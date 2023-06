Tras la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de archivar la solicitud de licencia ambiental del Regiotram de Occidente, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, habló con EL TIEMPO sobre el impacto que tiene esta medida y dio detalles de cómo avanzan las obras del proyecto. También, habló sobre el balance de su gestión en los últimos tres años y acerca de la seguridad en el departamento.



(Lea también: Las razones de la Anla para archivar licencia ambiental del Regiotram de Occidente).

¿Qué tan grave es que hayan archivado la solicitud de licencia ambiental para el Regiotram de Occidente?



Por supuesto que es preocupante. Sin embargo, el mensaje debe ser claro: el Regiotram de Occidente no suspende obras, continúa en las obras del kilómetro 5, aquí en Bogotá, y en las obras que iniciaron ayer en el patio taller de El Corzo, en Facatativá. Es una triste noticia, no la esperaba. Es un tren 100 por ciento eléctrico que utiliza un corredor vial existente, nada nuevo, y que va a disminuir emisiones, a mejorar la calidad del aire y el ambiente, tiene hoy una licencia ambiental negativa.



¿Qué sigue?



Sigue radicar de nuevo un estudio que está pidiendo la Anla y esto, por supuesto, tomará unos meses y otros meses la aprobación, pero el mensaje es que las obras del Regiotram no se han parado, no se van a parar y continuaremos con todas aquellas que no requieren licencia ambiental.



(Puede leer: Regiotram de Occidente: crece la incertidumbre por decisión de la Anla).

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás García en las obras del Regiotram, junto a Claudia López. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Dice el pronunciamiento de la Anla que hubo deficiencias estructurales en la descripción del proyecto. ¿Le parece que eso daba para archivar la solicitud de licencia?



Hubiera podido salir una licencia condicionada a aportar unos estudios adicionales. Hay temas que, por ejemplo, no compartimos, como el entrar a hablar en el espacio del ruido del proyecto y de su operación, cuando la licencia ambiental debe estar dedicada al proceso constructivo y no de operación. Es un tema sobre el que la Anla no debía opinar.



Pero, además, hay un tema que he mencionado en diferentes espacios y es que tuvimos reuniones con el director de la Anla y él manifestó dos veces tener algunas inquietudes, pero nunca expresó la intención de negarla. Esperaron hasta el último día de pronunciamiento para expedir la negativa, es decir, hay una pérdida de tiempo muy grande para un proyecto de trascendencia nacional y que es el único de transporte masivo ciento por ciento limpio que podría entregar el Presidente.



Usted es tranquilo, pero le estoy notando un tono de indignación. ¿Qué cree que hubo detrás? ¿Tiene que ver con un tema político? ¿Tiene que ver con la conformación de la del área de la región metropolitana?



El Presidente está comprometido con este proyecto y con el Regiotram del norte, como lo dejó plasmado en el plan de desarrollo, sí creo que el Ministerio de Ambiente y la Anla pueden poner más de su parte y ayudar a que este proyecto comience a funcionar y a ser operativo en 2026 y podamos mostrarle al país que los trenes eléctricos sí pueden ser un sistema de transporte y una opción que une a las regiones.



¿Cuánto tiempo va tomar volver a presentar la solicitud de licencia? ¿Se le van a ir estos 7 meses que quedan de gobierno?



De 3 a 4 meses nos demoraremos en la radicación nuevamente de la solicitud de licencia ambiental.

El Regiotram de Occidente no se detiene, seguimos haciendo las obras, seguimos limpiando todo el corredor férreo FACEBOOK

TWITTER

¿Esto no significa la parálisis o la suspensión?



El Regiotram de Occidente no se detiene, seguimos haciendo las obras, seguimos limpiando todo el corredor férreo. Ya compramos 30.000 millones de pesos en cerca de 150 predios. Estamos haciendo toda la demolición para tener ese corredor limpio y estamos trabajando de manera paralela en presentar nuevamente la licencia ambiental porque no queremos que se pierda ni que nos demoremos ningún día. Por supuesto, sí vamos a necesitar el apoyo decidido del sector ambiental por parte del Gobierno para que este proyecto pueda llegar a un final feliz.



Si el proyecto se venía discutiendo desde su antecesor, Jorge Rey, ¿no nos demoramos demasiado en presentar la solicitud de licencia?



Hemos estado en los tiempos, la licencia se radicó en junio del año pasado. La demora un poco se ha dado en la respuesta, en la negativa al recurso que nuevamente es negado, pero continuaremos acompañando al consorcio chino que es el responsable de sacar la licencia ambiental adelante.



(Le recomendamos: Asamblea de Cundinamarca aprobó en plenaria la PAP del Sumapaz).

Facebook Twitter Linkedin

Así se verán los trenes del Regiotram de Occidente. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Quedan siete meses de su gobierno, es bueno que empezar a dar balances de lo que fue su gestión. ¿Cómo queda la agencia que dignifica el campo y le ha permitido a miles de familias campesinas poder comercializar de mejor manera sus productos?



Queda funcionando al ciento por ciento con más de 70.000 familias campesinas beneficiadas, con más de 200.000 millones de pesos de inversión, con más de 50.000 millones en recursos que circularon entre esos pequeños productores de manera adicional, es decir, 50.000 millones que en otro momento se hubieran ido para el intermediario y ya se han quedado con las familias campesinas del departamento.

Los tenemos vinculados con el PAE de Bogotá, con el PAE de Cundinamarca, con grandes superficies en el distrito y en el departamento. Y, ayer, en la plaza de Bolívar, la firma de un convenio adicional de 8.000 millones de pesos para que la agencia comercial ayude a suministrar los alimentos que se entregan en la Secretaría de Inclusión Social del Distrito, es decir, tenemos una agencia sólida que además va a cumplir funciones no solo en el departamento, sino en Bogotá y que, de acuerdo con una charla que tuvimos ayer con la ministra de Agricultura, Jennifer Mujica, va a ser el piloto de lo que el Gobierno Nacional quiere hacer.

Hemos estado en los tiempos, la licencia se radicó en junio del año pasado. La demora un poco se ha dado en la respuesta FACEBOOK

TWITTER

Me imagino que también les gustará replicar todo este trabajo que se ha hecho con las Juntas de Acción Comunal y las placas huellas, porque eso es un poco lo que viene manejando el Gobierno Nacional de hacer contratación con las Juntas Locales…



Así es. Ya el Invías creó y abrió la primera convocatoria y Cundinamarca es el departamento que más juntas de acción comunal postuló, 2.154. Tenemos un ejemplo claro de más de 110.000 millones de pesos invertidos dándoles los recursos directamente a las Juntas de Acción Comunal para que ellas hagan sus placa huellas, principalmente en las vías terciarias, y parte de ese ejercicio que hemos hecho es el que también ha anunciado el Gobierno Nacional de que va a autorizar en el sector rural a las asociaciones de padres y a las Juntas para que sean los que den la alimentación escolar a los niños en la ruralidad.



Hay una preocupación con el orden público, con el desarrollo de la política de la ‘paz total’ y el copamiento de grupos armados ilegales en varias zonas del país. ¿Cómo está la situación en Cundinamarca?



Compartimos la preocupación de la mayoría de mandatarios departamentales, aquí hemos hecho un despliegue muy importante con el ejército con la V División, particularmente en la zona del Sumapaz, porque lo importante no es sobre la tranquilidad en mi territorio, si que el vecino no lo está. Estamos hablando de que hay una presencia real en el Meta, vecinos a la localidad 20 y a la provincia del Sumapaz, y si esa presencia está ahí es porque el objetivo es volver a tomar este corredor que incluye a Cundinamarca porque es el paso al Tolima, al Huila y al Distrito Capital.



¿Puede decir que en su departamento, por ahora, las elecciones de octubre están garantizadas?



Sí, con total seguridad las elecciones para el mes de octubre en Cundinamarca están garantizadas en los 116 municipios y con un número de mesas sin precedentes en nuestro departamento, porque vamos a tener más número de mesas para llegar a más sitios y tratar de garantizar mayor participación ciudadana.

Más noticias

ERNESTO CORTÉS FIERRO

JEFE DE REDACCIÓN DE EL TIEMPO

Twitter: @ernestocortes28