Después de muchas décadas intentándolo, Bogotá inició el camino para hacer parte de la región metropolitana, una figura administrativa a escala regional creada por ley con personería jurídica, patrimonio propio y competencias en planeación y organización territorial, donde hay unas áreas temáticas sobre las cuales se deben identificar unos hechos metropolitanos que deberán ser atendidos más allá de la escala municipal.



Todo esto se aterriza en un plan director de la región metropolitana donde se definen las inversiones y los programas a ejecutar. Para cumplir con todos estos propósitos tendrá su propia burocracia, en cabeza de un director escogido por un Consejo Regional.



La arquitectura institucional, a primera vista, tiene sentido pero en la práctica va a generar tensiones con los municipios que se quieran asociar.



El primer aspecto tiene relación con el plan director pues, de acuerdo con el artículo 14 de la ley 2199, “el Plan y los lineamientos para la ocupación del territorio constituyen norma de superior jerarquía en la jurisdicción regional, en lo que se refiere al desarrollo de los hechos metropolitanos. En este sentido, y sin perjuicio de su autonomía territorial, los municipios deberán adecuar y ajustar sus planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación…”.



De allí que, de alguna manera, los municipios quedan supeditados a las directrices que la figura metropolitana fije en su plan, por lo tanto, es posible que en el futuro se presenten conflictos por competencias entre plan director y los planes de desarrollo y POTs municipales.



El segundo aspecto está relacionado con el Consejo Regional, un órgano todopoderoso donde sus miembros son el alcalde de Bogotá, de los municipios asociados y el Gobernador de Cundinamarca. También tienen asiento, pero no voto, delegados del gobierno nacional y del Comité Intergremial. Allí no tiene espacios representantes de los concejos municipales, de asociaciones civiles, comunitarias o académicas de la región.



Lo anterior sería irrelevante, a no ser porque este órgano tiene atribuciones similares a un concejo municipal como, por ejemplo, aprobar los planes de inversión, presupuesto, estructura administrativa, planta de cargos, autorizar la participación en la constitución de entidades públicas, mixtas o privadas, establecer las políticas de vivienda y hábitat, conformar bancos inmobiliarios para la gestión del suelo, decretar el cobro de la participación en plusvalía por obra pública o la contribución de valorización, ejercer la función de autoridad metropolitana de transporte público, aprobar las vigencias futuras ordinarias y excepcionales de los proyectos de inversión de la Región Metropolitana y sus entidades.



Al interior del órgano, la toma de decisiones no es tan equitativa, pues tanto Bogotá como la Gobernación tienen la última palabra en lo referente a los aportes, gastos y las inversiones de la Región Metropolitana. Lo mismo sucede para la elección del director quien deberá contar con su aceptación. Y si bien las decisiones se tomarán por consenso o por mayoría absoluta, siempre se deberá contar con el voto favorable del Alcalde Mayor y el Gobernador. Eso no es tan atractivo para los municipios grandes como Soacha, Zipaquirá, Chia o Girardot, por citar algunos casos.



Un tercer aspecto tiene relación con el esquema financiero de la figura administrativa, donde cada miembro realiza un aporte, al igual que la nación. A su vez pueden tener recursos provenientes de regalías o de impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, derechos, multas, permisos o cualquier otro ingreso que perciba en ejercicio de sus competencias. En esa línea se fija un impuesto para nuevos aeropuertos en la región; derechos por el uso de las terminales de transporte y los centros de intercambio modal; una sobretasa al impuesto de delineación urbana; pueden participar en la plusvalía que generen las acciones urbanísticas de carácter regional; crear una contribución regional de valorización por obras de interés público o por proyectos de infraestructura e imponer sobretasas a los impuestos administrados por las entidades asociadas.



En otras palabras, la nueva figura tendrá un poder presupuestal considerable que aumentará en la medida en que más municipios decidan incorporarse. No obstante, estos tendrán que acatar las nuevas directrices tributarias que tome la asociatividad a pesar del impacto que puede generar en sus finanzas locales.



Ante este panorama, aún le espera un camino difícil a la región metropolitana para que se pueda consolidar, empezando por algunos problemas de diseño institucional y su afectación en la autonomía municipal, razón por la cual los grandes municipios pueden aún no tener interés en afiliarse, sin ellos la figura pierde relevancia.



De cualquier manera, es importante empezar a trabajar en consolidar los nuevos instrumentos de articulación interinstitucional para evidenciar que la figura tiene más ventajas que desventajas y que está blindada de los intereses políticos y del apetito burocrático.



OMAR ORÓSTEGUI

Director de Futuros Urbanos