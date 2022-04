La Alcaldía de Bogotá retiró en la tarde de este miércoles el proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

(Región Metropolitana: Concejo sigue sin resolver recusación que paró debate)



La decisión se dio luego de que la plenaria del Concejo de la ciudad no contempló en el orden del día la discusión de una recusación interpuesta por un anónimo contra el concejal Luis Carlos Leal para intervenir en el debate.



Así, el proyecto no tenía posibilidades de ser discutido en las actuales sesiones extraordinarias, que terminan mañana, con lo que el proyecto era archivado.



En todo caso, la Alcaldía de Bogotá anunció que volverá a radicar la iniciativa para que sea discutida y votada en el cabildo distrital en sesiones ordinarias.



"Pese a la voluntad del Concejo de adelantar debates democráticos, subsisten diferencias de interpretación del reglamento, las cuales esperamos resolver con trabajo conjunto las próximas semanas", señala en la carta de retiro del proyecto el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez.



(¿Otra vez?/ Editorial de EL TIEMPO)



El concejal Samir Abisambra, presidente del Concejo de Bogotá, había indicado que el proyecto de la Región Metropolitana quedaba en el "peor de los mundos" porque el plazo para discutir y aprobar la iniciativa en comisión vence este viernes.



El Concejo había completado dos días discutiendo si se aceptaba o no la recusación. Sin embargo, las opiniones estaban divididas, algunos cabildantes consideraban que se podía rechazar, toda vez que no han sido notificados de la tutela, a través de la cual un anónimo recusó a Leal, y otros estimaban que toda recusación hay que tramitarla.



"Ya no hay tiempo para discutir la Región Metropolitana. El plazo se vence este viernes y no se ha discutido absolutamente nada", le dijo Abisambra a este diario.



Abisambra consideró que "la recusación no tiene los requisitos mínimos; primero, porque al Concejo no le han notificado la tutela y segundo, porque el señor primero me manifestó una cosa y después otra. Por consiguiente, puse a consideración de la plenaria rechazar de plano la recusación, pero la mayoría tomó la decisión de que no había que aceptar ese trámite (rechazar la recusación)".



Ayer, de hecho, cuando se esperaba que la plenaria del Concejo incluyera dentro del orden del día la discusión de la recusación, la mayoría votó en contra.



(Una recusación tiene en vilo el debate de la Región Metropolitana)



Los cabildantes consideraron que el concejal Luis Carlos Leal debía responder la recusación y para eso tenía cinco días. Mientras tanto, el proyecto no se podía discutir.



Con las figuras de la recusación e impedimentos, el Concejo de Bogotá no pudo discutir ni votar el año pasado el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ni el proyecto de presupuesto de 2022, ante lo cual la alcaldesa Claudia López los expedió por decreto.



BOGOTÁ