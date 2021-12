Finalmente, después de muchos años y varios debates, el Congreso aprobó la reglamentación de la ley orgánica que crea la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, una figura administrativa de asociatividad regional, con régimen especial, que tendrá personería jurídica y patrimonio propio y en donde los municipios de la región podrán hacer parte de manera voluntaria, siempre y cuando sus respectivos concejos lo aprueben.





(Le puede interesar: Región Metropolitana: ¿cómo cambia la vida de bogotanos y cundinamarqueses?)

La figura contempla competencias regionales en 6 áreas temáticas: movilidad, seguridad ciudadana, convivencia y justicia; seguridad alimentaria y comercialización; servicios públicos; desarrollo económico; medio ambiente y ordenamiento territorial. En este sentido, se va a crear una institucionalidad con jurisdicción metropolitana compuesta por un Consejo conformado por el Alcalde de Bogotá, los alcaldes de los municipios que se asocien y el Gobernador de Cundinamarca. Este Consejo, a su vez, elegirá un director, aprobará la ejecución de recursos y la creación de nuevas entidades, así como la incorporación de nuevos municipios.



En la ley también se contempla la creación de la Agencia Regional de Movilidad, la Agencia Regional de Abastecimiento, el observatorio de dinámicas regionales y la conformación de bancos inmobiliarios para la gestión del suelo en los municipios de su jurisdicción. Sin embargo, en temas ambientales no se crea una nueva figura y se mantiene el poder de la CAR en el territorio metropolitano, tanto así, que en el artículo 31 deja explícito que en ningún caso la región metropolitana creará autoridades ambientales en el ámbito de su jurisdicción.



En políticas públicas regionales se contemplan varios planes en temas como movilidad sostenible y segura de la región; seguridad, convivencia y justicia regional; equipamientos regionales de seguridad, convivencia y justicia; orientación ocupacional y competencias laborales; turismo regional; seguridad hídrica y el plan de acción climática; hasta un plan estratégico y de ordenamiento metropolitano. Todo esto debe estar articulado en un gran 'plan director' donde se definen las políticas y estrategias para la consolidación de los hechos metropolitanos con su respectivo plan de inversiones y programas de ejecución.

(Para seguir leyendo: Aprueban la Ley Orgánica de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca)

Es aquí donde una iniciativa con buenas intenciones va a tener complicaciones. Primero, porque se deja claro que ese plan estratégico y de ordenamiento de la Región Metropolitana, constituye norma de superior jerarquía, razón por la cual los municipios deberán adecuar y ajustar sus planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación, incluyendo sus propios planes de desarrollo a lo que se defina en este plan regional, una figura que, en la práctica, les resta autonomía.



Y aunque existe una arquitectura institucional para la toma de decisiones, donde los municipios que se asocien hacen parte, la ley es clara en definir que, en relación a los aportes, gastos y las inversiones de la Región Metropolitana, se requiere contar con la aceptación del Alcalde Mayor de Bogotá y el Gobernador de Cundinamarca. También se requiere de su aval cuando no se logre un consenso en las decisiones entre los miembros del Consejo Regional. En otras palabras, no hay mucha equidad al interior del modelo asociativo.



Leyendo las atribuciones del Consejo Regional, pareciera tener funciones muy similares a las de un concejo municipal, con la excepción de que sus miembros no son elegidos por voto popular. Por ejemplo, tiene atribuciones para autorizar la participación en la constitución de entidades públicas, mixtas o privadas, adoptar el plan estratégico y de ordenamiento de la Región Metropolitana, establecer las políticas y planes para el desarrollo de programas metropolitanos de vivienda y hábitat, decretar el cobro de la participación en plusvalía por obra pública o la contribución de valorización, ejercer la función de autoridad metropolitana de transporte público, aprobar las vigencias futuras ordinarias y excepcionales de los proyectos de inversión de la Región Metropolitana y sus entidades; solo por citar unos ejemplos.



Un tema importante son los aportes de los municipios que se asocien, que son definidos también por el Consejo Regional. No obstante, define otras figuras para financiar el esquema burocrático que necesita esta nueva institucionalidad con recursos provenientes de impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, derechos, multas, permisos o cualquier otro ingreso que perciba en ejercicio de sus competencias. Entre estos recursos figuran, por ejemplo, la instalación de nuevos peajes, el aumento de 0,2 puntos porcentuales adicionales en el impuesto de vehículos, derechos por el uso de las terminales de transporte y los centros de intercambio modal (CIM), una sobretasa al impuesto de delineación urbana que paga quien ejecuta obras o construcciones con licencia de construcción o reconocimiento. También se establece un cobro de plusvalía por las acciones urbanísticas de carácter regional. Y por si fuera poco, se crea una contribución regional de valorización como un mecanismo de recuperación de los costos o participación en los beneficios generados por obras de interés público o por proyectos de infraestructura. Es decir, los habitantes de Bogotá y la Sabana podrían pagar valorización por la construcción de un Regiotram o la ampliación de infraestructura de movilidad regional.



La ley es clara en autorizar la imposición de sobretasas a los impuestos administrados por las entidades asociadas a la región metropolitana, en particular, sobretasas respecto a los impuestos de su propiedad o por ellos administrados, excepción hecha del impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios, de la sobretasa a la Gasolina y de los impuestos al consumo.



Para evitar confusiones, aclara que las tarifas de cada una de las sobretasas con destino a la Región Metropolitana no podrán exceder del 5% del respectivo impuesto a cargo. En el caso de Bogotá sería mucho dinero.



La región metropolitana es una figura interesante para afrontar los desafíos a mayor escala en términos de movilidad, demanda de vivienda, equipamiento público y gestión territorial. Sin embargo, al venir con una carga tributaria considerable, la asociatividad no va ser muy atractiva para los municipios vecinos quienes, a su vez, tendrán dificultades cuando los alcaldes presenten ante sus concejos municipales la iniciativa para hacer parte de la institucionalidad metropolitana.



Se trata de una iniciativa que debería fortalecer la democracia regional, pero al final solo crea la figura del Ágora Metropolitana, entendido como un espacio virtual y presencial de encuentro, deliberación y concertación, pero que no tendrá un carácter consultivo.



Así las cosas, el camino que le espera a la región metropolitana aún no está asegurado.

(Además: Salario mínimo | Opinión)

ÓMAR ORÓSTEGUI

DIRECTOR DE FUTUROS URBANOS