Después de la aprobación en comisión, con 11 votos a favor y 3 en contra, del proyecto de acuerdo que permite al Distrito Capital ingresar a la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca, se da por hecho que la iniciativa no tendrá tropiezos en el resto del trámite en el Concejo. Incluso los concejales que se oponen consideran que la decisión se mantendrá en segundo debate, aunque advierten que hay una demanda en trámite y dos tutelas que se le pueden atravesar.



Este es tema que no descartan algunos expertos quienes, si bien indican que la región metropolitana como se concibió es figura nueva y que aún tiene temas por resolver, también valoran los beneficios para la región y la capital del país.



Al proyecto solo le falta que sea discutido y votado por la plenaria, instancia en la que el articulado no puede ser modificado, y se espera que el trámite se cumpla en noviembre o diciembre. Este paso es clave para que se convierta en acuerdo de la ciudad.



La región metropolitana es una figura administrativa de asociatividad regional que tendrá un régimen especial. A ella pueden ingresar los municipios de la región si es votado por los concejos.



En el encuentro de ciudades capitales que se realizó ayer en Tunja, la alcaldesa Claudia López dijo que recibía con “mucha satisfacción” la decisión del Concejo y recordó que ya la Asamblea de Cundinamarca dio ese paso y que “falta Bogotá para que se conforme jurídicamente la región” y se empiecen a incorporar los municipios.(Claudia López propone al presidente Gustavo Petro reformar la CAR Cundinamarca)

“Bogotá es una metrópolis y las metrópolis del mundo debemos adoptar un modelo de integración regional equitativo, somos un mismo territorio, todos los municipios de Cundinamarca, en particular los que producen nuestra comida y los que entramos y salimos todos los días para trabajar o estudiar (...) tenemos que trabajar en conjunto porque cuando trabajamos por nuestro lado a codazos y desentendiéndonos, la mala calidad de vida la pagan nuestros ciudadanos”, señaló la mandataria.



El presidente del Concejo, Samir Abisambra, le dijo a este diario que “por tiempos no hay afán” de convocar la discusión, porque una vez aprobado el proyecto en comisión, por reglamento, el cabildo distrital no tiene términos para darle segundo debate y eso puede ser este año o el próximo.



También señaló que entre noviembre y la primera semana de diciembre el Concejo debe discutir el presupuesto de 2023 y tiene varias iniciativas de concejales pendientes de segundo debate. El viernes, según dijo, espera definir la agenda y cree que en noviembre se pueden programar “un par de plenarias para la discusión”.



Abisambra dice que su obligación es poner el proyecto en consideración de la plenaria y que se abra la discusión, pero que, por ahora, no puede asegurar “qué tan rápido pueda ser eso” o si se van o no a presentar “circunstancias que los concejales puedan revisar o no”.

Ante la pregunta de si han considerado la posición del gobierno del presidente Petro contra la región metropolitana y una posible intervención para que el proyecto no siga su trámite, el presidente del Concejo señaló que “esa es una competencia de los 45 concejales y que el Gobierno Nacional se dedique a gobernar el país”.



A mediados de octubre pasado la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la alcaldesa sostuvieron un rifirrafe a causa de una carta en la que Muhamad pide el retiro del proyecto porque no tuvo consulta previa -en octubre de 2021 la Corte Constitucional consideró que no es necesaria la consulta- y anunció un nuevo acto legislativo modificatorio del artículo 325 de la Constitución.



Esta norma autorizaba al Distrito Capital a conformar un área metropolitana con los municipios circunvecinos y fue modificada para que previa autorización de los concejos y la Asamblea, la Alcaldía Mayor, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios puedan decidir el ingreso a la región metropolitana. Desde que fue concejal, la Minambiente fue una fuerte opositora a la administración López y de la región metropolitana.



Uno de los opositores de la iniciativa en el Concejo es José Cuesta (Pacto Histórico), cuya ponencia negativa fue derrotada en comisión. El cabildante dice que “es altamente probable que el acuerdo sea aprobado”, pero no descarta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falle la demanda por un posible conflicto de competencias –porque sería la Comisión del Plan y no la de Gobierno a la que le corresponde la discusión– y hay dos tutelas de comunidades indígenas de Soacha que reclaman el derecho a la consulta previa.



En el debate en comisión del Concejo se presentaron más de cuatro recusaciones e impedimentos.

Bogotá y varios municipios se pueden integrar en la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Cuesta recuerda que hoy está empezando en la Cámara el trámite del acto legislativo modificatorio y asegura que de ser aprobado el proyecto “muchos ciudadanos, ambientalistas y campesinos, tanto de Bogotá como de Cundinamarca, van a interponer recursos por vicios de legalidad”.



Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos y quien le hace seguimiento a la iniciativa, señala que si bien van a existir presiones políticas y del gobierno Petro, estas no serán un obstáculo. “Tal como fue concebido el modelo tiene más ventajas que desventajas. El reto está en consolidar los nuevos instrumentos de articulación interinstitucional y garantizar su independencia de los intereses políticos y burocráticos”.



Enrique Bayer, docente de la Universidad de La Sabana y experto en región, no descarta nuevas demandas para frenar el proyecto y dice que por eso mismo el Concejo y la alcaldía han blindado a nivel jurídico el trámite. “Hay unas fuerzas políticas muy fuertes que tratarán de hacerle oposición”, afirma Bayer, quien cree que el problema lo tendrá la región metropolitana el próximo año, en su paso por los concejos municipales, que “son más susceptibles a las presiones”.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR BOGOTÁ

