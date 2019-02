¡Ojo biciusuarios! eviten transitar por sectores con más contaminación

Un día después de que el Distrito declarara la alerta amarilla en las localidades de Kennedy, Bosa y Tunjuelito por la contaminación en el aire, El TIEMPO decidió consultar a Diana Garzón, directora de Proyectos Ambientales de la universidad Manuela Beltrán, quien aseguró que es mejor que los biciusuarios no transiten por estas zonas. Según ella, porque pueden sufrir consecuencias de asma, bronquitis, agotamiento respiratorio o taponamiento a nivel circulatorio debido a las partículas que están en el aire.



"Si los biciusuarios normalmente usan esas rutas y no les queda de otra, que lo hagan pero que se protejan. Lo más recomendable es que tomen rutas por otras localidades y busquen vías de menos tránsito vehicular", expresó la ingeniera ambiental.

Así mismo, indicó que la alerta no es solo por la emergencia sino porque los vehículos con combustible producen monóxido de carbono y generan emisiones de partículas PM10 y PM2.5. "Es un material particulado del tamaño de una sexta parte del diámetro de un cabello, así que las partículas ingresan fácilmente al cuerpo del ciclista, produciendo contaminación en las vías respiratorias"aseguró Garzón, experta en contaminación ambiental.



Diana, recomienda que los usuarios que se movilizan en bicicleta por la ciudad utilicen un tapabocas de referencia N95 y no elementos convencionales como bufandas, pañuelos o tapabocas comunes.



"Hicimos las pruebas con aerosoles que simulan el tamaño del material particulado y concluimos que si se utiliza un tapabocas N95, este no permite el ingreso de las partículas a la nariz ni a la boca”, indicó Garzón, quien junto a la facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Manuela Beltrán, en el mes de noviembre, realizó un estudio para comprobar cuál era el tapabocas más indicado para los biciusuarios. Esta máscara tiene dos filtros de carbón activado que ayudan a retener las partículas y evitan que ingresen al cuerpo.

Diana Garzón, ingeniera ambiental, recomienda que los biciusuarios y ciudadanos que viven por las zonas de alerta estos tapabocas mientras pasa la amenaza. Foto: Cortesía

Por su salud, tenga en cuenta estos datos

Según datos de la Secretaría Distrital de Salud este año, por causa de infecciones respiratorias, ya se han realizado 133.252 consultas médicas en Bogotá, 7.4 por ciento más que en el mismo periodo del 2018. De estas, 17.255 han sido en las localidades de Tunjuelito (2.096), Bosa (1.637) y Kennedy (13.522).



Por eso, la entidad hace las siguientes recomendaciones encaminadas a reducir riesgos en salud:



• Las personas con enfermedades como asma, Epoc o hipertensión arterial deben limitar la actividad física al aire libre.



• Consultar al médico oportunamente si identifica signos de alarma: tos, fatiga inusual, dolor en el pecho o dificultad para respirar.



• Las Secretaría de Salud brindará información y realizará tamizaje de riesgo cardiovascular en los puntos Cuídate y Sé Feliz, dispuestos en las localidades de Kennedy, Bosa y Tunjuelito.



• Cuando observe acumulación de polvo en superficies como mesones de cocina, mesas de comedor, otros muebles y pisos, haga la limpieza con paños o trapos humedecidos con agua.



• En la cocina tenga en cuenta lavar los utensilios y alimentos como frutas y verduras antes de ser consumidos.



• Limpiar y desinfectar los utensilios y juguetes de los niños.



• Lávese las manos con agua y jabón varias veces al día.



• Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Para contribuir a mejorar la calidad del aire la Secretaría Distrital de Salud recomienda a los ciudadanos:



• Usar transporte público, bicicleta o caminar.



• Compartir el automóvil.



• Mantener la revisión técnico mecánica al día de vehículos y motos.



• No quemar hojas, basura, plástico ni caucho.



• Usar electrodomésticos con calificación ‘Energy Star’.

REDACCIÓN BOGOTÁ