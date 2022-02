Tras la polémica que generó la publicación de un video en el cual se muestra a una niña que no se le permite ingresar a una institución educativa en el barrio Arborizadora Baja, en Bogotá, porque no llevaba tenis blancos sino grises, la rectora del colegio ‘Liceo Psicopedagógico Madrigal de Ciudad Bolívar’ dio su versión de los hechos.



Según Julia Elvira Torres, la niña sí pudo entrar a las instalaciones del centro, pero habría sido su padre, Andrés Vergara, quien la habría sacado nuevamente del lugar.

De ninguna manera se prohíbe el ingreso a clases por unos tenis blancos, esta versión es absurda. FACEBOOK

“Es absurdo, no es así la versión, ni el video que muestra el padre de familia. La niña sí ingresó a la institución. La coordinadora que estaba en la entrada le hizo un ‘recorderis’ al señor referente al uniforme, sobre los tenis”, afirmó Torres para ‘Blu Radio’.



Además, la mujer reiteró que “de ninguna manera se prohíbe el ingreso a clases por unos tenis blancos, esta versión es absurda. Tenemos claro las limitaciones de los recursos, siempre estamos prestos a darles un lapso de tiempo. Lo que hicimos fue recordarle al padre los compromisos”.

El derecho a la educación debe prevalecer en este caso. Foto: Secretaría de Salud

La rectora continuó diciendo que “había sido culpa del papá, porque sacó a la niña del colegio y se la llevó”, ya que, de acuerdo a su versión, cuando Andrés Vergara había llegado a la puerta se molestó y trató de mala manera a una docente en frente de los alumnos y sus padres.



Incluso, en esta declaración afirmó que a la niña se le había dicho que siguiera al salón, pero que se había puesto a llorar, había abrazado a su papá y no había entrado al lugar.

La niña solamente ha tenido convivencia con sus compañeros dos días, el padre de familia no tienen cómo usar ese término FACEBOOK

“Hizo un show mediático que, sin duda, expuso a la niña y debe ser investigado”, dijo Torres.



La menor de edad, según las declaraciones de la rectora, no ha vuelto al colegio desde el incidente, sin embargo, reiteró que la institución está abierta al diálogo con el padre de familia.



Así mismo, la rectora señaló que, “la niña solamente ha tenido convivencia con sus compañeros dos días", por lo que, según ella, no se puede hablar de que la menor esté siendo víctima de bullying.



Vergara señaló esta semana en su denuncia que aunque la exigencia de los tenis blancos sí estaba en el manual de convivencia, ya habían gastado en promedio un millón de pesos en la entrada de la menor al colegio, pues es nueva en el plantel, razón que no les ha permitido comprar todavía los tenis correspondientes.



Por otro lado, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) dijo tras conocer el hecho que se está investigando el caso y se le solicitó a la institución educativa en mención un informe sobre lo sucedido.

