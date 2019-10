Siga estas recomendaciones para cuidar a sus niños en Halloween

Para disfrutar estas fiestas de Halloween con sus hijos debe tener en cuenta tres cosas: tienen restricción de movilidad los menores de 16 años, hay que revisar maquillaje y disfraces para que sean seguros y no se puede confiar de todos los dulces.



Así lo han recordado las Secretarías de Seguridad y Salud en estos días previos al día de los Niños con el objetivo de garantizar espacios y experiencias agradables para las familias en Bogotá.

Hasta el lunes cuatro de noviembre habrá reglas claras para los menores de 16 años. Según el decreto 631 de 2019, niños y niñas por debajo de esta edad no podrán estar en el espacio público ni en establecimientos abiertos al público sin la compañía de sus padres entre las 10 p. m. y las 5 a. m. Quienes sean encontrados solos serán conducidos a centros del ICBF o a Comisarías de Familía.

Por otra parte, la Secretaría de Salud pidió prestar atención a los productos adquiridos para hacer el maquillaje y el disfraz. El subsecretario de salud, Manuel González, recomendó: "debemos tener cuidado en que los niños usen unos disfraces adecuados, si usan maquillaje que sea lavable con agua."



Adicionalmente, sugirió que los vestidos, pelucas y accesorios sean de materiales resistentes al fuego. En cuanto a los accesorios como espadas, aconseja que sean de materiales blandos con el fin de prevenir accidentes. También se recomienda que los trajes lleven cinta reflectiva para verlos en la oscuridad.



Para quienes usan maquillaje, se recomienda revisar la etiqueta, que debe tener nombre del fabricante, el número de lote y el código de notificación sanitaria. Y en el caso de las máscaras, que no obstruyan la visión.



La American Academy of Pediatrics (AAP), también hace algunas sugerencias con los atuendos de los niños, que sean de colores llamativos, fluorescentes, que les permita caminar con comodidad, que los zapatos sean de la talla, y en lo posible poner cinta reflectiva tanto en el disfraz como en la calabaza de pedir dulces, así se facilita el contacto visual. Algo importante, es enseñarle a los menores, el número de emergencia y un número de contacto.



De acuerdo a la SDS y con la AAP, algunos concejos en cuanto el disfraz, el maquillaje y los accesorios a usar en este día:

Dulces:

•Consuma y entregue únicamente dulces empacados y de fábrica



• Fíjese en las fechas de vencimiento y en las condiciones del empaque



• Deseche los dulces que no estén empacados ni rotulados



• Los dulces que estén húmedos, que se adhieran al papel o que tengan un olor desagradable no son aptos para el consumo



• No almacene dulces en lugares donde estén expuestos a la luz, al calor o a la humedad



• Los dulces no deben contener materiales extraños ni estar decolorados, derretidos o desmoronados.



• No permita que sus hijos o niños a cargo pidan dulces sin la compañía de un adulto responsable.



• Si por consumo excesivo de dulces o productos en mal estado, presenta náuseas, dolor abdominal, vómito o diarrea, no se automedique, acuda de inmediato a un servicio de salud.

Disfraces:

•Comprar disfraces, pelucas y accesorios fabricados con materiales que sean retardantes o resistentes al fuego (revise la etiqueta).



• Los accesorios como espadas y bastones deben ser de materiales flexibles y blandos para evitar accidentes.



• Use cinta fluorescente en disfraces y bolsas de dulces para facilitar la visibilidad de los niños en la noche.



•Debido a que las máscaras pueden obstruir o limitar la visión, trate de usar como alternativa maquille no tóxico o sombreros decorativos que son más seguros. Los sombreros le deben quedar bien ajustados para prevenir que se deslicen y les cubran los ojos.

Maquillaje:

• Use maquillaje no tóxico y lavable con agua.



• Si utiliza máscaras, elija aquellas que no bloqueen o limiten la visión.



• Antes de aplicar el maquillaje en el rostro, realice una prueba en la parte interior del antebrazo y verifique que no le genere algún tipo de alergia y para cerciorarse de no tener sorpresas desagradables el día de la celebración.



• Revisar las etiquetas de los productos cosméticos: deben incluir el nombre del fabricante, el número de lote y el código de notificación sanitaria.



• No aplicarse productos cosméticos que estén vencidos, deteriorados o que hayan estado demasiado tiempo abiertos; podrían estar contaminados.



• Compre el maquillaje y los productos cosméticos en establecimientos de confianza y que brinden seguridad sobre su procedencia y fabricación.



• Si usted tiene una reacción alérgica (irritación de la piel en la zona que ha entrado en contacto con la sustancia), acuda al médico para recibir tratamiento adecuado.

Uso de lentes de contacto

• Los lentes de contacto son de uso personal: no los preste, intercambie ni alquile.



• Los únicos establecimientos autorizados para vender y adaptar lentes de contacto son las ópticas con consultorio.



• No use lentes de contacto de colores o con diseños sin receta médica es peligroso e ilícito. Su uso puede causar dolor, inflamación, y graves trastornos e infecciones a los ojos que pueden resultar en la pérdida permanente de la visión y así evitará lesiones graves en los ojos.



• No duerma con los lentes puestos.

En camino a pedir dulces

•Uno de los padres o un adulto responsable deben siempre acompañar a los niños pequeños cuando piden dulces



•Tenga a la mano linternas con pilas nuevas para todos los niños y sus acompañantes.



•Sólo vaya a las casas que tienen luz a la entrada y nunca entre a una casa o un automóvil para recibir un dulce.

Recomiéndele a sus niños lo siguiente para prevenir los accidentes

•Lleven un teléfono celular para poder comunicarse



•Permanecer en calles bien iluminadas y siempre caminar por el andén. Si no hay andén peatonal, caminar por la orilla extrema de la calle de cara al tráfico.



•Nunca atraviese el césped frente a las casas o vaya por callejones.



•Solamente cruce la calle en grupo y en las cebras o zonas establecidas para cruzar las calles. Nunca cruce entre dos automóviles estacionados o por las entradas para autos



•No asuma que tiene derecho a la vía. Los conductores pueden tener dificultades para ver a los niños que salen a pedir dulces. El hecho de que un automóvil se detenga para dejar pasar a los peatones, no significa que otros también lo vayan a hacer.



• Notificar de inmediato a la Polícia en caso de presentarse alguna actividad sospechosa o ilegal.



Finalmente, se pide a los padres, prestar atención a los dulces que se reciban durante la noche. Es clave consumir solo dulces empacados y de fábrica, revisar las fechas de vencimientos y desechar dulces húmedos, que se adhieran al papel, que tengan olores desagradables o que estén descoloridos.



BOGOTÁ