Informales invaden nuevos andenes en Suba

Tras la recuperación de 70.000 metros cuadrados del andén de la avenida Ciudad de Cali con Suba hecha por la alcaldía local de Suba, la Policía, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) y demás entidades distritales –hace dos meses– residentes de la zona afirman que los vendedores informales se están reorganizando en otras aceras cercanas al sector.



Los 413 informales que se habían apoderado por más de 15 años del corredor peatonal hoy se ubican por la acera de los centros comerciales Centro Suba –calle 145 con carrera 91– y Suba Fiesta –calle 147 con 101–.

EL TIEMPO ZONA visitó el lugar y comprobó que pese a que sigue despejado como desde el día que se realizó el operativo, permanecen algunos vendedores dispersos por el corredor de la avenida Ciudad de Cali, desde la calle 104 a la 139.



En el Facebook Live que realiza la sección Bogotá de EL TIEMPO, la ciudadana Rocío Serrato denunció que los vendedores se trasladaron a la avenida Suba, cerca de las inmediaciones de la ciudadela Cafam Fontana.



Frente a esto, Nadime Yaver Licht, directora del Dadep, señaló que se están focalizando en las zonas donde hay mayor flujo peatonal.

“Es imposible tratar con toda la problemática de invasión del espacio público que hay en Bogotá, las instrucciones del alcalde son recuperar las zonas con más afluencia”, agregó Yaver, quien también afirmó que los alcaldes locales y el Ipes –Instituto para la Economía Social– les ofrecen distintas alternativas a los vendedores; sin embargo, no todos aceptan y se van a otras zonas.

Así están las aceras de la avenida Suba con calle 91, invadidas por los ambulantes. Ciudadanos caminan por la vía. Foto: Cortesía Gloria Pelo

Según el Ipes, en el polígono de Plaza Imperial se identificaron 413 vendedores ambulantes (204 hombres y 209 mujeres), de los cuales 354 aceptaron ser parte de los programas de formación que ofrece dicha entidad.



Por otro lado, dentro de la caracterización de esta población se encontró que 33 informales eran extranjeros y 261 están entre los 18 y 49 años.



Actualmente, el Dadep está trabajando en conjunto con el centro comercial Plaza Imperial, el Éxito, las alcaldías local y Mayor, entre otras entidades, para implementar un modelo de sostenibilidad del espacio público.



“Hemos encontrado que cuando la comunidad hace presencia con actividades artísticas, culturales o económicas y reclama su derecho al espacio público, las acciones de recuperación son sostenibles en el tiempo”, compartió el Dadep.

Jefferson Ardila lleva siete meses vendiendo coco en la zona de la avenida Ciudad de Cali con Suba. Foto: María Fernanda Orjuela /El Tiempo

La entidad insistió que el anclaje de las carpas de los vendedores también afectó el estado de la plazoleta peatonal por la que transitan 150.000 personas diariamente. De estos, más de 70.000 personas lo hacen para acceder al Portal Suba de TransMilenio, según Nadime Yaver.



Los Guardianes del Espacio Público también hacen parte de ese modelo, pues adelantan jornadas de sostenimiento del sector, monitoreo de la zona y acciones de cultura ciudadana para promover el uso adecuado, orden, limpieza y seguridad del entorno, según el Dadep.



Además, la administración del centro comercial Plaza Imperial y el Grupo Éxito realizarán la entrega de 20 bicicletas para dotar a los Guardianes, con el fin de hacer una mejor cobertura.



La entidad aclaró que como la zona ya fue recuperada, quienes insistan en las ventas ambulantes serán desalojados por la alcaldía local.

Vendedores insisten

No obstante la advertencia del Distrito, hay informales como Jefferson Ardila que han regresado esporádicamente.



Él mantiene a su esposa y sus cuatro hijos con la venta de pedazos de coco caramelizado, panelas de coco y trozos de esta fruta en una esquina del portal Suba, y fue uno de los 413 vendedores retirados de la esquina de Plaza Imperial.



Dijo que ha vuelto al punto, en ocasiones, porque cuando lo retiran la Policía y la alcaldía local él se desplaza a otras zonas cercanas, pero que no cuentan con la misma afluencia de personas. Señaló que al día se puede hacer hasta 120.000 pesos, y que las alternativas que le ofrecen le dan para ganar un salario mínimo, que es mucho menos de lo que recibe actualmente.



Sin embargo, ciudadanos beneficiados con la recuperación de espacio público, como Carolina Ortega, madre de dos pequeños, dijo que fue positiva, puesto que ya no debe esquivar las carpas que obstaculizaban la calle. “Antes, tratar de caminar con un coche era muy peligroso, y más en la noche, porque tocaba trasladarse por el borde de la avenida Cali”, comentó.



SARA DANIELA CAICEDO - El tiempo zona

@Sara_caicedo

sarcai@eltiempo.com