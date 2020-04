Reflexiones desde el lavaplatos / Voy y vuelvo

Es un día más de cuarentena. Que coincide con un día santo. Me alisto a emprender la rutina que, sin que me lo pidieran, adquirí hasta que se volvió parte del paisaje en este encierro casero: lavar la loza del almuerzo. Hoy el desafío es mayor, pues un cúmulo de trastos se ha apiñado en el lavaplatos repletos de grasa, restos de salsa y el olor penetrante a pescado. Allí están, como si se tratara de los escombros de una obra descomunal, diez platos, media docena de vasos de cristal, una docena de cubiertos, una licuadora con vestigios de guayaba, un colador, tres grandes sartenes, un par de copas, tablas para picar y cuchillos y tenedores que se multiplican como los peces de Jesús...

La lista es larga. Pero no me lamento; al contrario, me acomodo los guantes de hule que mi mujer me pide cuidar con esmero y empiezo la tarea de limpieza, con cuidado. Una labor que se me ha convertido en terapia para sobrellevar el encierro. Gracias a ella pienso en muchas cosas: en cómo se sentirá recibir la noticia de un cáncer de esófago, como lo reveló el senador Petro (a quien deseo pronta recuperación) o en la sensación de abandono y soledad que debe producir una iglesia vacía en estos tiempos o en la escena de celos de Herodías a Herodes antes de ordenar la decapitación de Juan el Bautista.



Mientras ordeno la montaña de trastos grasientos, reflexiono también sobre la cuarentena y sobre la mejor manera de seguirla sobrellevando. No me surge de manera espontánea sino fruto de un excelente coloquio que acabo de ver acerca de las pandemias presentes en la obra de García Márquez, organizado por la Fundación Gabo con los profesores Juan Valentín Fernández y Orlando Oliveros. Encierros que, como en Cien años de soledad, se sobrellevaban poniendo a prueba una imaginación sin límites. Tal y como deberíamos hacer hoy.



Mientras deslizo una y otra vez la esponja con jabón sobre platos, pocillos y cubiertos, y trato sin éxito de desprender la piel carbonizada de una mojarra adherida al sartén más grande, veo a mis hijos aún en el comedor, enfrascados en un debate con la abuela Lucy sobre quién es el personaje bíblico más significativo: si Pedro, que negó tres veces a Jesús, o Moisés, a quien solo se le permitió ver la tierra prometida a la distancia, en castigo por la desobediencia del pueblo israelita al dudar de la existencia de Dios. El tema se pone más álgido cuando uno de mis hijos le plantea a la abuela la dicotomía de Saramago: ¿Si desaparece el diablo desaparece el poder Dios?



“Este Bien que yo soy no existiría sin ese Mal que tú eres (...)”. La abuela, algo contrariada, prefiere abandonar la conversación y se retira al cuarto desde donde puede divisar las calles vacías de la ciudad.

En un descuido que no me perdono, dejo que el chorro de agua del fregadero entre en uno de los guantes. Toda una desgracia. La incomodidad que se siente es la misma que cuando se mete el agua entre los zapatos cuando pisamos una baldosa suelta de la calle después de un aguacero.



De repente, todos se han ido. He quedado solo, viendo cómo el agua jabonosa se va por entre el sifón del lavadero. Hago cuentas de los días que han pasado desde la cuarentena. No son muchos, pero sí extenuantes. Mientras milagrosamente evito que el jarrón de la licuadora se me suelte de las manos, caigo en cuenta de que, además de lavar los platos del almuerzo, también tiendo la cama y saco al perro a la calle. Y trabajo el doble. ¿Por qué otros hablan de aprender idiomas, hacer ejercicio, leer hasta la saciedad o aprender nuevas recetas? ¿Qué estoy haciendo mal?

Ernesto Cortés Fierro. Foto: EL TIEMPO

La respiración difícil de Blacky, un bulldog francés de siete años, me saca de mis pensamientos. Me mira esperando una galleta que no puedo darle por aquello de los guantes.



Es la mascota que recorre la casa como el gamonal a su parcela. Tiene todos los derechos adquiridos, menos los de subirse a las sillas o a la cama. Igual puede echarse en la mitad de la escalera, en el corredor, en la cocina o el baño. Puede salir a la terraza y tomar el sol o ir y beber agua o comer cuando le plazca. Esa es su rutina diaria, con o sin cuarentena. Ese ha sido su destino: deambular por el apartamento hasta que alguien se acuerda de que hay que sacarlo a mear y cagar.



Es en esos fugaces momentos cuando recobra su libertad. Olfatear hembras, perderse en el humedal, correr por el parque, asustar a otros perros. Por momentos pareciera que Blacky nos echara en cara su diario vivir, el encierro, que hoy entendemos por cuenta de nuestro propio aislamiento. Por momentos se niega a comer el concentrado que le damos, extraña la carne con frutas que solía recibir. Imagino que fue cruel cambiar la proteína por unas pepas insípidas y sin gracia, que solo producen sed y ganas de orinar, las mismas que debe aguantar hasta que alguien, desde algún rincón de la casa, se acuerda de gritar: “hay que sacar al perro”.

La lavada de loza va llegando a su fin. Solo faltan las copas. Vuelvo a pensar en el senador Petro y su enfermedad, en las iglesias vacías, en los alivios que anuncian para salvar empleos y en los descubrimientos que me ha permitido el confinamiento obligatorio en casa; entre ellos, el placer insustituible de comer en familia, como viejos amigos, como viejos cómplices. Hasta acá todo iba bien.



Me he retirado los guantes con la satisfacción del deber cumplido. Pero cuando doy la vuelta y me dispongo a abandonar la cocina, descubro otra escena descomunal: me faltó limpiar la estufa. Y ustedes saben cómo queda una estufa después de cinco mojarras fritas...



¿Es mi impresión o... hay mucha plata para atender la pandemia y pocos para cuidarla?

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor Jefe EL TIEMPO

