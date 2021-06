Salvadas por el arte: así es Tercera Escena, puro talento mayor

A sus 61 años, Dora Becerra modeló por la avenida Caracas con calle 23 y se robó todas las miradas con el vestido de papel que hizo con sus propias manos. En la falda, confeccionada con hojas de periódico, cosió un titular: ‘Histórico triunfo en NY de cuatro mujeres de origen colombiano en primarias’, y las fotos de sus tres nietos. En su vestido también cortó, pegó y cosió su historia como mujer mayor y como habitante de la localidad de San Cristóbal. Para contarla, Dora recortó letras del periódico y las pegó para componer su relato: cuenta que nació en Sogamoso (Boyacá), pero que creció en Bogotá y que se casó a los 19 años, que hace 30 años vive en Juan Rey y que hoy hace parte de la Red Tercera Escena, un colectivo de mujeres mayores dedicadas al arte.

“Estoy contenta con mis compañeras y con el profesor Mario, porque nos enseña muchas cosas como ejercicios y muchos bailes. Y ahora nos dan refrigerio”, dice su vestido.



“Yo lo llevo con mucho orgullo porque lo hice con mis manos y me trae recuerdos”, dice Dora y da una vuelta elegante y ligera para lucirlo. “A mí me gusta mucho la danza… eso dice mucho de uno”, agrega.

. “A mí me gusta mucho la danza… eso dice mucho de uno”, dice Dora Becerra. Foto: Ana Puentes / EL TIEMPO

La Red Tercera Escena, de la que Dora hace parte, nació en 2019, pero dio sus primeros pasos en 2015, cuando el artista y docente Mario Orbes llegó a San Cristóbal y conoció a un grupo de mujeres que ya accedía a la oferta distrital de cultura en los Centros Día, los equipamientos distritales que brindan servicios sociales a los adultos mayores (ver recuadro). Juntos, empezaron a trabajar en distintos proyectos de danza, música tradicional, teatro y artes plásticas… y entre ellos estaban los vestidos de papel.



“El proyecto es ‘Mujeres de papel’ y nace primero como una apuesta ambiental. Pero, luego, comprendimos que el papel y el periódico tenían una capacidad comunicativa y, entonces, ellas lo utilizaron para contar sus propias historias, sus anécdotas, su experiencia en el territorio”, explica Orbes.



Mujeres como Dora recibieron con entusiasmo la idea de Orbes y confeccionaron sus vestidos con la ilusión de lucir sobre sus cuerpos la historia de sus luchas.

Yo vivo en Guacamayas y vi un aviso que decía que mayores de 62 podían entrar a Centro Día para un proceso de envejecer con dignidad

Dije listo, fui y me inscribí", cuenta María Lilia. Foto: Ana Puentes / EL TIEMPO

“Yo, María Lilia Peña, nací en 1951 en La Vega (Cundinamarca). Llegué a San Cristóbal en 1966 (...). En 1980 la problemática más grande en el barrio Guacamayas fue la falta del servicio de agua y de transporte (...) Mi más importante logro fue conseguir un techo propio trabajando con mi esposo y que se les dio estudio a mis hijos, formamos hombres profesionales”, dice el collage de letras recortadas de un periódico y pegadas en la espalda del vestido de María Lilia, que se da la vuelta y explica que su vestido está hecho a máquina, que ya va a cumplir ocho años y que tiene “unos pocos arreglitos” para mantener intacta su historia de vida. María Lilia le agregó, además, un sombrero y pulseras y aretes, también de papel como accesorios. “Me siento como una dama antigua”, y, como Dora, sabe posar su creación ante la cámara.



Esa gracia y talento de Dora, María Lilia y casi dos decenas de mujeres mayores fue clave para que se ganaran una beca de creación con la Secretaría de Cultura y, luego, una beca con Idartes para participar en el Festival de las Artes Valientes, que llevó distintas manifestaciones artísticas a la avenida Caracas. Las integrantes de la Red, por medio de la beca, desfilaron en la avenida e hicieron un performance en El Castillo de las Artes, el antiguo club nocturno que, ahora, está siendo recuperado por el Distrito.

“La gente desde el TransMilenio y las calles nos aplaudía, nos miraban, estábamos felices”, cuenta Ana Julia, de 50 años, quien luce un vestido más arriesgado: con un hombro descubierto y volantes.



“Uy no, a mí me dio pena”, agrega Beatriz Suárez, de 64 años, y suelta una carcajada, “pero luego uno coge más confianza en la calle. Es muy rico, estar afuera, tomando aire… Esto nos cambia la perspectiva de vida, porque uno siempre está encerrado en casa… solo lave, planche, cocine… ¡no! Tampoco”.

Orbes sonríe y anota, “el proyecto nos ha permitido reconocer que las personas mayores no solo necesitan atención básica, sino también de espacios de creación”. Para el video que acompaña esta historia, algunas de las mujeres de la Red expusieron su talento. Su profesor les daba la pauta de danza y movimiento y ellas, con apenas unas señas, ya sabían qué hacer: mecer esos cuerpos que han vivido años de alegrías y dolores.



“Buscamos que ellas tengan sus rutinas para fortalecer en su casa. Ha sido un trabajo bonito de reconciliación con su cuerpo… A veces dicen ‘ay, es que me duele, es que me perdí’. Pero aquí queremos mostrar que la danza la podemos hacer todos en la medida de nuestras posibilidades. Hay centros de danza que buscan la perfección del movimiento; yo busco la autenticidad del movimiento”, dice Orbes.

Años solitarios

Según el último censo, en Bogotá hay un 1’058.209 personas mayores de 60 años: es decir, cerca del 14 por ciento de la población es adulta mayor y exige una atención especial por sus derechos, más aún en el contexto de una pandemia que los hizo más vulnerables.



Un artículo de Bogotá Cómo Vamos, publicado en 2020, ya advertía que era “vital fortalecer las políticas sociales orientadas al bienestar de las personas mayores”. Y no era cuestión de percepción. Ese mismo artículo indicaba que, según cifras de Medicina Legal, entre 2016 y 2018, hubo un incremento del 18 por ciento en la tasa de violencia contra adultos mayores. En los dos últimos años, las cifras se mantuvieron: en 2019 hubo 489 casos de violencia y, en 2020, 432.



Lo preocupante es que la pandemia agravó esos factores que ya los hacían vulnerables a violencias. El año pasado, la Secretaría Distrital de Integración Social reconoció que entre las principales problemáticas que tuvo que atravesar esta población estaban las dificultades para generar ingresos, barreras de acceso a la salud, el aumento de la violencia intrafamiliar, la ausencia de redes de apoyo, la inseguridad alimentaria y las afectaciones en la salud mental.



Esas cifras y diagnósticos se materializan en los miembros de Tercera Escena, como es el caso de Inés Afanador.

“Yo llegué a Centro Día con una depresión muy fuerte, por problemas de hogar… Mi primer esposo murió y yo hice hogar con otra persona con la que viví 20 años. Pero… un día se le atravesó una rosa en el camino y se fue”, cuenta Inés, quien se quedó sola con un hijo y con sus nietas. Ese episodio la sumió en una depresión diagnosticada que la ha dejado varias veces en cama y que en pandemia empeoró.



“Fue terrible. Antes de eso, mi amparo era el Centro Día: iba a gimnasio, a las recreaciones. Pero con la pandemia no pude volver, en el mes tres me enfermé… fue un ataque de estrés, un algo raro”, agrega Inés.



Cuando las medidas comenzaron a ceder, Inés volvió a los brazos de lo que ha sido su salvación desde 2016: la música.



Aunque ella no tiene un vestido como las demás ‘Mujeres de Papel’ del colectivo, acompaña el proyecto con su voz, que ha sido potenciada por Orbes.

Inés Afanador y su grupo Los Parranderos Mayores, en una presentación en casa. Foto: Mario Orbes

“En una tarea del Centro Día nos preguntaron: ¿qué se les quedó por hacer? Y a mí me había quedado el sueño de ser cantante, y ahí nació esto. El profe me empezó a dejar ejercicios con canciones populares, fundamos el grupo Los Parranderos Mayores... y a mí se me fueron olvidando los problemas que tenía”, relata.



Aunque con la pandemia los ensayos y el proyecto se detuvieron parcialmente, Orbes lo revivió con una nueva estrategia. “Empezamos a realizar una serie de registros audiovisuales de lo que hacían las mujeres en sus espacios domésticos y buscamos que ese escenario de la casa sea el espacio de creación: lo hicimos con el proyecto ‘Ella baila sola’, que resultó en ocho videos documentales de mujeres mayores en sus hogares. La idea era explorar esa soledad que viven las personas mayores, pero lograr que fuera soledad creativa”, explica el artista.



“Para mí fue hermoso. Fueron a mi casa e hicieron todo un escenario, con sus luces, sus velos. Era el sueño dorado que yo tenía”, apunta Inés.



Ese sueño de ella y sus compañeras quedó registrado en Instagram y en YouTube, a través de las cuentas Red Tercera Escena. Allí, usted puede ver a este grupo de artistas danzar al son de su consigna, que suena en varios de sus videos:



“Soy mujer, soy mayor, soy vieja, soy anciana, soy memoria, soy historia, soy un documento, soy un libro, soy resistencia, soy resiliencia, soy luz, soy guía, soy todas”.

Distrito y adulto mayor

Para el adulto mayor, el Distrito ofrece servicios integrales en los Centros Día, los Centros Día - Noche y los Centros de Protección Social.



“Además, con la Tropa Social hemos avanzado en la identificación de adultos mayores a quienes no ha llegado nuestra oferta. A ellos los hemos vinculado con los Centros Día y con una oferta multidisciplinar para el aprovechamiento del tiempo libre, los apoyos económicos y la seguridad alimentaria”, explica Ómar Moreno, subdirector local de Integración Social en San Cristóbal.

