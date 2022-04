Se complica el panorama en el debate de la autorización del ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana. Este lunes, el primer debate en Comisión de Gobierno tuvo que ser suspendido luego de que llegara una recusación contra el concejal Luis Carlos Leal (Alianza Verde)



Este martes, el presidente del Concejo, Samir Abisambra convocó a sesión plenaria extraordinaria para resolver el tema. En la sesión de este martes, entonces, debían resolverse unos elementos: si procedía o no el impedimento de la bancada de la Alianza Verde para votar en la recusación de Leal para, luego, avanzar hacia la definición de si la recusación cumplía o no con los requisitos definidos en el recién modificado reglamento del Concejo y, finalmente, escuchar si Leal aceptaba o no la recusación. Para eso, el concejal recusado tiene cinco días para pronunciarse.



Sin embargo, luego de una extendida discusión, al final no hubo quórum para resolver el impedimento de la bancada: hubo 7 votos por el sí y 15, por el no. Eso da un total de 22 votos: pero el Concejo tiene 45 cabildantes.



Al no haber quórum, se tuvo que levantar la sesión plenaria. Ahora, se espera que en la sesión de este miércoles se pueda resolver el caso.



"Esperamos que podamos tener el quórum por parte de los concejales. Es un mensaje político que tenemos que mandar a la ciudadanía, que queremos votar y que queremos sacar adelante los temas de fondo en el Concejo", le comentó Abisambra a EL TIEMPO y agregó "mi invitación a los concejales es que mañana asistan".



Durante la sesión de este martes, el concejal Abisambra sostuvo que la recusación no cumple los requisitos y que, además, habría irregularidades en el documento. Entre ellos, destacó que los tres documentos enviados por el supuesto autor de la recusación presentan correos distintos y, además, habría inconsistencias en la firma. Incluso, anunció que radicaría una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso. "No podemos caer en las mismas prácticas que pasaron el año pasado con el POT y con el presupuesto", aseguró Abisambra.



Asímismo, el concejal Diego Laserna alertó que "desafortunadamente, en el Concejo de Bogotá, cogió vuelo la práctica de que cualquiera que se oponga a un proyecto de acuerdo, no lo tiene que derrotar con argumentos y con votos, sino que simplemente puede presentar una recusación (...) Esas recusaciones pueden ser anónimas e infundadas, pero aún así, el Concejo las tiene que tramitar. En marzo, en la discusión del reglamento del Concejo tuvimos la oportunidad de cerrar las puertas a esa práctica, pero la mayoría de concejales se negaron, así que sigue siendo supremamente fácil sabotear cualquier iniciativa que esté tramitándose en el Concejo".



EL TIEMPO consultó con el presidente del Concejo por qué se siguen presentando escenarios como este si, precisamente, los cambios en el reglamento buscaban evitarlos. "En el Concejo pusimos unas causales para las recusaciones que, desde mi punto de vista, no se cumplen en esta recusación. Y a eso es que un sector del Concejo dice que no podemos votar; pero desde mi punto de vista sí tenemos toda la facultad para votar, porque el reglamento lo establece y aquí no están todos los requisitos. Eso fue lo que mejoramos, pero algunos no lo han entendido así".



De otro lado, la oficina jurídica del Concejo ha afirmado que no han recibido notificación de la acción de tutela por parte del concejal Luis Carlos Leal, hecho que desencadena la recusación que hoy tiene en jaque el debate.



No obstante, a través de su cuenta de Twitter, Leal publicó un documento que, dice, corresponde a la admisión de su tutela contra el Concejo, para garantizar el derecho al debido proceso. Leal ha sostenido que el debate no debe darse en la Comisión de Gobierno sino en la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

