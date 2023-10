Regaño a youtubers por navegar por los humedales de Bogotá, esto está prohibido

Según la Secretaría de Ambiente, en los últimos días ha estado circulando un video en internet en el que se observa a dos jóvenes navegando por el humedal Juan Amarillo en un bote inflable, actividad que está prohibida en las reservas distritales de humedal en Bogotá y que además la hacen sin elementos de protección.

"Es importante recordarle a toda la ciudadanía que los humedales están para ser hábitat de flora y fauna, además, únicamente se pueden realizar dentro de ellos actividades de recreación pasiva, entrar con barcos, botes, remar, pescar son todas actividades prohibidas, precisamente para preservar y privilegiar los usos de la flora y la fauna. Estas actividades pueden resultar peligrosas”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Campaña contra contaminación de humedales. Foto: Secretaría de Ambiente

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que no realicen este tipo de actividades que están prohibidas y que no expongan su vida con el objetivo de lograr interacciones con contenidos virales.



La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la única entidad autorizada para intervenir sobre los cuerpos de agua de los humedales y es quien realiza las labores de limpieza y remoción de especies invasoras.

Las actividades de limpieza de los cuerpos de agua en los humedales se adelantan a través de las entidades competentes, que para el caso de la franja acuática de estos ecosistemas corresponde a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB E.S.P.



Además, en las reservas distritales de humedales la pesca con magneto o con cualquier otro elemento no está permitida, según los regímenes de uso establecidos tanto en el Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 555 de 2021) como en el Plan de Manejo Ambiental del humedal Juan Amarillo (Resolución 3887 de 2010).

Hicieron un llamado a quienes generan contenidos para redes sociales, para no dar un mensaje contrario sobre el cuidado de los ecosistemas, ya que estos pueden ser malinterpretados e incentivar la ejecución de actividades no permitidas en los humedales de Bogotá por parte de particulares y comunidades aledañas.



“Les recordamos a los creadores de contenidos que también tienen una responsabilidad de no provocar comportamientos indebidos. En cualquier momento la autoridad ambiental o la Policía Nacional pueden imponer sanciones y expulsar a estas personas de los humedales”, puntualizó la secretaria Urrutia.



La Secretaría de Ambiente y otras entidades distritales trabajan articuladamente, con el apoyo de las comunidades, para la conservación, protección y apropiación de los humedales. Además, juntos se ha mejorado y comprendido mejor las dinámicas y necesidades de estos ecosistemas.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE