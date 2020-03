Recuerde que este lunes hay pico y placa todo el día en Bogotá

Las altas concentraciones de material particulado que continuaron presentándose en Bogotá durante el fin de semana a causa de los incendios forestales, ratifican la decisión de la Alcaldía Mayor de Bogotá de implementar la medida de pico y placa todo el día a partir de hoy 9 de marzo, desde las 6 de la mañana hasta las 7:30 de la noche.



Y de seguir la crisis, tal como el fin de semana que pasó, continuarán con la medida los sábados desde las 6:30 de la mañana hasta las 6 de tarde, y los domingos y festivos desde las 6:30 hasta las 2 de la tarde. Para las motos cuya placa termine en letra, esta medida aplicará teniendo en cuenta el último número antes de la letra de la placa.

Esta medida será temporal, mientras dure la emergencia, y aplica para carros y motos.



El fin de semana, el Índice Bogotano de Calidad del Aire presentó condiciones regulares en 12 de sus 13 estaciones, y aunque hubo una mejora leve, las restricciones por la alerta amarilla se mantendrán para reducir el impacto que las fuentes móviles y fijas tienen sobre la calidad del aire en Bogotá.



“La alerta amarilla se mantiene. Todavía padecemos el coletazo de los incendios que tuvimos en los Llanos Orientales de Colombia y en Venezuela. También seguimos con material particulado sobre la ciudad y un efecto climático de inversión térmica por cambios bruscos de temperatura que hacen que ese material particulado permanezca”, dijo Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente. Agregó que para levantar la medida debe haber una mejora significativa en el aire a lo largo de 48 horas. “Estamos monitoreando minuto a minuto y hora a hora. Les pedimos a los ciudadanos decisiones inteligentes para su movilidad”.

Menos trancones

En general, y como resulta obvio, la movilidad en el fin de semana que pasó fue fluida. El día sábado, los tiempos de viaje mejoraron entre un 22 y un 27 por ciento y hacia el mediodía del domingo, cuando el tráfico se vuelve más complejo por la salida de vehículos a Chía, Cota y Tenjo, la autopista Norte tenía bajo flujo vehicular y la velocidad promedio a esa hora en la ciudad mejoró en un 43 por ciento, comparada con el domingo inmediatamente anterior, cuando la medida de pico y placa no estaba en vigencia.



A los que no les fue tan bien fue a algunos comerciantes que esperaban hacer su agosto en la celebración del Día de la Mujer. “A mí las ventas se me bajaron en un 30 por ciento. Tengo 10 pacas de Estrellas de Belén y he vendido cinco, y de 500 docenas de rosas he salido solo de la mitad”, contó una de las vendedoras de flores de Paloquemao.



Lo mismo le pasó a Eulogia Barreto: “Traje 400 tamales para vender y todavía me quedan 250. A esta hora (1 p. m.) ya había salido de todo”.



Los taxistas, por su parte, disfrutaron de las vías vacías. “Me he hecho varias carreras y en menos tiempo que en un día normal”, dijo Iván Santamaría.



Otros ciudadanos que quisieron sacar su carro se disfrutaron una ciudad que permitía avanzar. “Esto es otra cosa. De Cedritos hasta Gran Estación me gasté 20 minutos a las 11:30 de la mañana, eso nunca pasa en esta ciudad. Uno puede durar hasta dos horas en ese trayecto”, dijo Wilson López.

Comerciantes de Paloquemao se quejaron por la reducción de sus ventas en el Día de la Mujer. Foto: Guillermo Reinoso. EL TIEMPO

Los multados por no acatar

Según la Secretaría de Movilidad, el día sábado se impusieron 168 comparendos y 88 inmovilizaciones a motociclistas que incumplieron con la medida del pico y placa. El domingo, la cifra fue de 33 y 32, respectivamente.



Para los conductores de vehículos los comparendos alcanzaron los 162 y las 39 inmovilizaciones, y el domingo hubo 58 y 43 respectivamente. Eso da un total de 421 comparendos y 202 inmovilizaciones.

Por otro lado, las autoridades de tránsito recordaron que el incumplimiento de esta norma, la del pico y placa, acarrea una multa de 438.900 pesos.



Pero los dueños de los carros particulares no serán los únicos llamados a acatar las medidas, las industrias que operan fuentes fijas con combustibles sólidos y líquidos no podrán operar desde las 12 de la noche hasta las 11:59 de la mañana durante el tiempo que dure la alerta.



La Alcaldía de Bogotá hizo un llamado para que los ciudadanos contribuyan de forma voluntaria a mejorar la calidad del aire de la ciudad moviéndose de manera sostenible: caminando, con la bicicleta, usando el transporte público o, por lo menos, compartiendo el carro particular.



Otros que deberán acatar las restricciones serán los dueños y conductores de vehículos de carga con más de diez años de antigüedad. De lunes a viernes, estos no podrán circular desde las 6 de la mañana hasta el mediodía y desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Los fines de semana tendrán restricción los sábados, domingos y festivos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, rotativo de acuerdo con el último dígito de la placa par o impar del vehículo.



Para todas estas medidas hay excepciones. No rigen para vehículos eléctricos o de cero emisiones, caravana presidencial, servicio diplomático o al servicio de organismos de seguridad del Estado. Tampoco para carrozas fúnebres, vehículos de emergencia, de servicios públicos domiciliarios, de control del tráfico y para los que transportan personas en condición de discapacidad.



REDACCIÓN BOGOTÁ