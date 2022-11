El Concejo de Bogotá aprobó en la anoche de este jueves el ingreso de Bogotá a la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca, después de un fuerte pulso entre los concejales que respaldan la creación de la figura asociativa, inédita en el país, y los de las bancadas del Pacto Histórico –la coalición que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia- y del Polo Democrático y unos pocos de los verdes.

Esta decisión fue tomada por algunos sectores como un triunfo de las administraciones distrital y departamental y una derrota para la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien es una acérrima opositora a la alcaldía de Claudia López, junto con la que hasta hace unos meses fue su bancada en el cabildo distrital.



Cabe recordar que hace unas semanas Muhamad le envió una carta a la mandataria en la que, a nombre del Gobierno Nacional, pidió que el proyecto de acuerdo que autorizaba el ingreso de Bogotá a la región metropolitana fuera retirado y cuestiona que no se haya hecho consulta popular con las comunidades.

De ahí que ahora muchos se preguntan si este será uno desafíos que tendrá la nueva región metropolitana que tiene el país. De hecho, aseguran que el 2023, un año electoral, será clave para la consolidación, pero esperan que no se sumen muchos municipios.



Omar Oróstegui, director de la fundación Futuros Urbanos, señaló que el “pulso continuará” y que el escenario que hoy puede haber respecto de que varios municipios se sumen puede cambiar el próximo año, en el que se celebrarán elecciones regionales.



“El escenario puede cambiar prontamente con las elecciones regionales, donde el Pacto Histórico puede convertirse en una fuerza significativa en varios municipios de la región. Eso en la práctica tendrá un efecto en las entidades territoriales que no se han vinculado, sobre todo Soacha, Chía y Zipaquirá donde claramente hay una oposición considerable y en los que no se puede subestimar el poder presidencial”, considera Oróstegui, quien le ha hecho seguimiento al proceso de creación de la nueva figura de asociatividad.

No obstante, Oróstegui aclara que el presidente Petro no se ha referido aún sobre la región metropolitana Bogotá – Cundinamarca y que si bien la Ministra de Ambiente lo hizo fue más actuando como concejal que como miembro del Gabinete del Gobierno Nacional.



El director de Futuros Urbanos cree que uno de los retos que tiene la nueva región es que se empiecen a asociar municipios, sobre todo los grandes. “Si no se integran los municipios grandes, no se tendrá la relevancia que se quiere”.



Enrique Bayer, experto en temas de región, calificó la decisión del Concejo de Bogotá como un “logro del trabajo que se viene haciendo hace muchos años de tener una gobernanza conjunta” y dijo que es obvio que la nueva figura tiene oposición y que va a generar mucho escozor y tendrá demandas.



“Lo que viene es complicado porque no se sabe ¿quiénes se van a adherir ni cuándo?”, se preguntó Bayer, quien coincide con Oróstegui en el sentido de que el 2023 será un año electoral y “será difícil que los municipios aprueben asociarse a la región metropolitana”, insistió el experto.



Tanto Oróstegui como Bayer coindicen en que es importante la creación de la región metropolitana y ayudará a articular varios temas regionales.



El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se refirió al tema y dijo que “no es una derrota de nadie, es una victoria de 11 millones de habitantes. Muchos tienen excepticismo y es normal, es la primera vez que se implementa esta figura en el país”.



Y frente al Gobierno Nacional y la ministra Muhamad, aseguró que la región los necesita y que “todos trabajen en conjunto para poder tumbar los mitos” que se generaron alrededor de la región metropolitana. “Necesitamos trabajar Nación, Distrito, departamento y municipios”.



Agregó que es “muy importante que no se sienta que esto es una victoria de un grupo o una derrota del otro. Todos debemos trabajar y jalar para el mismo lado”.



Con esa opinión coincide María Carolina Castillo, directora de Probogota Región. “Más que ganadores políticos, ganamos los bogotanos y los cundinamarqueses”, afirma Castillo, quien considera que la aprobación del proyecto de acuerdo en el Concejo “es la culminación de un proceso de tres años, se empezó en el segundo semestre de 2019, y agotó una reforma constitucional, la ley que la desarrolla y la ordenanza de la Gobernación”.



En el mismo sentido se refirió Samir Abisambra, presidente del Concejo de Bogotá, quien considera que la aprobación de la región metropolitana “es un logro para los bogotanos y la gente de la región”.



Y añadió: “Más que un tema político, sensatamente teníamos que ingresar para que seamos uno solo con la región, porque hoy lo somos en nuestro día a día, se da de facto”. Abisambra destacó que la nueva figura va a permitir que “a todos los temas que funcionan informalmente se les va a dar una guía, planeadamente”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ