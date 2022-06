Comienza a hacerse realidad el Regiotram de Occidente, el tren que conectará a los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, en Cundinamarca, con el centro de Bogotá y reducirá los tiempos de viaje, que hoy son de 2 y hasta 3 horas, a 55 minutos. Este jueves, en un evento oficial, la Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional (EFR) y la Concesionaria Férrea de Occidente S. A. S. darán inicio a la construcción de este proyecto de 40 kilómetros de extensión.



Los trabajos se iniciarán este jueves en una zona conocida como kilómetro 5 (K5), ubicada en la carrera 68 con calle 22, en el sector de Salitre. Según le explicó a EL TIEMPO el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se trata de “unas obras de adecuación de infraestructura para la operación del Regiotram”. Este será el primer paso para, eventualmente, poner en marcha otras obras clave del proyecto que, según cálculos del gobernador, generarán hasta 10.000 empleos directos e indirectos.

Paso 1: adecuar el K5

Hoy, en el K5, se ubica una torre de control y varias líneas férreas que son utilizadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Sin embargo, las máquinas que utiliza la ANI deben bajar por la antigua línea férrea –que próximamente se levantará para hacer el Regiotram– hasta el patio taller El Corzo, en Facatativá, para que se les haga mantenimiento. “Es decir, para que nosotros podamos tener la operatividad de toda la obra (del Regiotram), se requiere hacer una construcción”, explica el gobernador.



De acuerdo con la gerente de la Empresa Férrea Regional (EFR), Jeimmy Villamil, para que las máquinas de la ANI no tengan que bajar hasta El Corzo, se les adecuará un patio taller en el K5. Esas obras, que incluirán una intervención de urbanismo, tardarán 10 meses, es decir, terminarán en abril.

Paso 2: obras en El Corzo

Este mes, la empresa china encargada de la construcción del Regiotram entregará a la EFR los diseños de detalle para revisión, interventoría y aprobación. Con este requisito en mano, se espera que en octubre comiencen las obras del patio taller del Regiotram de Occidente en El Corzo.



En ese lote, que es independiente de la antigua bodega a la que llegan las máquinas de la ANI, hay un espacio de 100.000 metros cuadrados donde se levantará el patio taller donde reposarán y se hará mantenimiento a los 18 trenes (36 vagones), que transportarán hasta 140.000 pasajeros al día.



La construcción del patio taller en El Corzo se adelantará en simultáneo con el patio taller del K5 para las locomotoras de la ANI. En octubre, además, se espera que la empresa china entregue los diseños de detalle del resto de la obra.

Paso 3: levantar los rieles

Si bien el Regiotram irá por el trazado de la antigua línea férrea Bogotá-Facatativá, no utilizará esos rieles.



“La antigua vía férrea se levantará completamente porque esos son rieles de trocha angosta y necesitamos poner aquí el nuestro, que es un tren ancho y moderno”, explica Villamil. Además, hoy la línea férrea es una sola y el Regiotram necesitará dos, una de ida y una de regreso.



“La vía férrea se comienza a intervenir en abril del próximo año. ¿Y por qué en abril? Porque en abril se termina la obra de adecuación del patio taller en el K5 para que las locomotoras que van hoy por esa vía férrea (la Bogotá-Facatativá) se queden acá en Bogotá y no bajen hasta El Corzo”, precisó Villamil.



Todos esos trabajos –patio taller El Corzo, nuevos rieles y la construcción de 17 estaciones (9 en Bogotá y 8 en Cundinamarca)– tomarán 30 meses. Es decir que si el cronograma se cumple con rigor, las obras terminarán en el 2025.



Eso sí, no será una construcción exenta de complejidades. En conversación con este diario, el gobernador y la gerente explicaron que a la fórmula está por sumarse un factor complejo: la inserción urbana del Regiotram en Bogotá y su integración con el sistema de transporte masivo.



“Esta obra fue hecha por Cundinamarca-Nación (en la anterior gobernación). Cuando llegamos, Bogotá dijo: ‘quisiera que habláramos de unos pasos importantes en los que debe articularse el Regiotram’, y ya tenemos los estudios y diseños de eso, todo lo pagó Bogotá”, detalla el gobernador, y revela que se tiene sobre la mesa la posibilidad de elevar el Regiotram en cuatro intersecciones: la avenida Boyacá, la carrera 68, la NQS y la avenida de las Américas. En la avenida Ciudad de Cali, el que se elevará será TransMilenio.

“El convenio es para que la estación del Regiotram quede arriba y que la gente (que va en TransMilenio) pueda integrarse rápidamente. Eso tiene un costo adicional”, agregó la gerente. El gobernador, a su vez, fue enfático en que esos cambios debe pagarlos Bogotá.



Frente a las otras 21 intersecciones que tendrá el Regiotram con vías de tráfico mixto en Bogotá, la gerente dijo que ya se presentaron los planes de manejo de tránsito ante la Secretaría Distrital de Movilidad y que estos están en evaluación.



Eso sí, luego de terminar este complejo proceso de obras y acuerdos, vendrá la llamada ‘marcha blanca’, en la que rodarán los trenes para hacer las pruebas del sistema. Y, finalmente, a finales de 2025, se espera que el Regiotram entre en operación, el tren que beneficiará a los habitantes de Sabana Occidente.

Un tren de muestra

Pero antes de eso, los cundinamarqueses y los bogotanos podrán conocer un tren del Regiotram. El gobernador y la gerente de la EFR le contaron a EL TIEMPO que, para finales de agosto, llegará desde China un vagón de 27 metros de largo para que sus futuros usuarios se familiaricen con el sistema.



“En un ejercicio para que la gente pueda ver cómo va a ser el tren, cómo van a ser las sillas, cuál será la imagen. Incluso, estamos tratando de tener una estación simulada para que la gente las conozca”, afirmó la gerente. Aunque no se ha definido el lugar en el que estará ubicado el vagón, el gobernador evaluará si se puede ubicar, por temporadas, en cada uno de los municipios de influencia del Regiotram.

¿Por qué se tardó tanto en empezar?

El Regiotram de Occidente debió estar listo hace tiempo. En notas publicadas en EL TIEMPO se evidencia cómo, en 2017, cuando se suscribió el acuerdo de cofinanción Gobernación-Nación, se dijo que los trenes rodarían entre finales de 2021 y principios de 2022. Luego, en 2019, cuando se adjudicó el proyecto a la empresa China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), se dijo que la operación iniciaría en 2024. Pero hoy las ajustadas cuentas apuntan a que el Regiotram estará en servicio a finales de 2025. ¿Por qué pasó esto? Según el gobernador Nicolás García, las demoras se deben a que la pandemia retrasó la llegada de los empleados del consorcio chino -que terminaron arribando al país en un vuelo humanitario- y luego hubo un debate alrededor del tema predial. “Ellos nos dijeron: ‘¿podemos iniciar mientras vamos evaluando los predios por comprar?’, y nosotros en una decisión responsable pausamos el proceso”, afirmó García. Solo hasta enero de este año se llegó a un acuerdo y, en el momento, se avanza en la adquisición.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes