías férreas tocaría invadir carriles de la NQS y reconstruir la mayoría de las estructuras existentes como puentes vehiculares, peatonales y estaciones de Transmilenio. Foto: Abel Cárdenas

Se determinó también que es inviable la operación conjunta del corredor para carga y pasajeros por obstáculos concurrentes de espacio, necesidad de demolición de puentes vehiculares y otras estructuras, diferencias técnicas de gálibos y pendientes, dificultades en la distribución de responsabilidades y riesgos entre operadores y diferencias de adquisición de diferente material rodante.

“Además de los obstáculos técnicos en el tipo, uso y condiciones requeridas en el corredor para operar pasajeros y sus diferenciales para operar carga, también se identificó que el Plan de ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá no permite la actual ubicación del km 5 del corredor férreo del norte”, se lee en el documento.

Respuesta del Mintransporte

Al Ministerio de Transporte no le gustó mucho la propuesta y siguió insistiendo en que el tren eléctrico tiene que ser para carga y pasajeros.

Y, en una carta emitida el 14 de septiembre como respuesta a la solicitud del 10 de agosto, hicieron varios comentarios sobre el proyecto y lo devolvieron.

también se identificó que el Plan de ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá no permite la actual ubicación del km 5 del corredor férreo del norte. Foto: Gobernación de Cundinamarca y Archivo EL TIEMPO

Según se lee en la respuesta del Mintransporte, en la solicitud no hay soporte documental que evidencie la aprobación con estudios de factibilidad técnica, ambiental, legales y financieros, aprobados por la entidad territorial que soporten, para las fases de planeación, construcción, operación y seguimiento.

Aseguran también que no se cumple con los objetivos del plan de movilidad sostenible y segura adoptados por la ley, el plan de ordenamiento territorial y de desarrollo. “No se identifica soporte documental en donde se presente la constitución de Autoridad de Transporte del proyecto Regiotram del Norte, ni el acuerdo de los municipios en los cuales se desarrollará el proyecto”, indica el documento del Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible de la cartera de Transporte.

No se identifica soporte documental en donde se presente la constitución de Autoridad de Transporte del proyecto Regiotram del Norte

TWITTER

Además, en la respuesta se les recordó a los solicitantes que si estaban interesados en la cofinanciación el tren debía ser de carga. Tras conocerse esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo en su cuenta de X: “Otro proyecto de movilidad que para el Gobierno Nacional. ¿Negarle a Zipaquirá, Cajicá, Chía y Bogotá tener al fin el Regiotram Norte, un tren eléctrico de transporte publico? No dejan hacer ni las supuestas prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. Bogotá Región Se Respeta”.

Por ahora, ni el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ni la Empresa Férrea Regional se han pronunciado al respecto. Solo se conoce que están revisando con el equipo técnico qué ajustes se le deben hacer al Regiotram.

¿Muere el proyecto?

Darío Hidalgo, profesor de Transporte de la Universidad Javeriana y experto en movilidad, le dijo a este diario que es posible hacer la combinación de carga y pasajeros; sin embargo, esto requiere un año y medio o dos para modificar en todo lo que se ha avanzado. Mientras que si se continúa con lo que ya hay se puede empezar a desarrollar relativamente pronto.

“Con el diseño actual no se puede. La carga requiere unas especificaciones geométricas, pendientes, radios de curvatura y estructuras muy distintas. Pueda que sea posible, pero esto también requiere unos parámetros operacionales distintos para combinar carga y pasajeros”, explicó Hidalgo.



En esto coincidió José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, con Hidalgo, pues asegura que aunque es deseable adaptar el Regiotram para el transporte de pasajeros y carga, utilizarlo para mercancías requiere una adaptación de infraestructura en el origen y en el destino, y esto encarecería la obra.

Darío Hidalgo Foto:

Hidalgo también dijo que por ahora el Regiotram del Norte queda parado y dependerá de los diálogos que hayan entre el Gobierno Nacional y los gobernantes de Bogotá y Cundinamarca que sean electos el próximo 29 de octubre.

“Hubiera preferido que el proyecto siguiera su marcha como está estructurado para que dentro de un plazo razonable y unos costos ya establecidos tengamos mejor movilidad de pasajeros, se descongestione la autopista Norte y se estructure un nuevo corredor férreo hacia el occidente de la ciudad que permita el manejo de la carga”, dijo el experto.

William Castro, experto en movilidad de la Universidad Nacional, afirmó que incluir transporte de carga desde estos municipios cercanos hasta Bogotá puede resultar no ser viable porque no cree que exista alta demanda para ello.



“Si se desea transportar carga se debe hacer otra concesión paralela con otro material rodante compuesto por locomotoras y vagones para carga y operando una mayor distancia. Se está desviando el proyecto original de transporte de pasajeros, impidiendo que los proyectos de Bogota-Región avancen”, aseguró Castro.

Si se desea transportar carga se debe hacer otra concesión paralela con otro material rodante compuesto por locomotoras y vagones para carga y operando una mayor distancia Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Por su parte, Enrique Bayer, experto en temas de región, dijo que no se conoce del cierre financiero, valor de la tarifa, ni la integración con el sistema de transporte público en Bogotá o TransMilenio.

“Sabemos que el costo pasa de los 7 billones, por los pasos a desnivel, los puentes, los deprimidos y la subterranización en algunas áreas del trayecto. Considero que hay que hacer todo con más calma. En todo caso, desanima que no haya avances”, precisó Bayer.

Y agregó que otro dilema en el proyecto es que no hay conciliación con los entes territoriales. “La verdad es que no han llevado a detalle el proceso y sabemos que en Chía hay descontento por solo tener una estación en un municipio que es grande”.

Así las cosas, todo apunta a que el proyecto del Regiotram del Norte no despegará este año.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

lorval@eltiempo.com

