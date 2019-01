Recomiendan sanciones contra implicados en el cartel de refrigerios

La Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia emitió un documento en el que recomienda imponerles sanciones y multas económicas a las personas y empresas que habrían participado en el cartel de los refrigerios escolares de Bogotá.



Las acciones irregulares, que incluyeron una coordinación entre personas naturales y empresas, "en el marco del proceso de selección LP-AMP-129-2016, con el objeto y/o efecto de fijar —directa o indirectamente— los precios y otras condiciones técnicas del grupo de las frutas y hortalizas dentro del referido proceso de selección (licitación)", según la Superintendencia Delegada, se dieron mientras funcionaba el antiguo Plan de Alimentación Escolar (PAE).

El ente de control y vigilancia señaló que las personas jurídicas Alimentos Daza, Disfruver, Alimentos Spress, Namasté y Bestcolfruts, así como Hugo Nelson Daza Hernández y Stella Téllez Hernández, son los implicados en la conducta irregular dentro de las reglas de mercado y contratación pública.



"Estos agentes del mercado implementaron una estrategia dirigida, en primer lugar, a presionar a la Secretaría de Educación Distrital, a través de la presentación coordinada de observaciones encaminadas a modificar el precio de

referencia de las frutas, al igual que otras condiciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones del proceso de selección (y contratación)", explica la Supertintendica delegada.



"En segundo lugar, en razón de que la estrategia desplegada por estos agentes del mercado no surtió los resultados esperados, concertaron la no presentación de ofertas con la finalidad de boicotear el proceso de selección con el objeto y el efecto de que la entidad contratante declarara desierto el grupo de las "frutas y hortalizas" y se viera forzada a dar apertura a un nuevo proceso de contratación con las condiciones esperadas por estos agentes del mercado", concreta la entidad.



Luego de las recomendaciones de multar y sancionar, emitidas por la Superintendencia Delegada, le corresponde al superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, tomar una decisión de fondo y determinar si sigue o no estas.

La Secretaría de Educación se mostró complacida con el concepto. En un comunicado, ese despacho indicó: "Cuando llegamos a la Alcaldía encontramos un modelo de contratación del PAE que no permitía un mayor número de participantes, así lo dimos a conocer a la Superintendencia y hoy se ven los resultados de las investigaciones”.



También, la Secretaría advirtió que el PAE actual (que tuvo múltiples cambios frente al de administraciones pasadas) ha sido reconocido por diversos entes internacionales, como la OEA y Open Contracting Partnership, por su eficiencia y blindaje frente a intentos de corrupción y fraude.



