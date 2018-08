Hombre agredido por policía en Bogotá se reencontró con su familia

Con algo de ansiedad y mucho miedo de saber cómo reaccionarían ante su abandono durante 15 años, Gildardo Santamaría, el hombre que fue agredido por un policía el pasado viernes en Bogotá, se reencontró con cuatro de sus hermanos y una sobrina.

Con su sombrero estilo gardeliano, que según cuenta no le puede faltar, su bastón desgastado, ropa limpia y su peculiar sonrisa, mientras esperaba la llegada de sus familiares, Gildardo evocó con viejas canciones la época en la que en su pueblo natal era un reconocido comerciante de caballos, y aunque no lo dijo, en sus ojos se vio la nostalgia de esos recuerdos.



Por fin, desde Belén de Umbría, Risaralda, llegaron Guillermo, Jorge, Irlesa, Luz Marina y Zulibeth al centro El Camino, en el occidente de la capital. En medio del llanto de Irlesa, su hermana, y la felicidad de encontrarlo vivo, en un momento íntimo se abrazaron, se reconocieron, hablaron por teléfono con los demás familiares que no pudieron viajar y conocieron a Coby, el perro color café que en los últimos meses ha sido el fiel compañero de Gildardo.



“Sentimos mucha felicidad al encontrarlo gracias a los medios, está muy cambiado. En estos 15 años hemos estado buscándolo, preguntando por él, nunca nos dimos cuenta de dónde estaba. Para nosotros volvió a nacer porque lo dábamos por muerto”, contó Guillermo, otro de los hermanos Santamaría.



Pese a que la ilusión de su familia es lograr que este hombre regrese con ellos a su pueblo y recuperen todos los años de ausencia, Gildardo no está muy seguro de volver a su tierra, pues espera que el Gobierno le responda por la finca que perdió en Mesetas, Meta, al ser desplazado por las Farc y, sobre todo, porque asegura no querer llegar a la casa de sus hermanas a que lo mantengan.



Por lo pronto, mientras la familia Santamaría decide qué hacer, la Secretaría de Integración Social y la dependencia de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes trasladaron a los familiares hasta la capital, les brindan todo el apoyo psicológico, social y emocional. “Este momento del encuentro con la familia es uno de los momentos más importantes para la familia y para nosotros”, concluyó Myriam Cantor, subdirectora para la Adultez de Integración Social.



