Ojo a los dulces, los lentes de contacto y el maquillaje en Halloween

Durante octubre se han inspeccionado 368 establecimientos e incautado 104 kilos de dulces, galletas y chocolatinas, entre otros productos, por mal estado e incumplimiento de normas sanitarias, informó la Secretaría de Salud.

“La entidad recomienda a padres de familia y cuidadores revisar que los empaques y las etiquetas de golosinas, refrescos y bebidas no tengan alteraciones y evitar el consumo de comidas preparadas, postres o helados en sitios de expendio informales”, reiteró.



La autoridad sanitaria explicó que para evitar inconvenientes durante la fiesta de disfraces se deben seguir las siguientes recomendaciones: las personas a las que les gusta entregar dulces deben comprarlos en establecimientos reconocidos, que sean de fábrica, estén debidamente sellados y contramarcados. Deben revisar la fecha de vencimiento de los productos. Si están húmedos, hay que rechazarlos.



A quienes les gusta salir a pedir dulces deben evitar consumir alimentos preparados en la calle.



Pero no solo se debe tener cuidado con los alimentos. A la hora de escoger el disfraz para esta fecha, se debe prestar atención, por ejemplo, a los materiales con los que fueron fabricados.



Se debe revisar que las pelucas y la ropa que van a usarse sean resistentes al fuego. También, que los accesorios como espadas y bastones sean de materiales flexibles para evitar un accidente.

Como prevención, se recomienda poner una cinta de colores fluorescentes a los menores para que en caso de que se pierdan los puedan ubicar con facilidad entre la multitud

Por último, como prevención, se recomienda poner una cinta de colores fluorescentes a los menores para que en caso de que se pierdan los puedan ubicar con facilidad entre la multitud.



En el caso del maquillaje, es importante saber a qué productos o componentes químicos es alérgico, para evitar cualquier reacción negativa o consecuencia de gravedad después de esta fecha. El maquillaje debe ser no tóxico y lavable con agua.



Si la persona no sabe si es alérgica a algún producto, se recomienda probarlo primero en el antebrazo.



Es importante que revise que los productos tengan nombre del fabricante, el número de lote y el código de notificación sanitaria.



Por ningún motivo se deben aplicar productos que estén vencidos o en mal estado. Si presenta alguna anomalía, consulte a un médico.



Si en lugar de pintarse la cara decide usar una máscara o antifaz, elija uno que no le afecte o reduzca la visión.



Una de las tendencias en los últimos años ha sido el uso de lentes de contacto como un accesorio extra para el disfraz. Sin embargo, el uso indebido de estos puede generar problemas en la visión.



Para evitar cualquier incidente, es de vital importancia tener en cuenta estas cuatro recomendaciones: primero, son de uso personal. No los preste, intercambie ni alquile. Segundo, no use lentes de contacto de colores o con diseños: así evitará lesiones graves en los ojos. Tercero, no duerma con ellos puestos y, por último, los únicos establecimientos autorizados para vender este tipo de accesorios son las ópticas con consultorio.



Y como en estas fechas el flujo de personas es muy alto, se recomienda acordar con las personas con las que se sale, un punto de encuentro en caso de que se pierdan. Es bueno que los menores se aprendan algún número de celular de un familiar o que lleven un papel con algún contacto.



Por último, quienes salen en carro deben planificar su ruta para evitar congestiones.



Para que tenga en cuenta:

• Consuma y entregue dulces empacados y que sean de fábrica.

• Revise las fechas de vencimiento.

• Examine los empaques.

• Deseche los dulces que no estén empacados ni rotulados.

• Dulces húmedos o con olor desagradable no son aptos para el consumo.

• No almacene dulces a la luz, al calor o a la humedad.

• Los dulces no deben estar decolorados, derretidos o desmoronados.

• No permita que sus hijos pidan dulces solos.

• Si presenta náuseas, dolor abdominal, vómito o diarrea, acuda de inmediato a un servicio de salud.



Consejos para escoger disfraces:

• Compre disfraces, pelucas y accesorios fabricados con materiales que sean retardantes o resistentes al fuego (revise la etiqueta).

• Accesorios como espadas y bastones deben ser de materiales flexibles y blandos para evitar accidentes.

• Use cinta fluorescente en los disfraces para que los niños sean visibles en los recorridos nocturnos.



Uso de maquillaje:

• Use maquillaje no tóxico y lavable con agua.

• Utilice máscaras que no bloqueen o limiten la visión.

• Antes de usar maquillaje en el rostro, haga prueba en el antebrazo.

• Los productos cosméticos deben incluir: nombre del fabricante, el número de lote y el código de notificación sanitaria.

• No se aplique productos cosméticos vencidos o deteriorados.

• Compre en establecimientos de confianza.

• Si usted tiene una reacción alérgica, acuda al médico.



Uso de lentes de contacto:

• Son de uso personal: no los preste, intercambie ni alquile.

• No use lentes de contacto de colores o con diseños: así evitará lesiones graves en los ojos.

• No duerma con los lentes puestos.

• Los únicos establecimientos autorizados para vender y adaptar lentes de contacto son las ópticas con consultorio.

Cualquier emergencia llame a la línea 123.



