En la tarde del 17 de julio, la Empresa Férrea Regional y el Metro de Medellín anunciaron que la estrategia 'Cultura regio' ya arrancó y lo que está buscando es concientizar a la ciudadanía y hacerla más cercana al proyecto del Regiotram de Occidente.



De acuerdo con Andrés Díaz, gerente de la Empresa Férrea Regional (EFR), este primer contrato se firmó por 4 meses —hasta diciembre—, por 860 millones de pesos. Más adelante se definirá si se hace un nuevo acuerdo para trabajar en la estrategia más tiempo.



"Se va a preparar un equipo de profesionales de la zona del proyecto, que ya estamos convocando a través de una convocatoria pública para que sean los interlocutores, defensores y líderes del proyecto", indicó Díaz.

Hay que convencer a

las personas de que si no se paga, no hay sostenibilidad del sistema... Tiene que haber formación, control y sanción FACEBOOK

Y agregó que la empresa Metro de Medellín, con su experiencia, tiene preparada toda una estructuración de lo que significará el aporte de la ‘Cultura regio’ en los diferentes momentos del proyecto para que este se desarrolle de la mejor manera. "Nuestra ‘Cultura regio’ empieza hoy y esperamos que esté por siempre".



Con este plan, lo que se busca es implementar el modelo de cultura y de relacionamiento positivo con las comunidades, tanto en los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza como en Bogotá.



Según Tomás Elejalde, gerente de Metro de Medellín, el trabajo de cultura empieza, pero no termina, es permanente para la sostenibilidad de un sistema de transporte y lo que se busca es capacitar a unas personas en el departamento y la capital para que fomenten la cultura ciudadana en este medio de transporte.

Así se verán los trenes del Regiotram de Occidente. Foto: Gobernación de Cundinamarca

"Todos los grupos de interés tienen que tener una estrategia para acercarse a esos puntos e interrelacionarse de manera sostenible y permanente. La recomendación que hacemos es que todo se haga bajo una base de principios y valores, de respeto, de responsabilidad, de diversidad y reconocer las necesidades del otro", indicó Elejalde.



En primer instancia, van a trabajar teniendo acercamiento con las comunidades cercanas a la línea. También van a capacitar, informar y enseñarle a la gente cuáles son los beneficios de este sistema. De igual manera, Elejalde dijo que hay que implementar la sanción para quien incumple con el cuidado del tren y sus instalaciones.



"Hay que convencer a las personas de que si no se paga, no hay sostenibilidad del sistema. Eso no es de la noche a la mañana. Tiene que haber formación, control y sanción", aseguró Elejalde.

