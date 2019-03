Reducir compra de bicicletas robadas, un reto para la ciudad

Por varios meses, un ciudadano que por seguridad prefirió no revelar su identidad, tuvo guardado un video en el cual queda en evidencia una de las modalidades de compra y venta de bicicletas hurtadas en Bogotá.

Según esta persona, los hechos ocurrieron en la carrera 11 con calle 81, frente a un reconocido restaurante. “Varios comensales presenciamos cómo un habitante de la calle se acercó directamente a trabajadores del sitio y les ofreció ‘el encargo’ a cambio de ‘50 barras’ ”, relató el ciudadano.



“Ensayaron la bicicleta y le dieron el dinero al habitante de la calle. En los videos se ven registrados los tres protagonistas, incluso cuando se pasan el dinero frente a la mirada de todos. Tuve que cortar el video porque el tipo se vino hacia nosotros con agresiones y amenazas”, narró el testigo.

Para Hugo Acero, experto en seguridad, esta escena demuestra que el robo de bicis, celulares y otros elementos por personas en condición de habitabilidad en calle se hace por lo general a pedido.



“Esta gente sabe a dónde deben llevar lo que se roban; no es que salgan a la calle a ofrecerlo por ahí. Quizá, en este caso, sea para el uso de quienes la compraron o para receptar la bici, es decir, la reciben en 50.000 pesos y la venden en 200.000 o 300.000 pesos en algún almacén, y este lo termina comercializando en un precio más alto. Hay toda una cadena delictiva”, aseguró Acero.

Precisamente, a esto se refirió Jairo García, secretario de Seguridad, al mencionar que desbaratar todo el engranaje criminal vinculado al robo y comercialización de las bicicletas es una de sus prioridades. Por esta razón, explica, se han dedicado a realizar constantes operativos en zonas como María Paz, la calle 13, y muchas otras de la ciudad en donde se mueve el negocio de las bicicletas.

“Estamos haciendo inspección, vigilancia y control; la instrucción a todos los equipos de investigación es que hay que verificar”, explicó el funcionario.



Sin embargo, es consciente de que no basta con esto, e hizo una invitación a la ciudadanía para que rompa vínculos comerciales con objetos de dudosa procedencia.



“Es importante que los ciudadanos interioricen su rol en la cadena criminal, el rol en el flujo de estas bicicletas robadas”, precisó García.



Por otro lado, el Secretario de Seguridad sostuvo que este fenómeno delictivo ha aumentado en la misma medida en que va en alza el uso de la bicicleta como alternativa de transporte.

“Hace cuatro años no hablábamos de esto; el hurto a bicis ha crecido en paralelo con la consolidación de este vehículo como medio de transporte, tenemos más de 500.000 en Bogotá, y la gente sigue usándolas”, dijo.En la ciudad, de acuerdo con cifras reveladas por Bogotá Cómo Vamos, se roban 21 bicicletas al día, y Suba es la localidad más afectada.

Registro, una de las claves para bajar los hurtos

Según las cifras más actualizadas de la Secretaría de Movilidad, 12.688 bicicletas han sido registradas en el Sistema Único Distrital de Registro Administrativo Voluntario, una de las principales apuestas de la Alcaldía para combatir este delito.



De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el avance con este registro es que se puede relacionar una bici robada con un escenario delictivo y da insumos a las labores investigativas.

“El gran problema era la correlación; si tengo un video con una persona entregando bicicletas a un establecimiento comercial, debo demostrar que es robada”, manifestó Jairo García, quien agregó: “El registro me permite cotejar. Si una investigación arroja un video, puedo verificar si la bici que aparece ahí es la misma registrada y, segundo, si está reportada como robada”, concluyó.



Sin embargo, para Hugo Acero, el negocio criminal está recurriendo a la comercialización no solo de bicicletas completas, sino también por partes, lo que dificulta seguirles la pista.



“Hay unos negocios que venden estos productos como nuevos, sean por repuestos o completos. Hay una cadena productiva. Por eso se debe atacar toda la cadena de negocio, (pues) no basta con detener a quien roba en una ciclorruta”, propuso Acero.

El experto finalizó diciendo que se debe identificar tanto a quien las esté comprando como el sitio en dónde las estén almacenando.

Hallaron bodega donde modificaban bicis

La Policía Metropolitana de Bogotá realizó un operativo la noche del pasado lunes 18 de marzo en la localidad de Suba, en el cual encontraron más de 70 marcos de bicicletas en una bodega del barrio El Rincón. Según las autoridades, los delincuentes llevaban los vehículos a este sitio. Allí tenían máquinas con las que alteraban los seriales de las bicicletas para luego comercializarlas, por partes o completas.



Durante la operación, un hombre fue capturado y, aunque no aceptó cargos, será judicializado. Las autoridades señalaron que en este lugar hallaron varios documentos falsos que harían parte de una estructura criminal dedicada al hurto y venta de bicis.

