Realizan 200 endoscopias gratis en Bogotá

Prevenir el cáncer gástrico es una posibilidad que tendrán 200 personas de Bogotá que deseen ser beneficiarios de la campaña ‘Prevenir es Curar’, que cada año realiza la Emura Foundation, al realizar igual número de procedimientos especializados gratuitos, mediante el método endoscópico SACE (Systematic Alphanumeric Coded Endoscopy), que permite una mayor detección de lesiones pre malignas y cáncer gástrico.

El gastroenterólogo colombiano Fabián Emura, presidente electo de la Asociación Mundial de Endoscopia Digestiva es quien utiliza un novedoso método de detección e intervención del cáncer gástrico a través de la Endoscopia Sistemática Alfanumérica.



Este experto lidera el equipo de especialistas que desarrollarán la versión 14 de esta campaña, hasta el 30 de septiembre de 2019, en las instalaciones del EmuraCenter LatinoAmerica.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

Las personas que reúnan los siguientes requisitos:



Hay que vivir en Bogotá.



Tener entre 55 y 75 años de edad.



Pertenece a los niveles de Sisben I o II.



Ser personas sanas, es decir, no tener enfermedades crónicas, no haber sido operado del abdomen y no haberse realizado endoscopia en los últimos 3 años.



No haber participado anteriormente en campañas organizadas por la Emura Foundation.



Sin ningún costo, y previa verificación de las condiciones salud, edad y de afiliación al Sisben, el reconocido médico colombo-japonés Fabián Emura y su equipo de gastroenterólogos realizarán 200 Endoscopias sistemáticas alfanuméricas gratuitas.

¿Qué previene el examen?

El cáncer gástrico es la causa más frecuente de muerte por cáncer en Colombia con casi 6 mil casos nuevos cada año, la mayoría descubiertos en estado avanzado cuando la cura no es posible. Según estudios del EmuraCenter LatinoAmerica, en Colombia una de cada 33 personas tiene una lesión gástrica premaligna, y una de cada 325 personas sanas residentes en Bogotá padece de cáncer gástrico temprano.



“De ahí la importancia de detectar a tiempo cualquier afección que de no ser tratada puede terminar en cáncer”, señala el investigador, quien realizó estudios de maestría y doctorado en Japón, sobre prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer gastrointestinal.



Desde el 2006, más de 2.600 pacientes se han visto beneficiados de las campañas ‘Prevenir es Curar’, un aporte a la prevención y diagnóstico precoz del cáncer en Colombia liderado por la Emura Foundation, organizadora de esta campaña que lleva la tecnología en salud al beneficio de personas de escasos recursos.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas y que reúnan los requisitos, deberán inscribirse desde el 1 hasta el 30 de septiembre llamando al EmuraCenter LatinoAmerica Latinoamérica a los teléfonos fijos en Bogotá 6271493, 6334711 o los celulares (316) 8340590 y (316) 8340593. Esto con el propósito de verificar los datos de edad y de afiliación a Sisben antes de la realización del procedimiento gratuito.

REDACCIÓN BOGOTÁ