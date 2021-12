Si aún no ha comprado los regalos de Navidad, dele una mirada a las creaciones de estos emprendimientos que le hacen un homenaje a Bogotá. Hay libros, ropa, monederos y calcomanías, materas, ilustraciones y mucho, muchísmo, talento local.



Además, descubra las historias detrás de cada uno de estos trabajos inspirados en el amor por la capital.



1. Una agenda 2022 de huertas urbanas

Agenda 2022: Huertas urbanas Foto: IDPC

Planee sus días, semanas y meses con una agenda que hace un homenaje a 12 huertas urbanas en Bogotá.



En esta espectacular pieza producida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), encontrará historias de estas huertas “de zonas comunes en barrios y edificios; de proyectos de mediación en museos; de terrazas, patios, emprendimientos locales y defensa de derechos”.



Además, encontrará calendarios, ciclos lunares y algunos tips para hacer su propia huerta en casa.



Dónde comprarla: En www.libreriasiglo.com o en la calle 12b n° 2-96



2. El Bogotálogo 3.0 y su Bogoráculo

Bogotálogo 3.0 Foto: IDPC

Sea la sensación en las fiestas de Navidad y Año Nuevo con el ‘Bogotálogo 3.0’, un diccionario de las palabras más usadas en Bogotá en distintas épocas.



Esta es una obra del escritor Andrés Ospina que funciona como un auténtico diccionario con definiciones jocosas, picantes y críticas de términos como ‘ala’, ‘carachas’, ‘chichigua’, ‘mompirry’, ‘montañero’, ‘guiso’ y ‘gente bien’.



“Es la versión aumentada, rectificada y mejorada del Bogotálogo. Contiene todo aquello que contenían los volúmenes anteriores más nuevas palabras, fotografías y correcciones”, dice Ospina, pero advierte, “este no es el diccionario del español cachaco. El cachaco es una especie de otros tiempos y de otra naturaleza. Lo reconocemos como un elemento importante, que históricamente debe registrarse, pero no nos quedamos ahí”.



Además, esta edición incluye un Bogoráculo, una especie de tarot con figuras muy bogotanas.



Dónde comprarlo: Panamericana, Librería Lerner y Librería Siglo del Hombre



3. Un libro sobre el Restrepo

Cálcelo sin compromiso Foto: IDPC

Con ‘¡Cálcelo sin compromiso! El arte de la zapatería en el barrio Restrepo en Bogotá’, una de las últimas producción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultura (IDPC) , usted podrán adentrarse en el arte de la zapatería de este tradicional sector.



“Los autores dan cuenta del lenguaje particular del oficio; de los procedimientos y técnicas de producción del calzado que se transmiten generacionalmente; de la caracterización de los espacios de las fábricas, viviendas, talleres y almacenes; y del propio barrio, en donde los usos mixtos y la zonificación comercial, junto con otros patrimonios identificados, enriquecen la manera en que el patrimonio cultural es perceptible en un contexto urbano.”, reseña el IDPC.



Dónde comprarlo: En www.libreriasiglo.com o en la calle 12b n° 2-96



4. Mermeladas hechas en zona rural de Bogotá

Para suplir un antojo de dulce, puede comprar una buena mermelada hecha con fresas cultivadas por campesinos de la vereda Quiba, en zona rural de Ciudad Bolívar. Además, con la compra de cada mermelada, usted estaría aportando a la construcción de la nueva sede de la Biblioteca de la Creatividad, un proyecto autogestionado por niños y jóvenes de esa localidad. Cada frasco le llegará con una canastica de madera que puede ser, luego, un muy buen accesorio para su hogar.



Dónde comprarla: Puede pedirla llamando o escribiendo al 311 2974359. Vale 12.000 pesos cada frasco e incluye domicilio (solo en Bogotá)



Mermeladas Foto: Biblioteca de la Creatividad

5. Monederos, stickers y libretas de El Deambulante

Lúzcase con un monedero con diseño de buseta, de brazo de reina o de cuadra de barrio popular; con stickers de tableros de bus y de íconos que cuentan la historia del transporte público en Bogotá; o con unas libretas artesanales de miscelánea, fruver o líchigo o de panadería. Estos son creaciones de El Deambulante, un laboratorio de investigación y creación alrededor del patrimonio local que empezó en 2015 como un proyecto de la artista plástica Vanessa Vellojín.



"Cuando estaba en la universidad estudiando comencé a hacer algunas obras pequeñas alrededor de la estética de Bogotá. Hice un TransMilenio en latas en aluminio, que era mezclando la estética de TM y de la balsa muisca. Y ahí empezó ese camino hacia lo que era la investigación en las estéticas de ciudad. Inicialmente, el proyecto tuvo el nombre por un cómic que quería hacer sobre un personaje que era un vendedor ambulante y sus aventuras en Bogotá. Ahí empezó todo con Don Emilio La imagen de Deambulante), un señor de Boyacá que vino acá a trabajar con su puestico ambulante", cuenta Vellojín.

Bogotá recibe gente de todas partes y era importante que Emilio lo reflejara. Más allá de ser un cachaco de pura cepa, es una persona que vive Bogotá, que la recorre y que ayuda a construir ciudad FACEBOOK

TWITTER



El Deambulante tiene una línea de investigación de donde se desprenden obras como el libro 'Historia entre tiendas' y el podcast 'Bacatáfono'; y una línea de emprendimiento de donde salen los productos.



"Mi visión es que las artes plásticas son un poco costosas, y quería que el proyecto fuera mas accesible a las personas. Por eso, en 2018, saqué mi primera colección, con la historia del transporte público en Bogotá; luego, salió la de tiendas de barrio. Me llamaba la atención que hubiera un producto, algo que la gente pudiera llevar y pudiera representar un poco esa historia", añade.



Al comprar un producto de Deambulante, usted recibirá un código QR que puede escenear para acceder a la historia detrás de ese producto. Si adquiere las agendas de tiendas de barrio, por ejemplo, podrá acceder a los contenidos que se hicieron, directamente, con tenderos de Bogotá.



“Son cositas muy bogotanas, muy útiles que seguro generan alguna anécdota y los van a hacer quedar como personas de muy buen gusto”, dice Vanessa Vellojín.



Dónde comprar: En Instagram (eldeambulante) y en la web www. eldeambulante.co

El Deambulante Foto: El Deambulante

6. Materias y pines de Íngrid Salcedo

Facebook Twitter Linkedin

Combo de navidad Foto: Íngrid Salcedo

Íngrid Salcedo es una artista plástica que se inspira en los barrios populares para elaborar, a mano, materas con ‘pinta’ de casa bogotana.



Ahora, además de las vistosas materas -que usted puede adquirir en modelo estándar o personalizadas con la fachada de su propia casa-, Salcedo ofrece pines con motivos de la película ‘La Estrategia del Caracol’, ladrillos y baldosas y la agenda 2022 ‘Pelea como una mujer’. "La idea de los pines es tener una insignia de donde uno vive también. Uno a veces quiere mostrar la identidad del barrio", dice Salcedo. .



“Sigo trabajando con la memoria barrial, con la forma en que se organiza Bogotá, con denuncias, con reconocer situaciones de empoderamiento. Tengo la idea de poder visibilizar lo que tal vez no es visible para ciestionar y transformar”, agrega Salcedo.



Dónde comprar: En la página web www.ingridsalcedo.com/eshop/



7. Pañoletas con mapas de Bogotá

Reciba el 2022 con unas coquetas pañoletas, cuellos, pañuelos y afiches textiles con el mapa de Bogotá o uno de los ocho sectores diseñadas por Bogotá 20/20 para el proyecto Cartografía Portátil.



"Se definió en 2020 una paleta de colores, y tres escalas de trabajo, de la más lejana a la más cercana: 1:100.000 (1.600km2 o 40x40km) para ver la ciudad completa (área urbana, sin la pieza rural sur), 1:25.000 para ver grandes piezas de ciudad (100km2 de área, 10x10km) destacando construcciones, parques y cuerpos de agua, y 1:10.000 para ver en detalle ciertos tejidos históricos y consolidados como el centro y Teusaquillo en piezas de 16km2 (un área a escala de 4x4km). Con base en estas escalas se hicieron las 8 piezas de ciudad para tener suficiente detalle y una identidad cromática para cada zona de la ciudad", explica una de las creadoras.

Esto me hizo pensar en tener como accesorio personal algo que nos conectara con nuestro territorio urbano, que se convirtió por un tiempo en algo lejano durante el confinamiento FACEBOOK

TWITTER



Estas son las zonas y colores que puede encontrar:



1) Rojo Norte. Principalmente Usaquén y Suba. Principalmente Usaquén y Suba, con una parte de Barrios Unidos y Engativá. Va desde la calle 100 hasta la calle 192, entre carreras Séptima y 128.



2) Verde Centrosur. Principalmente Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Tunjuelito y Kennedy. Va desde la calle 68 sur hasta la Calle 68, entre Carrera Séptima y Avenida Boyacá.



3) Azul Borde rural. Principalmente Usme, San Cristóbal y parte de Ciudad Bolívar. Va desde la Calle 113 Sur hasta la Primero de Mayo, entre Circunvalar y Avenida Boyacá.



4) Negro Teusaquillo y la UN. Principalmente localidad de Teusaquillo, entre Calle 26 y Calle 63, entre Circunvalar y Carrera 60.



5) Naranja Suroccidente. Principalmente Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y parte de Soacha. Va desde la Calle 77 Sur hasta la Calle 17, entre Carrera 68 y Río Bogotá.



6) Morado occidente: Principalmente Fontibón y Engativá, parte de Suba. Entre Calle 13 y Calle 145, entre Carrera 68 y Río Bogotá.



7) Amarillo Nororiente: Principalmente Chapinero, Usaquén, parte de Barrios Unidos y Suba. Va desde la Calle 40 hasta la Calle 134, entre Avenida Boyacá y Alto de Patios.



8) Blanco Centro Histórico: Principalmente La Candelaria, Mártires y Santa Fe. Va desde la Calle 11 sur hasta la Calle 28, entre la Circunvalar y la Carrera 27.



Esta es la apasionante historia detrás del proyecto, contada por una de sus creadoras:



"La idea se desarrolla en unas vacaciones sedentarias en 2020, durante la pandemia, en un encierro reflexivo y sin viajes, sobre la belleza de lo propio y como idea de souvenir citadino de no viajar, una memoria de haberse quedado en la ciudad, para eventualmente regalar o llevar de viaje después, cuando fuera posible hacerlo de nuevo.



Igualmente, en las marchas de Noviembre 2019, las manifestaciones de la minga indígena y marchas feministas durante 2020 y luego durante el paro nacional en mayo 2021, vi que los pañuelos tenían el doble propósito de hacer de capa adicional de tapabocas, pero también de ser una voz textil, una bandera colectiva de protesta. Esto me hizo pensar en tener como accesorio personal algo que nos conectara con nuestro territorio urbano, que se convirtió por un tiempo en algo lejano y difuso durante el

confinamiento, que nos limitó al ámbito de lo doméstico por tanto tiempo.



Estar en Bogotá durante el 2020 y 2021 fue para muchos resistencia y en general los textiles y los pañuelos fueron un instrumento potente de comunicación de una ciudad encerrada, desigual, con cosas qué decir, y tal vez algo deshabitada en su urbanidad durante el confinamiento estricto"

Dónde comprar: Las piezas se venden en Culto Gallery en la Calle 77a con 12a, en el Almacén Soluciones Torres del Parque en La Macarena, en DataSketch Store en Quinta Camacho, vía Surtidora Cultural en ferias y en la tienda online de Bogoshorts.

8. Acuarelas y libros de Liz Lemmon

Lizeth León es escritora, ilustradora y creadora de ‘Cucharita de palo’ marca que, para esta navidad, tiene ilustraciones, serigrafías y posters de aves y ciudade Y los libros ‘Fachadas bogotanas’ y ‘Alfabeto bogotano .



“La idea es reivindicar con mi trabajo temas como la ciudades, las aves y los oficios familiares. Me interesa mucho reivindicar el valor de lo hecho a mano, de la atención al detalle: por eso la mayoría de productos son ediciones limitadas, de máximo 20 o 40 piezas”, dice León.



Detrás de cada pieza hay un intenso trabajo de investigación y arte. Por ejemplo, 'Fachadas bogotanas', un libro publicado en 2015, fue hecho después de que León recorriera la ciudad a pie durante cuatro meses buscando joyas en los muros y en las puertas de los bogotanos. "Hubo un recorrido por toda la ciudad recopilando historias y dibujando durante cuatro meses a diario una fachada bogotana doméstica. En el libro, en su segunda edición, van a encontrar una recopilación, una selección de esos dibujos con algunas historias pequeñas y con unos textos más largos que contienen una lectura personal de mi ciudad", describe León.



A su vez, el 'Alfabeto bogotano', contiene ilustraciones junto a cada letra: hay palabras muiscas, palabras en desuso y palabras que usan frecuentemente quienes viven en Bogotá.



Por otra parte, las acuarelas de aves son reproducciones en papel del algodón de primera calidad de obras originales que hace León



Es clave que haga sus pedidos con tiempo. Hay envíos internacionales.



Dónde comprar: En la página web www.cucharitadepalo.co



Creacione de Cucharita de palo Foto: Cucharita de palo

9. Camisetas inspiradas en Bogotá

Facebook Twitter Linkedin

Buso 'Tell Me Sumercé' Foto: Paramuna

Paramuna es una marca que nació en 2020 y busca incentivar el amor por lo local y el valor de los páramos y el agua.



“La gente tiene sacos de Los Ángeles, Boston ... nosotros pensamos que sería chévere uno que dijera Usme o La Candelaria. Las hicimos y nos fue bien. Luego, salimos de Bogotá para pensar el país: mi recomendado para esta navidad es el buso o camiseta de ‘Tell Me Sumercé’”, dice Álex González, uno de los socios de este emprendimiento que vende prendas con estampados de localidades, copetones y otros íconos de Bogotá.



Dónde comprar: En Instagram (paramuna.co) o escribiendo al WhatsApp 319 277 94 94

10. Libros de animales para colorear

Para los niños (y también para los grandes) un buen regalo puede ser ‘Mamíferos en Bogotá’ o ‘Aves en Bogotá’, dos libros para colorear diseñados por Rodrigo Mutis y Sara Acosta, dos biólogos apasionados por la educación ambiental.



"Creemos que propia fauna es desconocida para la mayoría de bogotanos. Pensamos en cuál es la forma más didáctica de conocerla ¡y es coloreando". Nuestros libros han servido para que los niños aprendan sobre animales, pero también hemos visto a expertos que nos dicen que gracias al libro aprendieron a diferenciar ciertas especies”, dice Rodrigo.



Sara agrega que detrás de cada título hay una investigación: “queremos hacerlo lo mas riguroso posible y tratando de llevar temas de la academia a la gente para que lo puedan entender”.



"Este emprendimiento lo hicimos dos personas. Fue a puro pulso, somos biólogos graduados de la Universdad Nacional y amigos desde el primer semestre. A Rodrigo le gusta mucho el tema de loas aves y a mí, los mamíferos", agrega Sara.



Anímese a comprar el combo de libro y peluche.



Dónde comprar: En Instagram (lectora_zarigueya) y al WhatsApp 316 532 0228

Libros para colorear Foto: Archivo particular

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes