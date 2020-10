Un recorrido por la vieja carrilera que dejó el tren para el Regiotram

Hace casi 30 años, el imponente pasar del tren dejó de sonar por los rieles que llevaban de Facatativá a Bogotá en lo que se conocía entonces como el ramal occidente del Ferrocarril de La Sabana. Entonces, la vía se llenó de maleza, basuras y silencio. Luego, el sonido regresó en forma del paso ocasional de una vieja máquina de la desaparecida Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Todo para chequear que el camino no se perdiera para siempre.

Esta semana, la máquina volvió a pasar. Esta vez, iban a bordo el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García; la gerente de la Empresa Férrea Regional (EFR), Jeimmy Villamil; y Jing Liu, Subgerente de la Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S (constituida por la EFR y la empresa China Civil Engineering Construction Corporation), los tres rostros que hoy lideran el proyecto del primer tren de cercanías del país: el Regiotram de Occidente, que le devolverá la vida a 39,6 kilómetros de la vía férrea entre Sabana Occidente y Bogotá.



EL TIEMPO acompañó este recorrido, que partió de los patios de El Corzo, en los límites entre Facatativá y Madrid, y siguió, por la línea férrea, entre algunas paradas para quitar escombros y basuras, hasta llegar a la torre de control de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la carrera 68 con calle 22.



“En este predio funcionaban los patios del sistema férreo. Ahora, está en mantenimiento, pero no hay operación. Aquí queremos ubicar los patios y talleres del Regiotram donde haríamos el mantenimiento de la flota férrea y dejaríamos pernoctar 24 de los 36 trenes”, explicó Villamil poco antes de partir. Ella, con el ex Gobernador, Jorge Rey, estructuró este proyecto. Y, de primera mano, sabe lo necesario que es un sistema de transporte masivo entre este punto de Cundinamarca y Bogotá.



“Soy oriunda de Funza, vivo allí y todos los días me desplazo a Bogotá a mi trabajo. Pese al crecimiento de la región, no hubo una ampliación de la movilidad eficiente para atender la demanda de pasajeros y de carga. Los desplazamientos pueden ser de dos o tres horas”, comenta y anota que este tiempo de viaje podrá reducirse a 45 minutos en 2024, año en que rodará el Regiotram por la Sabana. Por ahora, están en preconstrucción y avanzando con los estudios y diseños a detalle, la gestión predial de cerca de 100 predios y todo el tema de licencias antes de que, a finales de 2021, inicie la construcción.

Jeimmy Villamil, gerente de EFR. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

Un camino accidentado

La máquina arranca con un sonido ensordecedor y se interna por la Sabana con dirección a Bogotá. Los viejos rieles, pese a todo, sobreviven a la vegetación, los escombros y la basura. En varios tramos, entre las piedras del trazado, hay montones de vidrios y desperdicios de construcción. Hacia Mosquera, incluso, los operadores tuvieron que parar y correr para sacar del camino un par de viejos sillones.



Recorrido por el trazado de Regiotram de Occidente Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

“Es triste que Colombia tenga este corredor férreo pero abandonado. En China desarrollamos proyectos en ferrocarril y queremos apoyar a Colombia en la recuperación de su parte férrea”, comenta Jing Liu, que vive hace 10 años en Colombia y hoy se desempeña como subgerente del Concesionario que hará realidad el Regiotram. “Tenemos la confianza en Colombia, tiene un buen ambiente jurídico para los inversionistas y tiene empleados muy trabajadores”, agrega Liu.



De Regiotram de Occidente, poco a poco, se van conociendo detalles. Por ejemplo, la estación de Madrid y una de las de Mosquera quedarán junto a las antiguas estaciones del tren que, se espera, sean recuperados por los municipios por su valor patrimonial; también se supo que la segunda estación de Mosquera será elevada; que las intersecciones con calles de municipios exigirán detener el tráfico por entre 20 y 25 segundos; y que los pasos por Bogotá exigirán del tren elevaciones a desnivel en los cruces con las avenidas Boyacá, 68, Las Américas y la NQS.



Recorrido por el trazado de Regiotram de Occidente Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

Parada para el recuerdo

El recorrido hizo una breve parada en Mosquera. “¡Yo estudiaba allí, junto a la estación! Y a unas cuadras está la casa donde nací. Mi mamá vivió acá en la estación, porque mi abuelo trabajaba con la empresa de trenes”, contó el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García y agregó, “cuando era niño el plan era salir de clase a poner moneditas sobre el riel para que el tren pasara y las aplastara”.

Recorrido por el trazado de Regiotram de Occidente Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

García saludó a unos cuantos vecinos y amigos. Volvió a la máquina y vio lo que quedaba de camino. En algunos tramos, ya se asoman unas primeras adecuaciones de la segunda línea del tren. Pronto, los viejos rieles se levantarán y darán paso los nuevos rieles, uno de ida y uno de regreso, que verán correr trenes que moverán 130.000 pasajeros entre las 4 a.m. y las 11 p.m.



El tren volverá a sonar, quizá un poco menos fuerte. Será eléctrico.



ANA PUENTES