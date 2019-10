Rescatan humedal al que se lo había tragado un basurero

De entre los escombros y la basura acaba de ser rescatado un espacio de humedal de 2,24 hectáreas, en inmediaciones de los barrios Villa Nelly, El Olivo y El Amparo, de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad.



La Vaca sector sur, ubicado entre las carreras 88 y 89C y las calles 42C sur y 42G sur, se había convertido en un basurero y depósito de escombros a cielo abierto que, además, estaba generando problemas de inseguridad.



Hoy, después de un trabajo de limpieza y recuperación liderado por la comunidad aledañala, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), las secretarías distritales de Ambiente y Gobierno y la Policía Nacional, se puede apreciar el espejo de agua que identifica estas zonas ambientales.

El terreno hizo parte, hace más de 40 años, del humedal Chucua-Timiza, que fue invadido en su totalidad y partido en dos, por eso se habla de La Vaca Norte y La Vaca Sur.



Aunque el proceso comenzó en 1999, cuando la zona fue declarada humedal y se adelantaron los procesos para reubicar a las personas que habían invadido el terrero, solo en junio de 2017 comenzaron las acciones concretas para despejar el terreno de montañas de escombros y basura acumulada para darle inicio a su tratamiento de recuperación.



El trabajo central consistió en extraer 23.134 metros cúbicos de relleno, que corresponden a 32.387 toneladas de escombros que impedían la restauración de la zona. Esto es como si se hubiera sacado, en peso, el equivalente a 180 ballenas azules.



“Era un territorio de nadie y estaba generando problemas. Con estas intervenciones permitimos que la gente pueda caminar, acercarse a la naturaleza y disfrutar de la fauna. Esto es un espacio de todos, y entre todos debemos cuidarlo”, sostuvo la gerente de la EAAB, Lady Ospina.

Antes y después del humedal La Vaca. Fotos: César Melgarejo y Mauricio León - Acueducto de Bogotá

Este proceso, que ha costado más de 842 millones de pesos, no solo ha contemplado la extracción de basura, sino la recuperación biológica del ecosistema. Para ello se han plantado 262 árboles de especies nativas alrededor del espejo de agua, que ya tiene 6.500 metros cuadrados de extensión.



EL TIEMPO visitó el renaciente humedal y habló con sus vecinos. Dora Villalobos Burgos, quien ha vivido en el sector por 26 años, afirmó que el parqueadero ilegal y la basura no era lo único en Vaca Sur.



“Teníamos presencia de habitantes de la calle, cambuches, explotación de madera y tiendas. Hasta funcionaba una gallera aquí adentro”, relata. E indica que con los conductores que parqueaban sus vehículos allí, el proceso fue aún más duro.

Este era el panorama del humedal: invasiones, basuras y parqueaderos ilegales. Foto: Cortesía Acueducto de Bogotá

Según Villalobos, se oponían a que los sacaran y regresaron varias veces. Al final aceptaron. Hoy, en el predio se ven menos carros.



Tampoco fue tan sencillo para algunos habitantes del sector. Cuenta Villalobos que muchos insistían en mantener sus viviendas sobre el humedal y en tener puntos cercanos de parqueo.



Otros tampoco estaban muy convencidos por el ‘beneficio ambiental’: pensaban que recuperar este espejo de agua atraería zancudos, roedores y hasta más inseguridad que la que había antes.



Recuperar el humedal ha exigido retomar terrenos. Según información de la EAAB, 135 predios están en juego. A la fecha, ya se han adquirido seis, nueve están en proceso de enajenación voluntaria con oferta de compra y 120 podrían ser expropiados por vía judicial. Incluso, entre 2004 y 2007 se reubicaron 15 familias que habían llegado a estar en medio del humedal, en el sector de Villa Nelly.



Sin embargo, Irene Gamboa, otra de las vecinas, aseguró que, en este momento, dos propietarios no aceptan abandonar las viviendas hasta no recibir un pago.



Mientras las autoridades hacen su trabajo, veedurías locales no han permitido una nueva invasión en el sector.



Por su parte, fundaciones como el Grupo Banco de Semillas, la Escuela Popular Guaches y Guarichas, junto con el Jardín Botánico de Bogotá e instituciones como la Universidad Minuto de Dios, hicieron jornadas de sensibilización puerta a puerta.



Así explicaron a los vecinos que el terreno mejoraría y que al lugar volverían especies valiosas. Cuenta Dora Villalobos, por ejemplo, que una monjita bogotana ya tuvo cría allí. Por eso, espera que muchas más aves regresen pronto.

Así luce hoy el humedal La Vaca, después de un proceso de recuperación y limpieza que se retomó en 2017. Foto: César Melgarejo y Mauricio León / EL TIEMPO

Al igual que Dora, Irene Gamboa Casallas y Susana López Herrera se pusieron en la tarea de concientizar a las personas y enseñarles, sobre todo, a jóvenes y niños a cuidar este tipo de espacios, de los cuales podrán disfrutar.



Además, a ellas se han sumado otras compañeras que han querido proteger a su nuevo vecino. Juntas recogen basuras que aún le arrojan al humedal, educan a la gente y colaboran con las entidades distritales que trabajan por recuperar este ecosistema. Dicen que el acompañamiento de las instituciones ha sido clave para volver a tener el ‘pulmón de la localidad’.



Una imagen satelital del humedal hace unos meses:

Las líderes comunitarias han puesto su granito de arena y se sienten contentas de ver agua donde antes hubo basura y de contar con nuevos árboles y ver recuperado el espejo de agua. Por poco y pierden la esperanza de ver el humedal vivir de nuevo.



“La meta es que el humedal cambie su rostro y sea un espacio con árboles. Contará con un aula verde en donde los niños y jóvenes de la localidad podrán venir y aprender sobre especies nativas de fauna y flora”, indicó Édgar Rojas, director de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico de la EAAB.

