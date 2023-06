Tras conocerse la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), de archivar la solicitud de la licencia ambiental del Regiotram de Occidente, crece la incertidumbre de este millonario megaproyecto de movilidad que busca conectar a Bogotá con municipios de Sabana Occidente.



El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, aseguró que se iniciarán nuevamente los trámites y le pidió a la autoridad trabajar en equipo.



(Le puede interesar: Regiotram de Occidente: crece la incertidumbre por decisión de la Anla)

Cabe recordar que, a comienzos de abril, Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá, informó de esta situación, y dijo que se estaba trabajando para entregar la información necesaria.



De acuerdo con el documento remitido por la Anla, la Concesionaria Férrea de Occidente S. A. S. solicitó licencia ambiental para el proyecto que se localizará en la ciudad de Bogotá y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá, en el departamento de Cundinamarca, y para este trámite se abrió el expediente VPD0171-00-2022.



Y, por medio del Auto 6560 del 11 de agosto de 2022, la autoridad ambiental dio inicio al trámite. Sin embargo, luego de surtido el trámite administrativo, mediante el Auto 1788 del 16 de marzo de 2023, la Anla ordenó el archivo de la solicitud de licencia ambiental. Decisión que fue notificada por medio de correo electrónico el 22 de marzo de 2023 a los solicitantes.



Ante esta decisión, Xia Qingtao, en su condición de representante legal suplente de la Concesionaria, el 4 de abril, interpuso el recurso de reposición y solicitó que se revocara la decisión. Entonces, la autoridad, continúo con el trámite de licenciamiento ambiental para evaluar de fondo.



(Además: Regiotram del Norte: habrá tramos subterráneos, a nivel y elevados)

Facebook Twitter Linkedin

Render del Regiotram de Occidente. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Yo lo único que pido es que no paren las cosas, primero quieren parar el metro, ahora paran el Regiotram de Occidente. Apreciados amigos del gobierno, ustedes están es gobernando, no parando.. FACEBOOK

TWITTER

No obstante, el equipo técnico elaboró el concepto técnico 2783 del 25 de mayo de 2023, mediante el cual revisaron y evaluaron cada uno de los argumentos expuestos por el recurrente y confirmaron la decisión de archivar la solicitud.



“Yo lo único que pido es que no paren las cosas; primero quieren parar el metro, ahora paran el Regiotram de Occidente. Apreciados amigos del gobierno, ustedes están es gobernando, no parando; por favor, saquemos los proyectos adelante”, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Y aseguró que respeta las decisiones de la Anla, pero que le están poniendo freno al único proyecto férreo del país que está avanzando.



Por su parte, García dijo que no comparte la decisión y que están trabajando nuevamente en los trámites. Y le solicitó a la autoridad ayudarlos y trabajar en equipo para que el proyecto de transporte masivo más limpio del país pueda continuar su ejecución.



La Empresa Férrea Regional (EFR), ente gestor, dijo que entendía la importancia de dicho documento y su repercusión para las obras de este sistema de movilidad; sin embargo, reafirmó su compromiso con este proyecto de transporte sostenible y garantizó que las obras relacionadas no se detienen.



(Le recomendamos: El proyecto de ley que busca reactivar los corredores férreos de Cundinamarca)

¿En qué están fallando?

Facebook Twitter Linkedin

Documento que contiene los estudios del proyecto 'Regiotram de Occidente'. Foto: Captura de documento

Según informó la autoridad ambiental nacional, durante el proceso de evaluación de la documentación presentada, la visita de campo realizada y el análisis del ‘Estudio de impacto ambiental’ (EIA), solicitaron información adicional formulando 41 requerimientos, los cuales no fueron atendidos adecuadamente por la Concesionaria.



“Se encuentran falencias estructurales en la descripción del proyecto, que incluyen imprecisiones en la identificación de intersecciones viales; la falta de análisis del componente hidrológico; en particular, el desconocimiento del impacto ambiental generado por puentes férreos, de los cuales cuatro atraviesan cuerpos de agua (ríos Bogotá, Subachoque, Botello y Bojacá)”, indicó la Anla.



Adicionalmente, dicen que podrían generarse impactos en los humedales Capellanía y Gualí, ubicados en Bogotá y en el municipio de Funza, respectivamente. También dicen que existen deficiencias en relación con las modelaciones de material particulado y ruido; insuficiencias como la inadecuada definición del área de influencia física y biótica, además de la caracterización del área de estudio.



Estos aspectos no permitieron una identificación clara de la magnitud y trascendencia de los impactos que se podrían generar en el entorno, y ello impide establecer las medidas de manejo que garantizarían el control de estos.



(No deje de leer: Regiotram de Occidente: todos los detalles sobre el tren que llega en diciembre

¿Hay implicaciones?

Estamos haciendo labores que no requieren la licencia ambiental, pero si no tenemos esta licencia, va a llegar el momento en el que se para el que hoy es el proyecto de transporte masivo limpio... FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la EFR, el proyecto cuenta con 40 kilómetros de longitud en su totalidad y 30 de ellos cuentan actualmente con un Plan de Manejo Ambiental aprobado que les permite iniciar actividades preliminares como el levantamiento de rieles, demoliciones, traslado de redes, movimiento de tierras, construcción de obras hidráulicas y acopios temporales en el patio taller El Corzo.



“Estamos haciendo labores que no requieren la licencia ambiental, pero si no tenemos esta licencia, va a llegar el momento en el que se para el que hoy es el proyecto de transporte masivo más limpio del país”, dijo el gobernador de Cundinamarca.



Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, le dijo a este diario que la decisión de la autoridad ambiental no archiva el proyecto, que sigue su marcha. “Es necesario que el concesionario presente un nuevo estudio, cumpliendo los lineamientos de la autoridad ambiental”.



Y agregó que es un traspié en el avance de este importante proyecto de conectividad de los municipios del occidente de la Sabana y Bogotá porque implica demoras en procesos que lleven a la construcción y el suministro.



“Ahora bien, extraño que un corredor que ya existe requiera EIA completo. Creo que fue una mala interpretación del requerimiento ambiental. Pero, ya que fue exigido, hay que hacerlo bien hecho. No es complejo, pero será necesario”, concluyó.



(También: Los líos que retrasan a los Regiotram que conectarían a la Bogotá-región)

Hugo Pachón, experto en movilidad de la Universidad Manuela Beltrán considera que esta decisión es muy grave porque el proyecto tiene un costo aproximado de 2.4 billones de pesos para poner a disposición trenes 100 % eléctricos. "Estas decisiones afectan mucho la economía porque retrasan los procesos de desarrollo".



Por su parte, Harold Villamil, especialista en derecho ambiental de la Universidad Manuela Beltrán, dice que la decisión se tomó por algo y que hay polígonos que en fecto están colindando con humedales y áreas sensibles. "El archivo ambientalmente se ve positivo".



También, dijo que el Consorcio no es claro en cómo va a manejar los impactos que va a generar el proyecto, por lo que es necesario e importante que se le ponga especial atención a los lugares delicados como humedales y reservas forestales.



No obstante, Villamil asegura que la no realización de este proyecto provocará que la gente se siga transportando en los medios de transporte alternativos (motos, carros, buses) y seguirá habiendo un impacto ambiental en toda la Sabana de Bogotá.

Obras del Regiotram de Occidente

En el momento, se adelantan trabajos en el taller de mantenimiento ANI ubicado en el sector Salitre, en Bogotá. Las obras tienen un avance cercano al 90 por ciento.



También se ha avanzado con las demoliciones de casas, tanto en Bogotá como en los municipios. A la fecha se han hecho 70.



Hoy se llevará a cabo la firma del acta de inicio de las obras del patio taller El Corzo, ubicado en el municipio de Facatativá.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

Más noticias de Bogotá y Cundinamarca