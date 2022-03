Tiempo atrás, el costado norte del parque La Trinitaria, en la localidad de Suba, era un botadero de basura al que nadie le prestaba atención. Las bolsas blancas con material reciclado se fundían con las negras repletas de desechos y creaban una montaña de basura que opacaba la zona verde aledaña. Aunque era un paisaje molesto para la comunidad del barrio Costa Azul, no se percibía un interés real por cambiar el panorama.



Fue en ese contexto que una ciudadana, alguien de la entraña del barrio, se puso manos a la obra y actuó. Esa persona fue Mafe Garzón, una joven estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria apasionada por tres cosas: el arte, el medioambiente y su barrio.



Justamente, combinando esas tres pasiones nació RecuperArte, una estrategia de educación ambiental con cultura y arte que busca atacar los puntos críticos de acumulación de residuos y convertir los barrios en espacios ecosostenibles. “Según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Suba es una de las localidades con mayor presencia de puntos críticos. Estos son espacios comunitarios, comunales o áreas públicas que están siendo afectados por la acumulación de residuos en cantidades de 1,2 o 1,5 metros cúbicos”, explica Garzón.



La joven cuenta que su iniciativa nació después de hacerse tres preguntas: por qué se generan esos puntos críticos, qué es lo que genera esos puntos críticos y cuáles son los actores que tienen relación con dicha problemática.



De hecho, la primera actividad que realizó María Fernanda para cambiar su entorno y para, como ella dice, “llevar la academia al barrio” fue un festival comunitario que organizó con la Fundación con los Pies en la Tierra –creada por ella misma– llamado ‘De todo, para todos’. En este espacio, en donde predominaba la música folclórica colombiana y los ritmos andinos, realizaban talleres y actividades para fomentar el cuidado por el aire, el agua y el territorio.



“Es un escenario interactivo, de aprendizaje sostenible y sustentable, donde las personas aprenden sobre, por ejemplo, la economía circular. También encuentran emprendimientos locales y de toda la ciudad, que están pensados precisamente en cambiar e innovar esas economías lineales que únicamente generan productos de un solo uso”, dice.



Esperan ampliar la estrategia a toda la localidad. Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO

Con estas actividades, Mafe y sus colegas identificaron varias falencias. En primer lugar, las personas no sabían que el esquema de separación en la fuente se realizaba en tres bolsas: blancas para aprovechables, verdes para orgánicos aprovechables y negra para no aprovechables.



Además, notaron que no había comunicación ni entendimiento entre la comunidad y los recicladores de oficio, lo cual generaba que los vecinos sacaran sus residuos a deshoras y en condiciones que ponían en riesgo la salud de los trabajadores.



“Este tema del reciclaje es algo nuevo para muchas personas, por lo que era realmente difícil saber y entender cómo funcionaba. En parte porque las autoridades no hacían pedagogía en los barrios, solo en las redes sociales y no todo el mundo tiene acceso a ellas. Ahora hay un poco más de claridad, de hecho, el letrero del barrio ayuda bastante”, dice Manuela Ramos, residente del sector.



Manuela se refiere a los avisos instalados en los puntos críticos del barrio en el marco de la iniciativa RecuperArte, tableros que tienen como propósito orientar a las personas sobre los horarios de recolección y que cuentan con convenciones para sea más fácil identificar en qué momento un botadero se convierte en una zona de riesgo.



Este proyecto nació gracias a la experiencia de la fundación en temas ambientales y a una convocatoria del Distrito llamada ‘La basura no es basura’ del año pasado.



El sistema funciona con tres colores. En cada punto de recolección existen cuadros pintados en el piso –cada uno de un tono diferente– que indican el nivel que ha alcanzado dicho espacio. El borde verde significa que los residuos están en el lugar correcto; el amarillo o punto de transición significa que el sitio está alcanzando su límite de bolsas, y el rojo, que tiene un metro y medio cuadrado de circunferencia, indica que ese lugar se encuentra rebosado y que se ha convertido en un punto crítico.



“La idea de señalizar es mostrar información clara sobre la hora en que se deben sacar los residuos para no llenar el espacio, y así complementar los talleres y las actividades culturales que hemos realizado. Esto facilita la vida de los recicladores y evita que los camiones de basura se lleven el material aprovechable para Doña Juana. Por ejemplo, aquí en mi barrio, en Costa Azul, el servicio de recolección llega los días lunes, miércoles y viernes. Esos días, a partir de las 2 de la tarde, se encuentra la señora Marisa Pulido recogiendo el material reciclable”, explica.



Marisa Pulido es la recicladora de oficio asignada a este punto. Esta mujer es la encargada de separar y llevar sus residuos hasta el punto de acopio y una de las trabajadoras que se vinculó al proyecto de RecuperArte a través de los talleres y espacios de formación.



Para María Fernanda es importante que la comunidad conozca a la persona que trabaja en su barrio con los residuos. Dice que de esta forma es más sencillo dignificar su labor y evitar la estigmatización de los recicladores.



“Trabajamos con la Asociación de Recicladores Dame tu Mano, que tiene adscritos más o menos 600 trabajadores de oficio aquí en Suba. Gracias a la disposición de los recolectores, hemos logrado abrir espacios para trabajar con su comunidad. Se ha logrado reforzar y fortalecer su conocimiento con talleres y capacitaciones en servicio al cliente. Además, se les ha entregado kits de bioseguridad para mitigar cualquier riesgo en su labor”, dice.



Para que la estrategia siga funcionando, desde RecuperArte sostienen que es fundamental que los horarios de recolección se modifiquen. “Esta es una estrategia que se puede aplicar en toda la ciudad y en todo el país. Nosotros pedimos que se modifique el horario de recolección, y que los días en que vienen los recicladores no se crucen con las fechas en que vienen las empresas de aseo. De esa forma evitamos que muchos recursos reutilizables terminen en Doña Juana”, afirma.



En la segunda fase de la estrategia se incluirán representaciones artísticas en las que serán los trabajadores los protagonistas directos de las acciones pedagógicas.

