¿En dónde están los más de 90.000 árboles nuevos que se han sembrado?

Cuando se habla de árboles en Bogotá, buena parte de las personas rememoran la tala programada de especies deterioradas en el parque El Virrey, hace algunos meses. Otros aluden a la ocurrida más recientemente en la calle 76 con novena, la más mediática de todas. Y hasta han circulado falsas noticias con talas programadas donde ni siquiera hay árboles.

Sin embargo, pocos bogotanos se han percatado de la siembra de 90.000 árboles que ha hecho el Jardín Botánico entre 2016 y 2018. O al menos esa es la explicación que ha salido a dar la administración para aplacar las críticas.

En parte se debe a que la tala de marras ocurrió en un punto estratégico, donde los vecinos se han apropiado del parque y todo lo que ocurra les preocupa. En cambio, las nuevas plantaciones se han distribuido a lo largo de 19 localidades y en zonas que necesitaban restauración ecológica, como parques o los cerros orientales, que en temporadas secas se afectan con los incendios forestales. Y porque siempre será noticia talar un árbol y no sembrarlo.



Lo cierto es que de los 90.000 árboles sembrados, 48.929 están hoy en las zonas de restauración ecológica y 45.524 en el espacio urbano. El sur de la ciudad, que se caracteriza por tener microclimas extraseco y superseco, ha sido el mayor beneficiado. La localidad de Kennedy, con 8.427, es la zona que más siembras ha tenido. Le siguen Bosa, con 7.954; Ciudad Bolívar, con 4.800, y Suba, con 4.677.

Los expertos del Jardín explican que uno de los criterios que se tiene en cuenta a la hora de sembrar árboles es el tipo de suelo y el clima de la zona. En el oriente están los cerros húmedos y en la localidad de Suba, los cerros semihúmedos. Dependiendo del microclima, se priorizan las especies que pueden ser sembradas, así se garantiza que el estrés urbano y la contaminación ambiental no harán que el árbol plantado muera.



Para quienes no han visto las siembras, pueden observar nuevas especies en corredores de alto tráfico como la calle 19, entre la NQS y la carrera 3.ª; la calle 13, la calle 26, la calle 80, la avenida 19, y la calle 116.



Según cifras oficiales, la capital pasó de 1’257.448 a 1’270.523 árboles entre el 2016 y el 2017, con un incremento del 1 por ciento. A pesar de ello, el programa Bogotá Cómo Vamos encontró que el indicador de árboles por cada 100.000 habitantes no mejora, en parte porque el aumento de la población es más rápido que la cobertura verde. Mientras en 2016 había 15.790 árboles por cada 100.000 habitantes, en 2017 bajó a 15.756.

Sugiera en dónde plantar

El próximo 17 de noviembre, el Distrito adelantará un evento de siembra masiva de árboles llamado ‘Megaplantatón’, que ha contado con la participación de ciudadanos que, a través de la página del Jardín Botánico, han postulado 410 zonas para que se instalen nuevos arbustos. Aún están abiertas las inscripciones. Luego de hacer la postulación, la entidad verificará si la zona propuesta cumple con las condiciones.



Postule su barrio en: www.jbb.gov.co/plant

Un visor permite monitorear el arbolado urbano

Desde el 2008, Bogotá cuenta con una plataforma digital llamada Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá (Sigau).



En esta web se montó la información básica de los árboles de la ciudad. Al hacer zoom sobre una calle o una avenida, se puede observar en dónde están plantados, su tamaño, su especie, entre otros datos básicos.



En esta plataforma se actualiza la información de las nuevas siembras que se hacen en la capital.



Sin embargo, cuando se tala un árbol, este desaparece del Sigau, y el informe técnico que soporta su corte no se publica en el sistema, pues por la cantidad de información se puede saturar el visor.



Esta es una de las quejas que tienen los ciudadanos, pues cuando un árbol debe ser talado, no conocen el informe técnico sobre el que se basa la decisión. El Jardín Botánico de Bogotá explicó que los ciudadanos pueden acercarse a la sede de la entidad, en la calle 63 con carrera 68, para acceder a la información que se registra en su base de datos.



Consulte el visor en: http://sigau.jbb.gov.co/SigauJBB/VisorPublico/VisorPublico



