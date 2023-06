Luego casi dos meses que se conoció que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó las licencias ambientales del Regiotram de Occidente, la autoridad por medio de un documento confirmó la decisión.



El gobernador de Cudinamarca, Nicolás García la rechazó y pidió que haya un trabajo en equipo para que el proyecto pueda salir adelante.



Lo que indica el documento revelado por la ANLA es que por medio del Auto 6560 del 11 de agosto de 2022, se le dio inicio al trámite administrativo de solicitud de Licencia Ambiental para el Regiotram de Occidente, el cual se localizará en la ciudad de Bogotá y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá, en el departamento de Cundinamarca.



Tramite que fue solicitado por la Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S., identificada con NIT 901.351.650-1. Acto administrativo notificado a dicha sociedad por correo electrónico el 23 de agosto de 2022 y publicado en la Gaceta de la ANLA el 28 de junio de 2022.



"Luego de surtido el trámite administrativo, mediante Auto 1788 del 16 de marzo de 2023, esta Autoridad Nacional ordenó el archivo del trámite administrativo de solicitud de licencia ambiental, iniciado mediante Auto 6560 del 11 de agosto de 2022, presentado por la Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S. identificada con NIT 901.351.650-1, para el desarrollo del proyecto Regiotram de Occidente”, se lee en el documento.



Así se verán los trenes del Regiotram de Occidente. Foto: Gobernación de Cundinamarca

De acuerdo con la ANLA, este acto administrativo fue notificado por correo electrónico a la Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S., el 22 de marzo de 2023 y publicado en la Gaceta Ambiental de la entidad, el 21 de marzo de 2023.



"El doctor XIA QINGTAO, en su condición de representante legal suplente de la Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S., mediante escrito con radicación ANLA 2023071763-1-000 del 4 de abril de 2023, interpuso recurso de reposición en contra del Auto 1788 del 16 de marzo de 2023 solicitando se reponga en el sentido de revocar dicha decisión y, en consecuencia se continúe con el trámite de licenciamiento ambiental para evaluar de fondo y conforme a la información requerida por el Manual de Estudios Ambientales, los términos de referencia aplicables y el Acta 85 de 2022 la solicitud de licencia ambiental", dice en el documento.



Y además, indican que el equipo técnico de esa autoridad nacional elaboró el Concepto Técnico 2783 del 25 de mayo de 2023, mediante el cual se revisaron y evaluaron cada uno de los argumentos expuestos por el recurrente, el cual se tiene como sustento técnico para resolver el recurso de reposición y expedir el presente acto administrativo.



Ante esta decisión, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García se pronunció y dijo que no comparten la decisión de la Anla de archivar la solicitud de la licencia ambiental del Regiotram de Occidente y dijo que están trabajando nuevamente en los trámites.



"Estamos hablando de un proyecto de 2,4 billones de pesos, de inversiones de la nación y el departamento ya adjudicadas. De un tren 100 % eléctrico, de la atención de un corredor que históricamente ha sido abandonado; estamos hablando de un proyecto que disminuye la emisión del gas carbono", dijo García.



Y agregó que iniciarán nuevamente los trámites, por lo que le solicitan a la Anla ayudarlos y trabajar en equipo para que el proyecto de transporte masivo más limpio del país pueda continuar su ejecución.



"Estamos haciendo labores que no requieren la licencia ambiental, pero si no tenemos está licencia va a llegar el momento en el que se para el que hoy es el proyecto del país y de transporte masivo limpio", aseguró el gobernador.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

