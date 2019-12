Listo Regiotram: adjudican el primer tren de cercanías del país

En cuatro años, Bogotá-Región y el país tendrán su primer tren de cercanías. Así se confirmó lunes después de que se adjudicara el Regiotram de Occidente a la empresa China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) para construir y operar el medio de transporte que estaría listo en 2024.

“Es un momento histórico para Cundinamarca, que se la jugó al 100 % para que este proyecto se diera, para la integración regional y para el país, porque este es el punto de arranque para que Colombia vuelva al sistema férreo”, celebró Jorge Rey, Gobernador de Cundinamarca que estuvo detrás del impulso a este proceso.



Regiotram conectará a los pasajeros entre Facatativá y el centro de Bogotá en un recorrido de 48 minutos. Hoy, el viaje puede tomar hasta dos horas y media.



Al anuncio oficial asistió Jing Liu, representante legal de CCECC y manifestó el interés del país asiático por trabajar en este tipo de obras: “Para mí es un gran proyecto. Estoy muy feliz por trabajar para Colombia y Cundinamarca. Tenemos experiencia en la construcción de trenes de alta velocidad y obras férreas”.



Sin embargo, el anuncio de este lunes estuvo cruzado con una alerta del Instituto Anticorrupción. “Esa empresa fue incluida en la Lista Negra del Banco Mundial. Desafortunadamente, la Ley 80 no establece como una de las causales para inhabilidad el que una empresa esté en la lista negra de otras organismo multilaterales”, le explicó a este diario Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción,



EL TIEMPO revisó el listado oficial del Banco Mundial y, en efecto, comprobó que este nombre aparece ingresado en la lista el 4 de junio de este año.



Frente al caso, Rey se defendió: “No se encontró ninguna inhabilidad conforme con el ordenamiento jurídico colombiano. Las inhabilidades en Colombia son taxativas. Por el contrario, no haber adjudicado nos hubiera sometido a una eventual demanda”, concluyó.



Por ahora, el Instituto Anticorrupción estudia la posibilidad de impugnar el acto administrativo de adjudicación.



Lo cierto, hasta el momento, es que el proyecto dio otro paso definitivo. La Empresa Férrea Regional, contratante, se ahorrará 166 mil millones de pesos por la oferta económica menor que presentaron los chinos (el presupuesto ronda los 3,6 billones de pesos).

