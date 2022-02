Este viernes, Bogotá y Cundinamarca celebrarán la promulgación de la Región Metropolitana (RM). En el Coliseo Arena de Sal, en el municipio Zipaquirá, al que asistirán el presidente Iván Duque, la alcaldesa Claudia López y el gobernador Nicolás García, se reconocerá la creación de una figura única en su tipo en el país y que ya cuenta con Ley Orgánica propia.



Aunque el 8 de febrero fue el día en que oficialmente el presidente Duque firmó la ley 2199 de 2022, con la cual se expidió “el régimen especial de la Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca”, este viernes se hará la promulgación de este paso.



Pero ¿qué es exactamente la Región Metropolitana? Es un modelo asociativo que busca integrar a la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios que compartan hechos metropolitanos.



Se espera que en los próximos meses cada una de las partes empiece a tramitar la autorización de su ingreso. Esto, como lo dice el artículo 7 de la Ley 2199, se hace a través del Concejo. En el caso de Cundinamarca, el gobernador debe presentarlo ante la Asamblea Departamental. “Vamos a radicar el proyecto de ordenanza en sesiones ordinarias que comienzan el 1° de marzo”, le aseguró Nicolás García a EL TIEMPO.

"Aquí hay un texto claro,

lleno de garantías en mi opinión. Pero, por supuesto, siempre respetaremos la opinión de quien no quiera ingresar"



Nicolás García

Y, por el lado de Bogotá, se está a la espera de que el Distrito radique la solicitud ante el Concejo Distrital. En conversación con este diario, la alcaldesa Claudia López confirmó que después del evento de hoy, “el Distrito radicará el proyecto de acuerdo para autorizar a la Alcaldía a vincularse”. López, además, destacó que por iniciativa de algunos cabildantes ya se había creado una comisión para apoyar los procesos de la RM.



"El Concejo ha sido muy pro activo y es un logro haber creado la comisión que acompañó todo el proceso legislativo de la RM. ¿Cómo veo el ambiente para la votación? Lo veo bien. No hay unanimidad... nunca lo hay en el cabildo. Pero hay mayorías en las diversas bancadas", manifestó la mandataria.

¿Y los municipios? Vale recordar que su ingreso a la región es totalmente voluntario y que, como dice el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 2199, unirse a la RM no significa una ‘anexión’ a Bogotá o una pérdida de autonomía. Para ser parte de la RM la ley establece que “lo podrán hacer previa autorización del respectivo concejo municipal. La iniciativa corresponderá al alcalde municipal o a la tercera parte de los concejales del municipio. Una vez sea radicado el proyecto de Acuerdo, el respectivo concejo municipal realizará al menos un cabildo abierto. El proyecto deberá ser aprobado conforme al reglamento del respectivo Concejo”.



Por el momento, se sabe que el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, no buscará ingresar a la RM. “Creo que Soacha tiene una oportunidad enorme para avanzar en grandes proyectos. Pero, por supuesto, somos respetuosos de su opinión”, aseguró García, pero rescató que, en sus cuentas, “vamos a poder tener en el primer grupo de municipios que entre en la región no menos de 20 municipios que se van a animar a estar acá”.



"Yo siento un muy buen ambiente, hay muchísimos municipios con ganas de ingresar, muchos otros que ya con el texto que se sanciona de Ley Orgánica con el señor Presidente van a encontrar ahí las respuestas a muchas inquietudes que tenían, a muchas dudas. Hay muchos municipios no solo que rodean a Bogotá, sino también muchos otros que sienten en la región metropolitana una oportunidad importante en servicios públicos, en abastecimiento agua y en el abastecimiento de alimentos. Lo ven también como la oportunidad para poder comercializar más y mejor en Bogotá, particularmente muchos municipios", afirmó el Gobernador.



Por su parte, la alcaldesa aseguró que esta vez se superaron barreras que antes no habían permitido crear un ambiente de confianza: "Para asociarnos como iguales, Bogotá y Cundinamarca tenían que superar un trauma histórico... Bogotá creció a expensas de Cundinamarca. El trauma de Bogotá es el trauma de la arrogancia y creerse más. Hoy, la región ha sido posible por la construcción de confianza en la que Bogotá acepta que es uno más, uno entre iguales".

A su vez, tanto Gobernación como Alcaldía ya han adelantado otras tareas para sacar la RM a flote. Según explicó la alcaldesa Mayor, ambos trabajan en tres frentes: la creación de la Agencia Regional de Movilidad (que hasta diciembre de 2023 estará coordinada por la Secretaría Distrital de Movilidad), la creación de la Agencia Regional de Abastecimiento (que hasta diciembre de 2023 estará en manos de la Agencia de Comercialización de Cundinamarca), y en la consolidación de los primeros proyectos de la RM. Entre estos, adelantó, estarán el Regiotram del Norte, la ampliación de la calle 13, el cable a Soacha y el cable a La Calera.



No obstante, García y López señalan que incluso sin municipios vinculados, ya hay prácticas positivas de integración, como lo es la puesta en funcionamiento de la Región Metropolitana de Policía Bogotá Sabana Soacha, las compras directas a campesinos cundinamarqueses, y otros proyectos conjuntos de movilidad.

ANA PUENTES

